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Постер к сериалу Я не шучу
Постер к сериалу Я не шучу
Постер к сериалу Я не шучу
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Киноафиша Сериалы Я не шучу
Я не шучу (2021 - …) Я не шучу 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 3 часа 20 минут
О чем сериал

«Я не шучу» — российское комедийное шоу, повествующее о жизни женщины по имени Лена. Совсем скоро она отметит свой пятидесятилетний юбилей. Из самого ценного у Лены есть только двое бывших мужей и собака. Перманентно жизнь главной героини «отравляют» три банковских кредита. Все вокруг советуют Лене найти себе нового мужчину, который будет содержать ее, любить и оберегать. Но чего же хочет сама женщина? По ходу развития сюжета становится понятно, что Лена мечтает блистать на сцене и смешить народ вокруг. Она жаждет аплодисментов и внимания, потому что Лена — стендапер. Россиянка готова рассказывать о своей жизни часами, если, конечно, это будет кто-то слушать.

Я не шучу - трейлер
Я не шучу
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анатолий Белый
Анатолий Белый
Елена Новикова
Алексей Розин
Алексей Розин
Лидия Кузнецова
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Я не шучу - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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