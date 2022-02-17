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Лена Тронина
Лена Тронина
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Лена Тронина
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Дата рождения
31 июля 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Лениногорск (Риддер), СССР (Казахстан)
Рост
164 см
Биография Лены Трониной
Родилась 31 июля 1990 года. Лениногорск, СССР (Риддер, Казахстан).
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Фильмография Лены Трониной
Нейро
фантастика, триллер
2022, Россия
0.0
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