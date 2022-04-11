«Семья» – это новый комедийный сериал-альманах от Comedy Club Production о нескольких поколениях одного семейства. В каждый эпизод войдут четыре самостоятельные истории, произошедшие в разное время с мамами, папами, детьми, внуками, бабушками и дедушками. У всех этих героев общая фамилия, а в их жилах течет одна кровь, однако каждый из них смотрит на мир по-своему и сталкивается со своими уникальными и в то же время знакомыми каждому зрителю проблемами. Справиться с ними, конечно же, помогут родные.