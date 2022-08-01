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Скоро в прокате "Убойный монтаж"
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Тесты
Новости: Тесты
1 августа 2022 17:33
Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?
1 августа 2022 10:00
5 фильмов ужасов, после которых вам гарантирована никтофобия
31 июля 2022 12:00
7 российских кинематографистов, которые погнались за американской мечтой
30 июля 2022 10:00
7 новых сериалов августа 2022, которые нельзя пропустить
29 июля 2022 14:50
Трагедия российских подростков, турецкая самоирония и корейский Бонд: новое в кинотеатре Okko
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Тест: насколько вы готовы к сериалу «Дом дракона»?
Проверим, все ли вы помните о Таргариенах из «Игры престолов».
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1 августа 2022 17:33
Тест: кто ты из сериала «Офис»
Сериал «Офис», завершившийся почти десять лет назад, популярен до сих пор – не в последнюю очередь благодаря ярким комедийным персонажам. Пройди тест и узнай, на кого из шести героев сериала ты похож больше всего.
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27 июля 2022 07:01
Тест: только настоящий супергерой угадает 11 из 11 фильмов Марвел всего по одному кадру
Предупреждаем, что это очень сложный тест. Если вы его не пройдете, то не устоите от пересмотра всех фильмов Marvel на этих выходных!
3 комментария
23 июля 2022 18:04
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
Поступить в Хогвартс по стопам Гарри Поттера или сразиться с нечистью бок о бок с Геральтом?
1 комментарий
21 июля 2022 20:56
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший?
Декстер Морган, Джо Голдберг или Ганнибал Лектер? Ответь на 7 вопросов и узнай, на кого из них больше всего похож твой бывший бойфренд.
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17 июля 2022 19:07
Тест: сможете ли вы угадать 7 мультфильмов Disney лишь по одной строчке из песни?
Предупреждаем, что только безумный фанат сможет узнать песни по не самым очевидным словам.
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15 июля 2022 19:12
Тест: какая ты ведьма из культовых сериалов?
Специально для фанаток всего мистического составили тест, который определит, кто из популярных киноведьм мог бы стать твоим соулмэйтом.
4 комментария
9 июля 2022 12:23
Тест: к какому психологу из сериалов вам стоит обратиться?
Поболтать по скайпу с Лизой Кудроу или пощекотать нервы с Ганнибалом Лектером?
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6 июля 2022 18:59
Тест: на какой культовый фильм будет похоже ваше лето?
Бесцельные деньки под палящим солнцем, как в фильме «Зови меня своим именем», или любовные терзания, как в «Дневнике памяти»?
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1 июля 2022 14:49
Тест: насколько ты готов к новому фильму о Торе?
Накануне мировой премьеры фильма «Тор: Любовь и гром» предлагаем тебе проверить свои познания о прошлом Громовержца.
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25 июня 2022 17:00
Тест: к какой супергеройской силе из Marvel ты предрасположен
Дэдпул или Человек-паук: ответь на 8 вопросов и узнай, какой популярный супергерой мог бы поделиться с тобой суперсилами.
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23 июня 2022 17:13
Тест: какой вы эгоист по жизни из «Пацанов»?
3 июня состоялась премьера нового сезона сериала «Пацаны» о группе борцов с преступлениями, совершенными супергероями. Киноафиша предлагает пройти интересный тест и узнать, кто из неоднозначных персонажей сериала примерно такой же эгоист по жизни, как и вы.
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3 июня 2022 12:51
Тест: с кем из «Очень странных дел» ты бы распутывал мистические загадки?
Ищем для тебя идеального компаньона, чтобы очистить Хоукинс от всяких паукообразных.
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28 мая 2022 10:09
Сложный тест: угадай как можно больше фэнтези по кадру
Проверь свои знания и узнай, насколько хорошо ты помнишь фэнтези фильмы, которыми мы засматривались в детстве и продолжаем нежно любить и сейчас.
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6 мая 2022 13:03
Тест: какая культовая фраза из кино станет твоим девизом по жизни?
Узнай, какие слова мудрые слова из кинематографа будут отныне твоей путеводной звездой. Возможно, по жизни тебе суждено придерживаться слов Альбуса Дамблдора, Скарлетт О’Хары или Людмилы Свиридовой.
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19 апреля 2022 12:48
Тест: узнай свое альтер эго из «Бэтмена»
К цифровому релизу долгожданного «Бэтмена» Мэтта Ривза помогаем определить, какой из героев криминального Готэма может быть вашей альтернативной личностью.
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18 апреля 2022 15:40
Тест: к какому крутому сериальному касту ты принадлежишь?
Душевные «Бесстыжие», драматичная «Эйфория» или страстная «Элита»? Узнай, в какой популярный сериальный каст ты бы мог отлично вписаться.
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12 апреля 2022 12:55
Тест: кому суждено быть твоим тотемным мультгероем?
Хочешь стать смелым, как Симба, или спасти мир, как Валли? Пройди тест и узнай своего мульт-спутника!
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5 апреля 2022 13:34
Тест: в какой категории ты бы смог получить «Оскар»?
Возможно, именно ты станешь следующим Квентином Тарантино или Леонардо ДиКаприо!
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25 марта 2022 16:49
Тест: кто ты из «Бриджертонов»?
Перед премьерой второго сезона сериала «Бриджертоны» Киноафиша предлагает за короткий тест узнать, на кого из его харизматичных героев ты больше всего похож.
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22 марта 2022 13:39
Тест: кто ты из злодеев DC?
Заклятый враг Бэтмена или мстительный брат Аквамена – узнай, кем из антагонистов DC ты мог бы стать.
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21 марта 2022 15:49
Тест: Кто ты из злодеев Disney?
Нервозный бог подземного царства или харизматичный колдун вуду – ответь на несколько вопросов, а мы расскажем, на кого из знаменитых антагонистов Disney ты похож.
Написать
16 марта 2022 15:50
Тест: кто ты из анимационных персонажей Pixar?
По случаю недавнего выхода нового мультфильма Pixar «Я краснею» портал Киноафиша составил универсальный тест для тех, кто хочет найти себя среди множества персонажей студии, подарившей нам «Рататуя», «ВАЛЛ-И», «Вверх» и «Головоломку».
Написать
15 марта 2022 13:02
Тест: кто ты из злодеев Marvel?
Ответь на несколько вопросов и узнай, кем из антагонистов Marvel ты бы стал, окажись ты в MCU.
Написать
14 марта 2022 13:42
Тест: Кто ты из героев «Звёздных войн»?
Киноафиша предлагает за очень короткий тест узнать, на кого из героев легендарной франшизы «Звёздные войны» ты больше всего похож.
Написать
11 марта 2022 14:50
Тест: какое животное из кино стало бы твоим лучшим другом?
Глядя на многочисленных зверей в кино, невольно задумываешься, с каким из них ты бы лучше всего поладил. В нашем тесте предлагаем тебе узнать, какой четвероногий герой из фильмов про людей и животных стал бы твоим другом навеки.
3 комментария
22 февраля 2022 16:16
Паук в отражении: тест «Какой ты Человек-паук?»
Представь на минутку, что ты стал Человеком-пауком. Ты свисаешь на паутине с небоскреба и смотришь на свое отражение. Пройди наш тест и узнай, кого из паучьей тройки ты там увидишь.
Написать
14 декабря 2021 11:55
Дружелюбный сосед или безумный ученый: тест «Кто это сказал?» по всем фильмам о Человеке-пауке
Проверь, как хорошо ты помнишь вселенную Паучка. Предупреждаем: тест непростой!
Написать
7 декабря 2021 15:10
Тот самый парень из «Мстителей»: Тест «Насколько хорошо вы знаете Соколиного глаза»?
В преддверии выхода «Соколиного глаза» портал Киноафиша составил специальный тест для всех поклонников марвеловского супергероя.
Написать
23 ноября 2021 13:56
Пройдите тест и узнайте, какой мюзикл вам стоит посмотреть
19 ноября на платформе Netflix выходит мюзикл «Тик-так, бум!» от Лина-Мануэля Миранды с Эндрю Гарфилдом в главной роли. Киноафиша предлагает всем любителям и даже скептикам жанра пройти небольшой тест и узнать, к какому мюзиклу у вас определенно лежит сердце.
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19 ноября 2021 18:15
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