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Киноафиша Сериалы Смычок
Смычок (2022 - 2022) Смычок 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 54 минуты
Стрим-сервис Start
Продолжительность 7 часов 12 минут
О чем сериал

В центре событий российского сериала «Смычок» – молодой и весьма одаренный музыкант Сеня, который мечтает стать великим скрипачом. Юноша буквально бредит классической музыкой, за что получает прозвище Смычок. Из родного Пятигорска Сеня отправляется в Санкт-Петербург, чтобы получить образование в консерватории. Он планирует посвятить несколько лет служению искусству, однако судьба распоряжается иначе. На питерском вокзале Сене подбрасывают пакетик с наркотиками, после чего принуждают работать наркокурьером.

Смычок - трейлер
Смычок
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Полина Давыдова
Полина Давыдова
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Владислав Миллер
Владислав Миллер
Кристина Кучеренко
Кристина Кучеренко
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Смычок - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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