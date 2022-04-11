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Киноафиша Сериалы Семья
Семья (2022 - 2022) Семья 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 8 часов 20 минут
О чем сериал

«Семья» – это новый комедийный сериал-альманах от Comedy Club Production о нескольких поколениях одного семейства. В каждый эпизод войдут четыре самостоятельные истории, произошедшие в разное время с мамами, папами, детьми, внуками, бабушками и дедушками. У всех этих героев общая фамилия, а в их жилах течет одна кровь, однако каждый из них смотрит на мир по-своему и сталкивается со своими уникальными и в то же время знакомыми каждому зрителю проблемами. Справиться с ними, конечно же, помогут родные.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Сергей Удовик
Сергей Удовик
Евгений Антропов
Евгений Антропов
Артемий Шаффер
Степан Девонин
Степан Девонин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семья - Сезон 1 Сезон 1
2022, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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