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Наталья Кудряшова
Наталья Кудряшова
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Наталья Кудряшова
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Дата рождения
12 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Натальи Кудряшовой
Родилась 12 октября 1978 года. Нижний Новгород, СССР (Россия).
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Фильмография Натальи Кудряшовой
Герда
мелодрама
2021, Россия
6.0
Конец сезона
мелодрама, триллер
2019, Россия
4.0
Человек, который удивил всех
драма
2018, Россия / Эстония / Франция
7.0
Петербург. Только по любви
комедия, мелодрама
2016, Россия
7.0
Пионеры-герои
драма
2015, Россия
6.0
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