Маша, 2020

Дебютная полнометражная работа режиссера Анастасии Пальчиковой о взрослении девочки-подростка на фоне лихих 90-х, наполненных бандитизмом и криминалом.
Главной героине Маше 13 лет, и ее подростковая пора выпала на суровые 90-е. Девочка окружена криминальными авторитетами, которых ненавидят и боятся все жители города. Эти парни привыкли получать свое с помощью грабежа и убийств, для них нет никаких правил. Однако ей совсем не страшно от такого общества, ведь они и есть ее единственные настоящие друзья, которые в любой момент могут позаботиться о юной героине и защитить ее от кого и чего угодно. Маша обладает удивительным голосом и талантом. Она с детства любила музыку, особенно джаз, и грезила о том, чтобы стать известной певицей. Ее пением наслаждаются уличные парни-боксеры, ее преданные фанаты. Отец же героини – коммерсант, его брат по прозвищу Крестный – представитель «мафиози», а мать девочки – обычная женщина, которая стала жертвой обстоятельств и не имеет возможности что-либо изменить в их жизни.
Проживая между рингом, улицей и домом, Маша и представить себе не может другой уклад. В ее глазах ребята, окружающие ее каждый день, – лучшие люди на планете, среди которых даже есть те, кто не сторонится настоящего искусства. Однако она и подумать не могла, кто на самом деле сопровождал ее все эти годы и как эти люди разрушили жизнь ее семьи. Однажды, узнав правду обо всем, розовые очки девушки разбиваются и ей предстоит по-настоящему повзрослеть. В попытках убежать от прошлого и начать новую жизнь, героиня уезжает из маленького города в огромную Москву. Но воспоминания не дают ей покоя, и Маше необходимо приехать туда, где она провела свое детство.
Данная картина стала первой полнометражной режиссерской работой Анастасии Пальчиковой. Она известна как сценарист в таких фильмах, как «Ее звали Муму», «День до» и «Большой», за который Пальчикова в 2018 году удостоилась премии «Золотой орел». Режиссер работает не только в киноиндустрии, но также строит музыкальную карьеру под псевдонимом Gg.
Анастасия Пальчикова сама написала сценарий к картине.
Роль взрослой девочки исполнила актриса Аня Чиповская, известная своими работами в сериалах «Оттепель», «Псих», а также в фильмах «Чистое искусство», «Кто-нибудь видел мою девчонку?» и других. На «Кинотавре» в 2020 году было представлено четыре фильма с участием Ани Чиповской. Актриса тем самым побила рекорд Александра Кузнецова, у которого в 2019 году было три фильма в конкурсной программе кинофестиваля.
Машу в возрасте 13 лет сыграла Полина Гухман. Ранее актрису можно было увидеть в фильме «Иван», а также сериале «Сама дура».
Главного бандита фильма, Крестного, сыграл актер Максим Суханов, номинант и лауреат премий «Ника» и «Золотой орел».
Картина была представлена в 2020 году на «Кинотавре», где она боролась за главный приз и удостоилась награды в номинации «Лучший дебют».
Детство режиссера прошло в 1990-х в городе Саратове.
Международная премьера ленты прошла в рамках American Film Market в 2020 году.
Права на международный показ фильма были приобретены итальянской дистрибуционной компанией TVCO.
Также фильм участвовал в международной конкурсной программе фестиваля Black Nights в Таллине.
13-летняя Маша растёт между боксёрским рингом и улицей. Парни, которые убивают и грабят, – её друзья. В 90-е их ненавидит весь город, но для Маши они лучшие люди в мире, которые любят и защищают её. Она поёт им джаз и мечтает стать певицей. Однажды Маша узнаёт, кто они на самом деле, что они сделали с её жизнью и семьёй. Повзрослев, она уезжает из маленького города в Москву, пытаясь оторваться от прошлого. Но оно всё равно догонит её, и Маше придётся вернуться назад, туда, где прошло её детство.