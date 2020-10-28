Маша Мацель появилась на свет 18 февраля 2001 года в столице Белорусской республики Минске в большой семье. У Марии есть младшая сестра Дарья, которая тоже снимается в кино и сериалах, среди которых «Ангел-хранитель» по сценарию Берсеневой. В ранние годы за девушкой закрепилось прозвище Мага. Сама Мария вспоминает, что в подростковом возрасте она часто влюблялась. Она любила ходить в школу, но вот учить уроки ей не нравилось.

После получения аттестата о среднем образовании Мария отправилась покорять российскую столицу. Она стала студенткой ВГИКа, попав на курс Игоря Ясуловича, известного по роли в «Двенадцати стульях». Девушка принимает активное участие в постановках студенческого театра.

На экране Мария впервые появилась в многосерийной мелодраматической ленте «Слепое счастье», которую зрители увидели в конце 2011 года на телеканале «Россия 1». После этого девушку приглашали еще в ряд проектов. Осенью 2020 года на ТНТ начался показ премьеры мистической картины «Перевал Дятлова», состоящей из восьми серий. Минская молодая актриса сыграла в драме одну из ключевых ролей.

Мария увлекается танцами в стилях джаз-модерн и контемпорари, играет на балалайке, гитаре и укулеле. Кроме того, девушка пишет стихи и активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками своими произведениями.