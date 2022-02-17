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Денис Власенко
Денис Власенко
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Денис Власенко
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Дата рождения
18 декабря 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Курск, Россия
Рост
176 см
Биография Дениса Власенко
Родился 18 декабря 1997 года. Курск, Россия.
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Фильмография Дениса Власенко
Квнщики
комедия
2018, Россия
6.0
Как я стал…
драма
2018, Россия
5.0
Подбросы
драма
2018, Россия / Франция / Литва
5.0
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Видеосервис more.tv анонсировал второй сезон сериала Happy End
Руководство платформы назвало проект «прорывным», а игру основного актерского дуэта — «выдающейся».
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17 февраля 2022 14:36
«Мне уже пора негодяев играть»: интервью с актером Денисом Власенко
Первой комедийной премьерой 2022 года на телеканале ТНТ станет сериал «Мне плевать, кто вы». Создатели позиционируют его как «терапевтически-комедийный сериал», ведь в нем поднимаются темы вреда гиперопеки и сложности самостоятельной жизни. По случаю премьеры, Киноафиша пообщалась с исполнителем главной роли – Денисом Власенко.
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27 декабря 2021 15:12
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
10 января на телеканале ТНТ начнется показ терапевтически-комедийного сериала «Мне плевать, кто вы». Главную роль в нем исполнил Денис Власенко (Happy End), у которого Киноафиша решила выведать список любимых фильмов, сериалов и режиссеров по случаю премьеры.
Написать
27 декабря 2021 15:12
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