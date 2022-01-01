Героиня сериала «Талисман» – молодая женщина по имени Лика. Она умна и хороша собой, однако у нее есть особенность: Лика – социопатка, с трудом распознающая и понимающая чувства других людей. Зато у нее есть редкий мистический дар. Девушка приносит удачу всем, кто имеет с ней дело. Пользуясь этим, она подрабатывает «талисманом» для воров и аферистов. Но один из них решает заполучить ее способность в единоличное пользование. Лике приходится бежать, прихватив с собой несправедливо осужденного бухгалтера Антона.