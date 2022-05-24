Российский криминально-драматический мини-сериал «ЮЗЗЗ» - это история о любви, процветающем наркобизнесе на юге России, криминальных разборках, уличном спорте и хип-хопе в наши дни. События разворачиваются в Ростове-на-Дону. В одном из спальных кварталов в юго-западной части города, который жители окрестили «ЮЗ», разворачивается бурная деятельность. Компания молодых ребят соперничает со сверстниками из «блатного» центра. В это время представители старшего поколения заняты более серьезными делами.