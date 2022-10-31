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Новости: Horror Story

31 октября 2022 18:21 Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках 31 октября 2022 18:00 Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды 31 октября 2022 17:30 Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов 31 октября 2022 17:00 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 31 октября 2022 17:00 Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Фильмы ужасов о вампирах, троллях и внутренних демонах. 
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31 октября 2022 12:00
Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Самая жуткая ночь в году: 5 новых хорроров про Хэллоуин Кино про праздник, в который пробуждаются темные силы. 
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25 октября 2022 12:00
От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь От заката до рассвета: 5 коротких хоррор-сериалов, которые можно посмотреть за хеллоуинскую ночь Жуткие истории, от которых невозможно оторваться.  
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24 октября 2022 12:00
Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Страшно смешно: 7 хоррор комедий на Хэллоуин для просмотра с друзьями Веселое мистическое кино на любой вкус. 
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23 октября 2022 17:00
Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Только для взрослых: 5 жутких хорроров, снятых по мотивам известных сказок Темная сторона Красной шапочки, Белоснежки и Русалочки.
4 комментария
17 октября 2022 12:00
Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Не инструкция по применению: 5 фильмов и сериал о магии вуду Все секреты гаитянского, луизианского и африканского колдовства.   
1 комментарий
8 октября 2022 12:00
Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Страшные сказки: 6 фолк-хорроров, основанных на легендах и поверьях Фолк-хоррор – поджанр фильмов ужасов, который пересказывает легенды народов мира, а их традиции берет за основу для сюжета. «Ведьма» Эггерса и «Плетеный человек» – самые известные его представители. Мы подобрали менее популярные, но такие же пугающие «народные» хорроры об оборотнях, языческом божестве и злых духах.
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10 сентября 2022 17:00
Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Оно придет за тобой: 5 фильмов ужасов о древних проклятиях Страшные истории о древнем божестве, злые духи и места с плохой репутацией.
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5 сентября 2022 17:00
7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года 7 лучших фильмов ужасов первой половины 2022 года Эти фильмы доказывают: личные страхи и переживания могут стать настоящим кошмаром.
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26 августа 2022 20:00
Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Страхи ближе, чем кажутся: 10 фильмов ужасов, основанных на реальных событиях Все ваши самые жуткие кошмары уже здесь.
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22 августа 2022 12:17
Когда страхи реальны: 6 фильмов ужасов, основанных на фобиях Когда страхи реальны: 6 фильмов ужасов, основанных на фобиях Осторожно! После просмотра этих хорроров у вас точно появятся новые страхи.
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14 августа 2022 12:00
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