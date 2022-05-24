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Киноафиша Сериалы ЮЗЗЗ
ЮЗЗЗ (2022 - …) ЮЗЗЗ 18+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Premier
Продолжительность 5 часов 20 минут
О чем сериал

Российский криминально-драматический мини-сериал «ЮЗЗЗ» - это история о любви, процветающем наркобизнесе на юге России, криминальных разборках, уличном спорте и хип-хопе в наши дни. События разворачиваются в Ростове-на-Дону. В одном из спальных кварталов в юго-западной части города, который жители окрестили «ЮЗ», разворачивается бурная деятельность. Компания молодых ребят соперничает со сверстниками из «блатного» центра. В это время представители старшего поколения заняты более серьезными делами.

ЮЗЗЗ - трейлер
ЮЗЗЗ
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Машкова
Мария Машкова
Антон Кузнецов
Антон Кузнецов
Гела Месхи
Гела Месхи
Виталия Корниенко
Виталия Корниенко
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
ЮЗЗЗ - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи
Создатели сериала «ЮЗЗЗ» расскажут о проблемах современной молодежи
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ»
Дикий Юго-Запад ближе, чем кажется: Киноафиша приглашает на секретный показ криминального сериала «ЮЗЗЗ»
Кадры из сериала
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