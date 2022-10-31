Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях

Фолк-хоррор – поджанр фильмов ужасов, который пересказывает легенды народов мира, а их традиции берет за основу для сюжета. «Ведьма» Эггерса и «Плетеный человек» – самые известные его представители. Мы подобрали менее популярные, но такие же пугающие «народные» хорроры об оборотнях, языческом божестве и злых духах.