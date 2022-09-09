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Киноафиша Сериалы Стая

Стая (2022 - …)

Стая 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность 6 часов 24 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается несколько несовершеннолетних преступников, которые в рамках экспериментального проекта оказались в горах. Герои такие разные, что едва ли им довелось бы пересечься в обычных условиях. При этом у каждого яркая судьба и своя мрачная история за плечами. В условиях повышенной опасности каждый по-разному проявляет себя. Ребята должны проложить путь через опасный горный хребет. За ними присматривает психолог-воспитатель Рита. Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия... 

Стая - трейлер
Стая
трейлер
В ролях
В ролях
Александр Робак
Александр Робак
Макар Запорожский
Макар Запорожский
Павел Табаков
Павел Табаков
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Иван Непомнящий
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Стая»
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 сентября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Стая - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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