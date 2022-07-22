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Подборки Netflix

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
10 самых просматриваемых фильмов Netflix 10 самых просматриваемых фильмов Netflix Спойлер: больше всего аудиторию Netflix привлекают боевики, особенно если в них есть Райан Рейнольдс.
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4 июля 2022 13:17
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных 6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных Netflix — номер 1 среди конкурентов по производству качественных мини-сериалов с увлекательными сюжетами. Перед вами подборка лучших из них, которые можно посмотреть за один присест.
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29 апреля 2022 10:57
10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022» 10 фильмов Netflix, номинированных на «Оскар-2022» Потрясающий перформанс Бенедикта Камбербэтча, сильнейшая роль Эндрю Гарфилда, режиссерский дебют Мэгги Джилленхол — в этом сезоне стриминговый гигант представил поистине выдающиеся работы. Бегите смотреть эти интересные работы, пока еще не закончилась подписка на Netflix.
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14 марта 2022 23:03
Кибербуллинг и коворкинги: 7 сериалов этого года, основанных на реальных скандалах Кибербуллинг и коворкинги: 7 сериалов этого года, основанных на реальных скандалах Киноафиша рассказывает о громких провалах, мошеннических схемах и даже убийствах, которые легли в основу новых сериалов 2022 года.
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3 марта 2022 10:54
6 оскароносных фильмов Netflix, которые можно посмотреть дома 6 оскароносных фильмов Netflix, которые можно посмотреть дома В копилке стримингового сервиса пока не так много наград, но она имеет все шансы пополниться в этом сезоне.
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1 марта 2022 13:46
9 самых интересных корейских фильмов и сериалов на Netflix в 2022 году 9 самых интересных корейских фильмов и сериалов на Netflix в 2022 году Киноафиша собрала подборку из уже обсуждаемых, а также очень ожидаемых корейских проектов: от драматических триллеров до ремейков испанских хитов.
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28 февраля 2022 14:30
20 самых ожидаемых фильмов 2022 года на Netflix 20 самых ожидаемых фильмов 2022 года на Netflix Зрителей ждут яркие премьеры от известных режиссеров: сай-фай, триллеры, хорроры, детективы и даже авторские эксперименты.
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21 февраля 2022 20:25
10 новых документальных фильмов и сериалов на Netflix 2022 10 новых документальных фильмов и сериалов на Netflix 2022 Рассказываем о разнообразном документальном контенте на Netflix, который не только окажется не менее захватывающим, чем игровые фильмы, но еще и расширит ваши познания во многих областях.
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21 февраля 2022 17:22
14 новых сериалов Netflix, которые вы могли пропустить 14 новых сериалов Netflix, которые вы могли пропустить Аферистка из Инстаграма, индийский развод и агенты КГБ: Киноафиша составила список новых малоизвестных сериалов от Netflix, которые определенно заслуживают внимания.
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18 февраля 2022 10:00
Обманщики среди нас: фильмы и сериалы про реальных аферистов на Netflix Обманщики среди нас: фильмы и сериалы про реальных аферистов на Netflix Одни из этих героев прославились обманными схемами заработка, другие успешно примеряли чужую личность, третьи отличились феноменальным бизнес-чутьем.  
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16 февраля 2022 15:58
15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах 15 увлекательных сериалов Netflix о женщинах Традиционные роли девушки в беде и спутницы главного героя уже давно являются далеко не единственной репрезентацией женщин на экране, а успех сериала «Оранжевый – хит сезона» продемонстрировал очередную волну интереса зрителей к сложным женским персонажам. Мы собрали для вас максимально разные сериалы Netflix о женщинах, чтобы каждый мог выбрать для себя интересную историю и найти близкого по духу персонажа.
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19 октября 2021 19:30
«Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях «Бумажный дом» и другие: 8 фильмов и сериалов Netflix об ограблениях Истории дерзких преступников, которые проворачивают самые сложные и неожиданные дела, давно уже стали классикой кинематографа. Не отстаёт и стриминговый сервис Netflix. В коллекции площадки есть и художественные проекты разных жанров, и документальные истории.
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12 октября 2021 16:42
«Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix «Песочный человек», продолжение «Ведьмака» и новый состав «Короны»: самые ожидаемые сериалы Netflix Стриминговый сервис выпустит экранизацию знаменитого аниме, спин-офф исторического сериала и финалы нескольких топовых проектов.
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28 сентября 2021 14:36
Боевик с Дуэйном Джонсоном, комедия с ДиКаприо и документалка про Канье Уэста: 10 самых ожидаемых фильмов Netflix Боевик с Дуэйном Джонсоном, комедия с ДиКаприо и документалка про Канье Уэста: 10 самых ожидаемых фильмов Netflix Крупнейший стриминговый сервис продолжает выпускать как авторские драмы, так и масштабные проекты для любой аудитории.
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27 сентября 2021 18:20
Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix Убивающее солнце, дети-мутанты и пропажа взрослых: 10 фильмов и сериалов про постапокалипсис на Netflix Вымирание человечества и нападение жутких существ — одна из популярнейших тем в кинематографе. Стриминговый сервис тоже не остаётся в стороне, выдавая разные варианты гибели цивилизации.
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26 сентября 2021 09:30
Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix Ограбление казино и семейная комедия: 10 фильмов и сериалов про зомби на Netflix Ходячие мертвецы прочно обосновались на стриминговом сервисе, причём авторы раскрывают истории нежити в совершенно разных жанрах.
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25 сентября 2021 10:05
Криминал, деньги и местные мафиози: 5 потрясающих гангстерских фильмов на Netflix Криминал, деньги и местные мафиози: 5 потрясающих гангстерских фильмов на Netflix От жестоких историй про якудза до эпической драмы Мартина Скорсезе.
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14 сентября 2021 19:05
Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix Не хуже оригинала: 7 отличных ремейков от Netflix Первый сериал стриминговой студии, темная версия комиксов про ведьму-тинейджера и пересмотр популярной молодежной комедии 90-х в подборке ремейков от Netflix.
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24 августа 2021 10:33
Самые ожидаемые новые проекты Netflix Самые ожидаемые новые проекты Netflix Хотите узнать, какими проектами нас порадует Netflix в ближайшие месяцы? В нашей подборке мы расскажем вам о сериалах и фильмах, которые можно будет увидеть совсем скоро.
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2 августа 2021 19:00
Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix Не только «Очень странные дела»: 8 мистических сериалов от Netflix Сериал «Очень странные дела» о приключениях подростков в вымышленном американском городке 80-х произвёл настоящий фурор и возродил массовый интерес к мистическим сериалам. Однако не одними «Странными делами» едины: мы расскажем вам ещё о восьми сериалах Netflix для тех, кто обожает мистику и загадки.
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12 июля 2021 19:33
Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix Не отчаянные и не домохозяйки: топ-11 самых ярких и интересных героинь Netflix Женщины уже давно отвоевали себе право не просто быть «дамами в беде» или подружками главного героя, но и самим становиться решительными, смелыми персонажами, чья жизнь далека от стандартных «готовка – уборка – дети». Мы расскажем вам о самых интересных героинях сериалов Netflix, заслуживающих внимания.
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5 июля 2021 15:04
Художественно о реальном: 10 ярких биографических фильмов на Netflix Художественно о реальном: 10 ярких биографических фильмов на Netflix Режиссёры и сценаристы постоянно пытаются придумать максимально захватывающие и необычные сюжеты, чтобы привлечь зрителя. Но иногда бывает достаточно заглянуть в настоящую историю жизни ярких людей.  
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14 июня 2021 11:00
От Кореи до Индии: 10 захватывающих азиатских сериалов на Netflix От Кореи до Индии: 10 захватывающих азиатских сериалов на Netflix Если вы уже посмотрели популярные американские проекты стримингового сервиса и даже изучили всю Европу, пора перейти к азиатским сериалам Netflix. У платформы есть проекты из разных стран в очень необычных жанрах.
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11 июня 2021 11:40
«Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix «Чёрное зеркало» и другие: 8 интерактивных фильмов и эпизодов на Netflix Кино, в котором можно влиять на развитие сюжета, пока не слишком популярно. Но цифровой формат стримингового сервиса всё чаще позволяет зрителю стать полноценным участником фильма. Причём это иногда происходит даже в знакомых историях. Большинство подобных проектов анимационные, но есть и несколько игровых эпизодов.
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9 июня 2021 15:39
7 премьер июня Netflix, которые стоит посмотреть 7 премьер июня Netflix, которые стоит посмотреть Посмеяться, вдохновиться, влюбиться, испугаться, пуститься в пляс – в июне Netflix предлагает своим зрителям спектр самых разнообразных эмоций и впечатлений. Мы кратко расскажем вам о новинках, чтобы каждый мог найти себе фильм по настроению и по вкусу.
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7 июня 2021 12:06
Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Долгожданная слава: актёры за 30, получившие признание благодаря Netflix Netflix уже давно доказал, что фильмы и сериалы его производства вполне могут конкурировать с голливудскими блокбастерами, а роль в нашумевшем проекте от платформы может принести актёру гораздо больше славы, чем многолетний опыт съёмок в студийных фильмах. Сегодня мы расскажем вам об тех, кто начал свою карьеру задолго до Netflix, однако получил известность именно благодаря ему.
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5 июня 2021 10:30
10 отличных аниме-сериалов от Netflix на любой вкус и возраст 10 отличных аниме-сериалов от Netflix на любой вкус и возраст Стриминговый сервис давно уже производит и лицензирует не только типично американские продукты. В библиотеке платформы есть немало японских мультфильмов для поклонников любого жанра.
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3 июня 2021 14:04
Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами Посмотри в метро: 10 сериалов Netflix с очень короткими эпизодами В последние годы авторы многих проектов превращают каждую серию чуть ли не в полнометражный фильм. А создателям этих сериалов достаточно 15 минут, чтобы рассказать историю.
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2 июня 2021 15:57
День Победы на Netflix: 6 фильмов про войну, которые нельзя пропустить День Победы на Netflix: 6 фильмов про войну, которые нельзя пропустить Эти талантливые работы ни в чём не уступают ветеранам военного жанра.
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6 мая 2021 19:09
8 летних премьер Netflix, которые не должен пропустить ни один киноман 8 летних премьер Netflix, которые не должен пропустить ни один киноман Особенно повезёт любителям анимации — для них стриминг приготовил целых три интересных релиза. Но и фанатам триллеров и драм будет на что посмотреть.
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29 апреля 2021 17:29
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