Российский комедийный сериал «Модный синдикат» – это история о модельере Ланском, который мечтает вернуть утраченную славу и произвести фурор в модной индустрии. Для создания новой коллекции ему нужны деньги. Ланской находит спонсора в лице Галины – супруги криминального авторитета. Уверенная в себе девушка приехала в столицу с «преданным псом» Михаилом, чтобы прикрыть финансовые аферы супруга брендом Ланского. Модельеру приходится работать с состоятельной девушкой из Сахалина, которая напрочь лишена вкуса...