Интересные факты

Первый вариант пилота был создан в 2019 году. Изначально режиссером выступал Роман Прыгунов, тогда как главные роли исполняли Павел Табаков и Сафия Яруллина. Среди прочих звезд экрана числился Гоша Куценко, а сам сюжет строился вокруг утечки секс-видео в сеть, что становилось катализатором дальнейших событий. В итоге продюсеры решили начать с чистого листа, переписав сценарий, сменив съемочную группу и взяв других актеров.

Для Евгения Сангаджиева сериал стал режиссерским дебютом. Прежде кинематографист работал актером в театре «Гоголь-центр», а также снимался в кинокартинах «Человек из Подольска» и «Притяжение».

Продюсированием скандального шоу занимались люди, работавшие над не менее противоречивым «Психом» Федора Бондарчука.

Консультантами выступили держатели реальных вебкам-площадок, а также работники секс-индустрии.

Как утверждает Вячеслав Муругов, реализация рискованной затеи стала возможной благодаря зрительскому успеху «Чик» и «Психа», так же выпущенных платформой more.tv.

На идею создания сериала авторов подтолкнула пандемия, вызвавшая резкий всплеск популярности вебкама. По словам Муругова, они стремились честно отобразить жизнь и работу моделей, а также исследовать причину, по которой молодые люди оказываются в индустрии.

Над постановкой наиболее откровенных сцен работали интимные координаторы.

Дизайном костюмов занималась Наташа Туровникова. При составлении гардероба она отталкивалась не столько от реалий вебкама и порноиндустрии, сколько от характеров персонажей. Одежда подбиралась преимущественно в масс-маркетах и в личных коллекциях участников съемочной группы.

В сериале звучит музыка известного рэп-дуэта Ямаджи и Фейджи.

Прежде тематика вебкама уже фигурировала в фильмах «Китобой» и Sheena667.