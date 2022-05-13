В центре событий российского сериала «Смычок» – молодой и весьма одаренный музыкант Сеня, который мечтает стать великим скрипачом. Юноша буквально бредит классической музыкой, за что получает прозвище Смычок. Из родного Пятигорска Сеня отправляется в Санкт-Петербург, чтобы получить образование в консерватории. Он планирует посвятить несколько лет служению искусству, однако судьба распоряжается иначе. На питерском вокзале Сене подбрасывают пакетик с наркотиками, после чего принуждают работать наркокурьером.