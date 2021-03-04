«Я не шучу» — российское комедийное шоу, повествующее о жизни женщины по имени Лена. Совсем скоро она отметит свой пятидесятилетний юбилей. Из самого ценного у Лены есть только двое бывших мужей и собака. Перманентно жизнь главной героини «отравляют» три банковских кредита. Все вокруг советуют Лене найти себе нового мужчину, который будет содержать ее, любить и оберегать. Но чего же хочет сама женщина? По ходу развития сюжета становится понятно, что Лена мечтает блистать на сцене и смешить народ вокруг. Она жаждет аплодисментов и внимания, потому что Лена — стендапер. Россиянка готова рассказывать о своей жизни часами, если, конечно, это будет кто-то слушать.