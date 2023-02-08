Они среди нас: 8 самых страшных фильмов ужасов о демонах

Новый фильм ужасов, снятый британским режиссером Оливером Парком («Страшные истории, рассказанные на ночь»), рассказывает о древнем демоне Абизу из еврейской мифологии. По легенде, это существо преследует беременных женщин и охотится за новорожденными детьми. Абизу – или, как ее еще называют, Обизат – один из самых старых и страшных демонов, которого, по преданию, царь Соломон обезвредил с помощью молитв, в хорроре случайно освобождает мужчина по имени Артур, отец которого работает в похоронном бюро. Теперь древняя темная сила угрожает беременной жене героя и их еще не родившемуся ребенку.

Режиссер «Заклятия Абизу» – большой поклонник классических фильмов ужасов 1930-х и черпал в них вдохновение при создании своего хоррора. Сценаристом и продюсером картины был сын раввина Хэнк Хоффман, который отлично разбирается в еврейской мифологии и демонологии, поэтому кино очень удачно помещает легенду об Обизат в современные реалии. Благодаря этому творческому союзу «Заклятие Абизу» получилось по-настоящему интригующим и завораживающим своим сочетанием мистики, детектива и оживших древних сказаний, воплощение которых напугает даже самых суровых скептиков. Фильм понравится прежде всего тем, кто любит ужасы, основанные на страшных легендах, которые принято рассказывать в полной темноте.

«Заклятие Абизу» – хоррор, который обязательно стоит увидеть на большом экране. В кинотеатрах – уже с 9 февраля.

Заклятие Абизу

Демоны в популярной хоррор-франшизе Джеймса Вана, заслужившей признание широкой аудитории, являются главными антагонистами наравне со злыми духами. Наиболее ярко и узнаваемо проявляет себя Валак. Если другие демоны прячутся за человеческим обличьем или в кукле Аннабель, то это существо, прототип которого взят из средневекового гримуара «Малый ключ Соломона», в «Заклятии-2» является Лоррейн Уоррен в образе жуткой монахини и брату Джанет – в облике Горбуна, однако в древних текстах он был описан как ребенок с крыльями ангела, сидящий верхом на двуглавом драконе. Валак – четырнадцатый из семидесяти двух демонов, по легенде, заточенных царем Соломоном в сосуде, который был разбит, а сущности выпущены на свободу. Это злое и беспощадное создание питается человеческим страхом и, по поверьям, часто нападало на религиозные (и не только) семьи, разрушая их жизнь и доводя до смерти, что отражается в «Заклятии-2».

По сюжету, демон терроризирует семью Ходжсонов, выбрав в качестве главной жертвы девочку по имени Джанет. «Заклятие-2», как и некоторые другие части франшизы, основано на реальных событиях – оно рассказывает историю Энфилдского полтергейста. В 1970-х 11-летняя девочка Джанет внезапно заговорила голосом умершего старика Билла Уилкинса, затем в доме ее семьи начала летать мебель, а в какой-то момент кто-то невидимый поднял ребенка в воздух. Все эти моменты довольно пугающе воссоздаются во втором «Заклятии», но реальные события создатели фильма усложнили, добавив в сюжет ужасающего Валака. О том, как демон попал в наш мир, рассказывает «Проклятие монахини» (еще один фильм из вселенной «Заклятия») – готический и мрачный хоррор про румынский монастырь, в подвалах которого задолго до событий фильма чернокнижник вызвал это исчадие ада. Юная послушница в исполнении Таиссы Фармиги в компании священника отправляется в это проклятое место, чтобы расследовать череду леденящих кровь событий. «Проклятие» стоит посмотреть, если хотите узнать предысторию главного демона вселенной «Заклятия» и почему Валак все-таки принял обличье монахини.

Взрыв мозга: 9 фильмов-головоломок, которые разгадает не каждый

Проклятие монахини

Дебютный хоррор Ари Астера, который прежде всего пугает таинственной и безумной семейной историей, от деталей которой кровь стынет в жилах. «Реинкарнация» не случайно попадается в списках самых страшных фильмов ужасов XXI века – ее мрачный концептуализм с шокирующими подробностями быта сатанинского культа способен довести до нервного смеха, который невольно вырывается во время просмотра, даже самых искушенных поклонников жанра. По сюжету, членов одной семьи преследует странное проклятие, из-за которого родственники умирают загадочным и очень страшным образом, и Энни пытается сделать все, чтобы защитить своего мужа, сына и дочь, которая ведет себя максимально жутко и странно, но, конечно же, у женщины ничего не выйдет, ведь демон Пеймон уже среди них, и его ничто не остановит. «Реинкарнация» – история о семейном культе, члены которого поклоняются еще одному дьявольскому существу из гримуаров Соломона. Пеймон – девятый демон, король ада и преданный слуга Князя Тьмы. То, что именно его призывали члены семьи из «Реинкарнации», создатели фильма подтверждают много раз еще до финала. На это указывают фамильные медальоны с сигилом Пеймона, которые носили бабушка Эллен и ее внучка Чарли. Энни также находит семейную книгу заклинаний, в которой описано, как вызвать этого демона, обещающего сделать сказочно богатыми тех, кто будет ему поклоняться.

Реинкарнация

Еще одна хоррор-франшиза Джеймса Вана, в которой речь снова идет не только о духах, но и страшной демонической силе. Первый «Астрал» рассказывает о молодой семье, которую потрясла трагедия – их сын впал в кому, и врачи не дают никаких прогнозов. Но это состояние ребенка связано с его способностью «перемещаться» по пугающему потустороннему миру – Астралу. В этой инфернальной изнанке обитает центральный антагонист франшизы (за исключением Старухи в черном – Паркера Крейна) – Краснолицый демон. Если первый хоррор серии Вана полностью посвящен ему, то отсылки к этому монстру встречаются на протяжении всех остальных частей «Астрала». Краснолицый демон, внешне напоминающий черта, только без рогов, но зато с копытами, хвостом и острыми, как ножи, когтями. В Астрале он проживает в месте, ассоциирующемся с кукольным театром, – в нем полно карнавальных масок и марионеток. Учитывая тот факт, что демоны во франшизе – это люди, которые при жизни были настоящими монстрами, то можно предположить, что Краснолицый работал в театре и, вероятно, убивал зрителей. Этот демон, в отличие от Валака и Пеймана, никак не связан с легендами, но тем не менее его внезапные появления и внешний облик – по-настоящему пугающие.

Астрал

Хоррор «Синистер» режиссера Скотта Дерриксона занимает первое место в рейтинге самых пугающих фильмов ужасов, который ученые составили исходя из пульса зрителей во время просмотра популярных страшных картин. Это кино запоминается не только своей зловещей и безысходной атмосферой и историей писателя (Итан Хоук), который утратил связь с реальностью, но и невероятно пугающим образом демона Багула – полностью вымышленного, якобы вавилонского божества, которое питается душами детей. Буквально каждое его появление в фильме (всегда неожиданное) вызывает приступ паники. На создание Багула Скотта Дерриксона вдохновили демоны из легенд – та же Абизу или ее византийское воплощение Гулу, которые тоже преследуют детей. «Синистер» – хоррор не для слабонервных. Помимо ужасающего демона, в нем пугает абсолютно все – буквально каждый шорох и скрип заставляет вас вздрагивать, а намеренно плохое освещение и бесконечная тьма держат в постоянном напряжении в ожидании появления монстра.

Синистер

Еще один фильм ужасов, основанный на реальных событиях. В основу «Шести демонов Эмили Роуз» легла история Аннелизы Михель, которая умерла после серии (точнее, шестидесяти семи) обрядов экзорцизма. Несмотря на то что еще в раннем возрасте у девушки диагностировали височную эпилепсию после припадка, ее родители, религиозные фанатики, настояли на проведении ритуала по изгнанию бесов, хотя даже многие священники заверяли их в том, что их дочери нужна помощь врачей. В итоге один служитель церкви, получив разрешение на экзорцизм, истязал несчастную девушку почти год, после чего она умерла. Хоррор рассказывает о судебном разбирательстве, последовавшем после гибели Аннелизы (Эмили – в фильме). По сюжету, адвокат Эрин Брунер пытается собрать доказательства, подтверждающие невиновность священника, проводившего обряды экзорцизма, и, соответственно, существование демонической одержимости. В девушку якобы веселились целых шесть демонов, имена которых не раскрываются. В документальных фильмах про Аннелизу Михель отмечается, что во время припадков она говорила на разных языках, включая древние, и называла себя Люцифером, Гитлером, Иудой и Нероном. «Шесть демонов Эмили Роуз» – один из самых страшных фильмов ужасов об одержимости, пугающий до дрожи моментами с проявлением демонической силы и увлекающий своей расследовательской формой.

Шесть демонов Эмили Роуз

«Изгоняющий дьявола», основанный на одноименной книге Уильяма Питера Блэтти, считается одним из самых страшных фильмов ужасов в истории кино. Он не только пугает сценами с одержимой девочкой, но и злым роком, который преследовал команду, работавшую над фильмом, – некоторые из ее членов погибли после съемок или лишились своих близких во время работы над хоррором. «Изгоняющий дьявола» основан на реальной истории мальчика Робби Манхейма. Он был единственным ребенком в семье, и когда родители уходили на работу, за ним присматривала тетя Харриетт, которая интересовалась спиритизмом. Она показала Робби, как пользоваться доской Уиджи, и как-то раз мальчик в одиночку попытался связаться с духами. После этого его семью стали преследовать необъяснимые явления – предметы перемещались сами по себе, а мальчик все время говорил во сне и грязно ругался, хотя нигде не мог слышать таких выражений, на его теле появлялись красные царапины, а матрас под ним ходил ходуном. Несколько священников провели обряд экзорцизма над Робби в больнице Сент-Луиса, и демон покинул тело ребенка. В «Изгоняющем дьявола», увы, все заканчивается не так позитивно. В фильме девочка Риган Макнил, прототипом которой был Робби, была одержима Пазузу, королем демонов из ассирийской и вавилонской мифологии. На это указывает статуя древнего существа, обнаруженная в Хатре, которую показывают в фильме.

Изгоняющий дьявола

.