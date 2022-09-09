В центре событий оказывается несколько несовершеннолетних преступников, которые в рамках экспериментального проекта оказались в горах. Герои такие разные, что едва ли им довелось бы пересечься в обычных условиях. При этом у каждого яркая судьба и своя мрачная история за плечами. В условиях повышенной опасности каждый по-разному проявляет себя. Ребята должны проложить путь через опасный горный хребет. За ними присматривает психолог-воспитатель Рита. Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия...