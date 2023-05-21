Не «Твин Пиксом» единым: 6 новых загадочных сериалов

Шершни (2021-...), 2 сезона

Действие разворачивается в 1996 году. Члены школьной женской футбольной команды «Шершни» летят в Сиэтл, чтобы принять участие в национальных соревнованиях. Девушки-подростки грезят о победе и успешном будущем в спорте, но их мечтам не суждено сбыться: самолет терпит крушение в лесах. Оставшиеся в живых пассажиры находят заброшенную хижину и, остановившись в ней, надеются на скорое спасение. Но помощь так и не приходит, и подросткам предстоит научиться добывать себе еду и заботиться друг о друге, чтобы не погибнуть, когда придут холода. Вот только в лесу они не одни.

«Шершни», первый сезон которых был номинирован на семь премий «Эмми», представляет собой историю о выживании в экстремальных условиях, напоминающий сочетание «Повелителя мух» и «Остаться в живых». Сериал, в котором мрачный слоубернер сплетается с триллером, с каждым эпизодом не только становится напряженнее, но и запутаннее: разобраться в том, действительно ли подростки столкнулись со сверхъестественными силами, обитающими в лесах, и благодаря им смогли долгое время оставаться невредимыми или же это плод воображения героев, разыгравшегося на фоне сильнейшего стресса и отчаяния, становится все сложнее. «Шершни» не дают ответов на этот вопрос, а лишь интригуют зрителя, умело проводя параллель между прошлым и настоящим, в котором все еще наблюдаются мистические отголоски. Сериал шоураннеров Эшли Лайл и Барта Никерсона стал настоящим культурным феноменом, и хотя сейчас работа над продолжением приостановлена из-за забастовки сценаристов, всего нас ждет пять сезонов, а значит, мы еще долго будем гадать, как подростки смогли вернуться домой.

Шершни

Многообещающая журналистка из Москвы Татьяна Блок (Мария Горбань) отправляется в Нижние Броды, чтобы снять сенсационное расследование о загадочной пропаже жителей деревни. Героиня даже не подозревает, с какими пугающими явлениями ей придется столкнуться.

Абсурдистская комедия об очень странных делах в деревне Нижние Броды – отличный развлекательный сериал, в котором герои сталкиваются с разного рода мистической дичью и рассматривают самые безумные теории заговора, пытаясь пролить свет на тайну исчезновения местных жителей. Периодически возникает ощущение, что ты смотришь программу «Необъяснимо, но факт» (в шоу даже появляется сам Сергей Дружко), но это ни в коем случае не говорит плохо о творении Андрея Шавкеро. История, снятая в жанре мокьюментари, кишит любопытными пародиями на псевдодокументальные хорроры и триллеры и знакомит вас с абсолютно безбашенными версиями расследования Татьяны Блок, в которых нашлось место и инопланетному вторжению, и деревенской магии, и шпионским играм. Каждая серия заканчивается на новых подробностях этого запутанного дела, вызывая желание смотреть дальше.

Тайна пропавшей деревни

В октябре 1899 года в поисках лучшей жизни европейские мигранты отправились на огромном пароходе из Лондона в Нью-Йорк. По пути они откликнулись на сигнал бедствия, поступивший с другого корабля, но из пассажиров таинственного судна их встретил только маленький мальчик, держащий в руках странную пирамидку, а все остальные люди куда-то исчезли.

Новый сериал от авторов не менее загадочной «Тьмы», рассказывающей о временных коллапсах, посвящен столкновению пассажиров судна «Цербер» (недвусмысленный намек на путешествие в преисподнюю) с таинственным кораблем «Прометей», пропавшим несколько месяцев назад. Несмотря на то что на этот проект возлагались большие надежды из-за умения Барана бо Одара и Янтье Фризе лихо закручивать сюжет, которое они продемонстрировали в предыдущей совместной работе, на этот раз их творческий дуэт не сложился. «1899», в отличие от «Остаться в живых» или фильма «Треугольник», не случайно приходящих на ум, слишком прост в своем мистицизме – скорее всего, ваша основная теория о происходящем с героями окажется верна где-то к середине сериала. Тем не менее в проекте достаточно скрытых смыслов и философских подтекстов, над которыми интересно поломать голову, чтобы собрать единый пазл из версий о «корабле-призраке» и понять, что означает это странное путешествие по волнам памяти. Прошлое, как в «Тьме», играет немаловажную роль в «1899».

1899

Неизлечимо больные подростки, живущие в хосписе Брайрклифф, организовывают клуб полуночников: по ночам они собираются в холле и обмениваются страшилками. Однажды они клянутся друг другу, что тот, кто умрет первым, подаст остальным знак с того света.

«Клуб полуночников» Майкла Флэнегана – сложносочиненный мистический сериал, в котором жуткие истории, рассказанные в темноте, соединяются с неслучайными встречами с призраками, которые явно пытаются достучаться до героев, и промыслами тайного культа. «Клуб полуночников» – одна большая загадка, смыслы которой непременно хочется разгадать. Однако это только на первый взгляд увлекательная и леденящая кровь головоломка о том, что скрыто в стенах Брайрклиффа. Проект, вышедший прошлой осенью на Netflix, – трепетная и очень грустная история о бессмертной дружбе, переживании утраты и том, как важно не забывать тех, кто покинул этот мир. «Клуб полуночников» – глубокий и философский сериал, который прежде всего понравится тем, кто склонен к мелахоличным размышлениям на тему неизбежной конечности жизни.

Клуб полуночников

Архивист Дэн приступает к восстановлению поврежденных кассет 1980-х годов. Он натыкается на записи расследования, которые вела девушка по имени Мелоди. Она пыталась рассказать правду о секте, проводящей кровавые мессы, но с ней случилось что-то страшное. Дэн попытается пролить свет на это запутанное дело сорокалетней давности.

Сериал, снятый по одноименному подкасту, посвященному городским легендам и историям про жуткие культы, – один из лучших хоррор-проектов последних лет. «Архив 81», кажется, вобрал в себя все необходимое для того, чтобы зритель посмотрел его на одном дыхании: здесь нашлось место и таинственной секте, замыслы которой пыталась раскрыть девушка с пленки Мелоди, и демоническим силам, и порталу в иной мир – не зря шоу продюсировал Джеймс Ван, придумавший вселенную «Астрала». Мистический сериал режиссерки Ребекки Сонненшайн с ностальгическими отсылками к «Ребенку Розмари» и «Сиянию» благодаря искусно созданному эффекту присутствия делает вас свидетелем пугающих событий, произошедших в 1980-х, от которых волосы встают дыбом. «Архив 81» с каждой серией становится все более зловещим и беспросветным, а все секреты древнего культа и причину гибели главной героини раскроют только в самом конце, заставляя вас прилипнуть к экрану.

Архив 81

Группа молодых москвичей, надеясь убежать от своих проблем, отправляется в чудотворный монастырь близ увядающей деревни Топи. Каждый из них преследует свои цели – кто-то ищет исцеления, кто-то просто надеется забыться. Почти добравшись до пункта назначения герои попадают в аварию, и с этого момента они попадают в круговорот странных событий, больше напоминающих ночной кошмар.

Российский мистический сериал, снятый по сценарию Дмитрия Глуховского, написавшего «Метро 2033», вызвал многочисленные споры о том, что на самом деле произошло с главными героями. Фанатские теории одна любопытнее другой – кто-то говорит, что центральные персонажи после смерти застряли между мирами или попали в чистилище, другие утверждают, что москвичи и местные испили мертвой водицы, вот им и мерещится всякое. Еще есть версия, что деревня Топи и окружающие ее леса – аномальная зона: после аварии на химкомбинате в ней творится нечто необъяснимое, в том числе, вероятно, открылась временная петля. Сериал, в котором есть недостатки вроде плохо прописанных женских персонажей, все же интересно посмотреть, чтобы самому сделать выводы о творящейся в глубинке чертовщине. «Топи» очень тягуче и неторопливо развиваются, и со временем понимаешь, что в этом скорее их достоинство – можно не спеша разгадывать тайны болотистых мест, коих там не счесть.