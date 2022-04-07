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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева
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Анастасия Ивлеева
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Дата рождения
8 марта 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Рыбы
Биография Анастасия Ивлеева
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Фильмография Анастасия Ивлеева
Блогеры и дороги
приключения
2021, Россия
1.0
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KION объявил дату премьеры второго сезона шоу «Блогеры и дороги» с Настей Ивлеевой и другими звездами
Новые серии будут выходить по субботам.
Написать
7 апреля 2022 13:19
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Ивлееву обошел на повороте: вот как живет лишившийся дома Элджей после развода
Бывший муж пригласил Анастасию в гости.
Написать
21 июля 2022 17:30
Пошла на второй круг: засветившуюся с экс-супругом Ивлееву вывели на чистую воду
Поклонники активно обсуждают личную жизнь знаменитостей.
Написать
5 июля 2022 18:10
По стопам Ивлеевой: правда о свадьбе Прилучного вышла наружу
Пользователи соцсетей нашли доказательства бракосочетания актера.
Написать
27 июня 2022 15:40
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