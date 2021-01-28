Интересные факты

Изначально режиссером сериала должен был стать Николай Хомерики, однако из-за его занятости во главе проекта оказался Владимир Мирзоев.

Работа над сценарием началась еще в 2011 году. Как утверждает автор Дмитрий Глуховский, министерство культуры отказало в финансировании, из-за чего производство было заморожено на неопределенный срок. В 2014 году черновой вариант попал в руки к Мирзоеву. Выпущенный им телесериал «Борис Годунов» пришелся Глуховскому по душе, тогда как режиссеру понравился сценарий. Однако найти продюсера Владимира Маслова дуэту удалось лишь в 2019 году. Стремительно развивающийся онлайн-стриминг, позволяющий снимать без оглядки на цензурные ограничения, дал «Топям» зеленый свет.

По словам Глуховского, работая над финальным драфтом, он вдохновлялся треками группы «АИГЕЛ». Некоторые из них в итоге вошли в официальный саундтрек.

Персонажи основаны на реальных людях, с которыми Глуховскому доводилось сталкиваться в детстве, когда он жил в Костромской области.

Композитором выступил Ryan Otter, ранее написавший музыку к сериалам «Гоголь», «Метод» и «Триггер».

До начала съемок Тихон Жизневский не работал в кино и на телевидении более шести лет. После участия в мини-сериале «7 футов под килем» (2014) актер исчез с экранов, сконцентрировавшись на театре. В декабре 2020 года Жизненский вернулся в фильме «Огонь», тогда как «Топи» появились на «Кинопоиске HD» спустя месяц.

Актер Максим Суханов, сыгравший водителя такси, прежде появлялся сразу в нескольких театральных постановках Владимира Мирзоева.

В 2020 году на экраны вышел другой российский сериал «Территория» на схожую тематику. В обоих случаях рассказывается о городских жителях, оказавшихся в глубинке и столкнувшихся там с проявлениями мистического. Сам Глуховский в интервью отзывался о «Территории» крайне негативно.