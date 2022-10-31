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Horror Story
Новости: Horror Story
31 октября 2022 18:21
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках
31 октября 2022 18:00
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды
31 октября 2022 17:30
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов
31 октября 2022 17:00
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить
31 октября 2022 17:00
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко
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5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах
Фильмы ужасов о вампирах, троллях и внутренних демонах.
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31 октября 2022 12:00
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин
Кино про праздник, в который пробуждаются темные силы.
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25 октября 2022 12:00
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь
Жуткие истории, от которых невозможно оторваться.
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24 октября 2022 12:00
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями
Веселое мистическое кино на любой вкус.
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23 октября 2022 17:00
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок
Темная сторона Красной шапочки, Белоснежки и Русалочки.
4 комментария
17 октября 2022 12:00
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду
Все секреты гаитянского, луизианского и африканского колдовства.
1 комментарий
8 октября 2022 12:00
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях
Фолк-хоррор – поджанр фильмов ужасов, который пересказывает легенды народов мира, а их традиции берет за основу для сюжета. «Ведьма» Эггерса и «Плетеный человек» – самые известные его представители. Мы подобрали менее популярные, но такие же пугающие «народные» хорроры об оборотнях, языческом божестве и злых духах.
1 комментарий
10 сентября 2022 17:00
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях
Страшные истории о древнем божестве, злые духи и места с плохой репутацией.
Написать
5 сентября 2022 17:00
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года
Эти фильмы доказывают: личные страхи и переживания могут стать настоящим кошмаром.
Написать
26 августа 2022 20:00
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях
Все ваши самые жуткие кошмары уже здесь.
Написать
22 августа 2022 12:17
Когда страхи реальны: 6 фильмов ужасов, основанных на фобиях
Осторожно! После просмотра этих хорроров у вас точно появятся новые страхи.
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14 августа 2022 12:00
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