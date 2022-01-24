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Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
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Валентина Ляпина
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Дата рождения
14 июня 2002
Возраст
20 лет
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Москва, Россия
Рост
163 см
Биография Валентины Ляпиной
Родилась 14 июня 2002 года. Москва, Россия.
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Фильмография Валентины Ляпиной
Молодой человек
комедия
2022, Россия
7.0
Семейный бюджет
комедия
2021, Россия
0.0
Зови меня Дрозд
мелодрама
2020, Россия
0.0
Дорогой папа
комедия
2019, Россия
6.0
Проигранное место
ужасы
2018, Россия
5.0
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24 января 2022 12:00
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
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