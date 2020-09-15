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Маша, 2020

2020 / Россия
5.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Криминальная драма с Аней Чиповской о взрослении девочки-подростка на фоне лихих 90-х
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дебютная полнометражная работа режиссера Анастасии Пальчиковой о взрослении девочки-подростка на фоне лихих 90-х, наполненных бандитизмом и криминалом.

Главной героине Маше 13 лет, и ее подростковая пора выпала на суровые 90-е. Девочка окружена криминальными авторитетами, которых ненавидят и боятся все жители города. Эти парни привыкли получать свое с помощью грабежа и убийств, для них нет никаких правил. Однако ей совсем не страшно от такого общества, ведь они и есть ее единственные настоящие друзья, которые в любой момент могут позаботиться о юной героине и защитить ее от кого и чего угодно. Маша обладает удивительным голосом и талантом. Она с детства любила музыку, особенно джаз, и грезила о том, чтобы стать известной певицей. Ее пением наслаждаются уличные парни-боксеры, ее преданные фанаты. Отец же героини – коммерсант, его брат по прозвищу Крестный – представитель «мафиози», а мать девочки – обычная женщина, которая стала жертвой обстоятельств и не имеет возможности что-либо изменить в их жизни.

Проживая между рингом, улицей и домом, Маша и представить себе не может другой уклад. В ее глазах ребята, окружающие ее каждый день, – лучшие люди на планете, среди которых даже есть те, кто не сторонится настоящего искусства. Однако она и подумать не могла, кто на самом деле сопровождал ее все эти годы и как эти люди разрушили жизнь ее семьи. Однажды, узнав правду обо всем, розовые очки девушки разбиваются и ей предстоит по-настоящему повзрослеть. В попытках убежать от прошлого и начать новую жизнь, героиня уезжает из маленького города в огромную Москву. Но воспоминания не дают ей покоя, и Маше необходимо приехать туда, где она провела свое детство.  

 

 

 

Данная картина стала первой полнометражной режиссерской работой Анастасии Пальчиковой. Она известна как сценарист в таких фильмах, как «Ее звали Муму», «День до» и «Большой», за который Пальчикова в 2018 году удостоилась премии «Золотой орел». Режиссер работает не только в киноиндустрии, но также строит музыкальную карьеру под псевдонимом Gg.

Анастасия Пальчикова сама написала сценарий к картине.

Роль взрослой девочки исполнила актриса Аня Чиповская, известная своими работами в сериалах «Оттепель», «Псих», а также в фильмах «Чистое искусство», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и других. На «Кинотавре» в 2020 году было представлено четыре фильма с участием Ани Чиповской. Актриса тем самым побила рекорд Александра Кузнецова, у которого в 2019 году было три фильма в конкурсной программе кинофестиваля.

Машу в возрасте 13 лет сыграла Полина Гухман. Ранее актрису можно было увидеть в фильме «Иван», а также сериале «Сама дура».

Главного бандита фильма, Крестного, сыграл актер Максим Суханов, номинант и лауреат премий «Ника» и «Золотой орел».

Картина была представлена в 2020 году на «Кинотавре», где она боролась за главный приз и удостоилась награды в номинации «Лучший дебют».

Детство режиссера прошло в 1990-х в городе Саратове.

Международная премьера ленты прошла в рамках American Film Market в 2020 году.

Права на международный показ фильма были приобретены итальянской дистрибуционной компанией TVCO.

Также фильм участвовал в международной конкурсной программе фестиваля Black Nights в Таллине.

13-летняя Маша растёт между боксёрским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – её друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнаёт, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьёй. Повзрослев, она уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно всё равно догонит её, и Маше придётся вернуться назад, туда, где прошло её детство.

5.8 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 апреля 2021
Премьера в мире 15 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Анастасия Пальчикова
Анастасия Пальчикова
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Полина Гухман
Полина Гухман
Максим Суханов
Максим Суханов
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Маша 2 постера
Кинофестиваль Кинотавр Приз за лучший дебют
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Маша очень любит петь. Ей 13 и особое место в ее жизни занимают пластинки с зарубежным джазом, оставшиеся от папы. На дворе 90-е, юная девочка (Полина Гухман) живет в неполной семье после развода родителей. В ее окружении молодые ребята, выполняющие указания Крестного (Максим Суханов) — так называют дядю Маши, брата ее мамы. Детство девочки проходит между элитной школой, боксерским рингом в спортзале дяди и бескрайней улицей со своими порядками и законами (чаще негласными). Мечта стать…
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