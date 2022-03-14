Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Модный синдикат
Рейтинги
мало голосов
Оцените
1 постер
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Модный синдикат
Модный синдикат (2022 - 2022) Модный синдикат 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность 6 часов 48 минут
О чем сериал

Российский комедийный сериал «Модный синдикат» – это история о модельере Ланском, который мечтает вернуть утраченную славу и произвести фурор в модной индустрии. Для создания новой коллекции ему нужны деньги. Ланской находит спонсора в лице Галины – супруги криминального авторитета. Уверенная в себе девушка приехала в столицу с «преданным псом» Михаилом, чтобы прикрыть финансовые аферы супруга брендом Ланского. Модельеру приходится работать с состоятельной девушкой из Сахалина, которая напрочь лишена вкуса...

Модный синдикат - трейлер
Модный синдикат
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ян Цапник
Ян Цапник
Сергей Фролов
Сергей Фролов
Мария Горбань
Мария Горбань
Вера Строкова
Вера Строкова
Кирилл Полухин
Кирилл Полухин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Модный синдикат - Сезон 1 Сезон 1
2022, 17 эпизодов
 
Новости о сериале
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалу
«Модный синдикат»: яркий саундтрек к сериалу
Где снимали сериал «Модный синдикат»?
Где снимали сериал «Модный синдикат»?
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником
«Сначала я решил не ввязываться в эту авантюру»: интервью с актером Яном Цапником
Кадры из сериала
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Этим 4 знакам Зодиака не суждено разбогатеть, несмотря на все усилия
Их обожал весь Союз, а умерли в нищете: актеры СССР, оставшиеся ни с чем
Бывший сотрудник Малахова выдал грязную правду о шоу: не гнушаются ничем
Сложный тест про кино СССР: сможете пройти его на все 10/10?
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Приложение киноафиши