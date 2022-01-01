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Киноафиша Сериалы Талисман

Талисман (2023 - …)

Талисман
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис More.tv
О чем сериал

Героиня сериала «Талисман» – молодая женщина по имени Лика. Она умна и хороша собой, однако у нее есть особенность: Лика – социопатка, с трудом распознающая и понимающая чувства других людей. Зато у нее есть редкий мистический дар. Девушка приносит удачу всем, кто имеет с ней дело. Пользуясь этим, она подрабатывает «талисманом» для воров и аферистов. Но один из них решает заполучить ее способность в единоличное пользование. Лике приходится бежать, прихватив с собой несправедливо осужденного бухгалтера Антона.

В ролях
В ролях
Виктор Васильев
Виктор Васильев
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Даниил Белых
Даниил Белых
Дмитрий Куличков
Дмитрий Куличков
Екатерина Олькина
Екатерина Олькина
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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