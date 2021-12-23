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Глеб Калюжный

Gleb Kalyuzhny
Глеб Калюжный
Глеб Калюжный Gleb Kalyuzhny
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Дата рождения
14 августа 1998
Возраст
23 года
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Москва, Россия
Рост
175 см
Биография Глеба Калюжного

Глеб Калюжный – молодой российский актер и музыкант. Родился 14 августа 1998 года в Москве. Родители объявили о разводе, когда он был еще совсем маленьким. Поэтому его с младшими братом и сестрой растили бабушка и мама, которая проводила 16-18 часов на работе, чтобы прокормить семью. Мальчику пришлось рано повзрослеть: после девятого класса он уходит из школы, поступает в политехнический колледж и устраивается работать официантом.

Актер с детства увлекался рэп-культурой: сочинял тексты, миксовал семплы, танцевал брейкданс. Однажды даже проходил кастинг на Мосфильме, но, по его словам, переволновался и потерпел неудачу. Успех пришел внезапно: его страницу в социальных сетях заметили продюсеры, которые пригласили его на пробы.

Дебютная роль в сериале «14+» сразу сделала парня популярным. Любовная история о двух подростках из разных школ перекликалась с шекспировским сюжетом о Ромео и Джульетте. Свой первый гонорар актер отдал матери на оплату долгов семьи. Сразу после этого Глеб снялся в российской адаптации испанских «Красных браслетов», где также сыграл одного из ключевых персонажей, чем и закрепил свой успех.

Впрочем, Глеба берут не только в телевизионные проекты: в 2017 году он играл на одной площадке с Федором Бондарчуком, Александром Палем и Джоном Малковичем.

Интересные факты о Глебе Калюжном
  • Первая слава пришла к актеру в 2013 году, когда он выложил на YouTube записанный с друзьями клип;
  • Совместно с Григорием Суховым (Гриша Гост) организовал в 2016 году рэп-группу «2man» и выпустил несколько альбомов и синглов;
  • Его увлечение музыкой и культурой хип-хопа помогли сыграть роль в сериале «Улица», где его персонажем был юный рэпер под псевдонимом MC Lake;
  • Юношество актера трудно назвать простым: до девятого класса учился с другими трудными подростками в специальной школе, уходил из дома, был постоянным участником потасовок;
  • У Калюжного нет профессионального образования, потому что для поступления в актерский ВУЗ необходим сертификат о сдаче ЕГЭ, которого у Глеба нет.
Фильмография Глеба Калюжного
14+: Продолжение
мелодрама 2023, Россия
0.0
Ледяной демон
Ледяной демон
ужасы 2021, Россия
5.0
Блокадный дневник
Блокадный дневник
драма 2020, Россия
7.0
Последнее селфи
триллер, ужасы 2019, Россия
0.0
Аутло
Аутло
драма 2019, Россия
0.0
14+
14+
мелодрама 2015, Россия
6.0
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23 декабря 2021 16:53
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