Маша, 2020

Дебютная полнометражная работа режиссера Анастасии Пальчиковой о взрослении девочки-подростка на фоне лихих 90-х, наполненных бандитизмом и криминалом.

Главной героине Маше 13 лет, и ее подростковая пора выпала на суровые 90-е. Девочка окружена криминальными авторитетами, которых ненавидят и боятся все жители города. Эти парни привыкли получать свое с помощью грабежа и убийств, для них нет никаких правил. Однако ей совсем не страшно от такого общества, ведь они и есть ее единственные настоящие друзья, которые в любой момент могут позаботиться о юной героине и защитить ее от кого и чего угодно. Маша обладает удивительным голосом и талантом. Она с детства любила музыку, особенно джаз, и грезила о том, чтобы стать известной певицей. Ее пением наслаждаются уличные парни-боксеры, ее преданные фанаты. Отец же героини – коммерсант, его брат по прозвищу Крестный – представитель «мафиози», а мать девочки – обычная женщина, которая стала жертвой обстоятельств и не имеет возможности что-либо изменить в их жизни.

Проживая между рингом, улицей и домом, Маша и представить себе не может другой уклад. В ее глазах ребята, окружающие ее каждый день, – лучшие люди на планете, среди которых даже есть те, кто не сторонится настоящего искусства. Однако она и подумать не могла, кто на самом деле сопровождал ее все эти годы и как эти люди разрушили жизнь ее семьи. Однажды, узнав правду обо всем, розовые очки девушки разбиваются и ей предстоит по-настоящему повзрослеть. В попытках убежать от прошлого и начать новую жизнь, героиня уезжает из маленького города в огромную Москву. Но воспоминания не дают ей покоя, и Маше необходимо приехать туда, где она провела свое детство.