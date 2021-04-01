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Постер к сериалу Happy End
Постер к сериалу Happy End
Постер к сериалу Happy End
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Киноафиша Сериалы Happy End
Happy End (2021 - …) Happy End 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность 4 часа 40 минут
О чем сериал

«Happy End» — новый российский сериал, снятый в жанре трагикомедии. Сюжет шоу фокусируется на девятнадцатилетних парне и девушке. Лера и Влад очень нуждаются в быстрых и, главное, легких деньгах, однако добыть их можно только одним путем — с помощью вебкама. По ходу развития событий становится понятно, что главные герои совершенно не подходят друг другу. Лера — безрассудная: она с легкостью забудет о дружбе ради своей корыстной цели. Влад, напротив, очень замкнутый и скромный. Однако он готов на многое ради Леры. Каким-то неожиданным образом герои дополняют друг друга, преодолевая все больше и больше препятствий на своем пути.

Happy End - тизер-трейлер первого сезона
Happy End
тизер-трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Любовь Толкалина
Любовь Толкалина
Алексей Макаров
Алексей Макаров
Евгения Добровольская
Евгения Добровольская
Алексей Агранович
Алексей Агранович
Александра Ребенок
Александра Ребенок
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Happy End - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Happy End - Сезон 2 Сезон 2
TBA,
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
Интересные факты

Первый вариант пилота был создан в 2019 году. Изначально режиссером выступал Роман Прыгунов, тогда как главные роли исполняли Павел Табаков и Сафия Яруллина. Среди прочих звезд экрана числился Гоша Куценко, а сам сюжет строился вокруг утечки секс-видео в сеть, что становилось катализатором дальнейших событий. В итоге продюсеры решили начать с чистого листа, переписав сценарий, сменив съемочную группу и взяв других актеров.

Для Евгения Сангаджиева сериал стал режиссерским дебютом. Прежде кинематографист работал актером в театре «Гоголь-центр», а также снимался в кинокартинах «Человек из Подольска» и «Притяжение».

Продюсированием скандального шоу занимались люди, работавшие над не менее противоречивым «Психом» Федора Бондарчука.

Консультантами выступили держатели реальных вебкам-площадок, а также работники секс-индустрии.

Как утверждает Вячеслав Муругов, реализация рискованной затеи стала возможной благодаря зрительскому успеху «Чик» и «Психа», так же выпущенных платформой more.tv.

На идею создания сериала авторов подтолкнула пандемия, вызвавшая резкий всплеск популярности вебкама. По словам Муругова, они стремились честно отобразить жизнь и работу моделей, а также исследовать причину, по которой молодые люди оказываются в индустрии.

Над постановкой наиболее откровенных сцен работали интимные координаторы.

Дизайном костюмов занималась Наташа Туровникова. При составлении гардероба она отталкивалась не столько от реалий вебкама и порноиндустрии, сколько от характеров персонажей. Одежда подбиралась преимущественно в масс-маркетах и в личных коллекциях участников съемочной группы.

В сериале звучит музыка известного рэп-дуэта Ямаджи и Фейджи.

Прежде тематика вебкама уже фигурировала в фильмах «Китобой» и Sheena667.

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