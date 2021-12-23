Глеб Калюжный – молодой российский актер и музыкант. Родился 14 августа 1998 года в Москве. Родители объявили о разводе, когда он был еще совсем маленьким. Поэтому его с младшими братом и сестрой растили бабушка и мама, которая проводила 16-18 часов на работе, чтобы прокормить семью. Мальчику пришлось рано повзрослеть: после девятого класса он уходит из школы, поступает в политехнический колледж и устраивается работать официантом.

Актер с детства увлекался рэп-культурой: сочинял тексты, миксовал семплы, танцевал брейкданс. Однажды даже проходил кастинг на Мосфильме, но, по его словам, переволновался и потерпел неудачу. Успех пришел внезапно: его страницу в социальных сетях заметили продюсеры, которые пригласили его на пробы.

Дебютная роль в сериале «14+» сразу сделала парня популярным. Любовная история о двух подростках из разных школ перекликалась с шекспировским сюжетом о Ромео и Джульетте. Свой первый гонорар актер отдал матери на оплату долгов семьи. Сразу после этого Глеб снялся в российской адаптации испанских «Красных браслетов», где также сыграл одного из ключевых персонажей, чем и закрепил свой успех.

Впрочем, Глеба берут не только в телевизионные проекты: в 2017 году он играл на одной площадке с Федором Бондарчуком, Александром Палем и Джоном Малковичем.