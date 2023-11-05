Леденящие душу истории: 7 лучших фильмов ужасов 2023 года

Два, три… демон приди

Миа – молодая девушка, мать которой в недавнем прошлом покончила с собой. Отстранившись от отца, она большую часть времени проводит с семьей своей подруги Джейд. Однажды она отправляются на вечеринку, организаторы которой устраивают спиритический сеанс. Для подростков связь с духами умерших людей – не более чем игра. По неосторожности шумная компания вызывает призрака, готового на все, чтобы остаться среди живых.

«Два, три… демон приди» – нашумевший хит A24, десятикратно окупивший свой мизерный бюджет. К удивлению зрителей, на сей раз студия выдала отнюдь не слоубернер, а вполне традиционный ужастик, события которого развиваются крайне стремительно. Дебютантам Дэнни и Майклу Филиппу удалось осовременить архаичный сюжет о контакте с загробным миром и вписать его в эпоху TikTok. На выходе получился качественный хоррор, заставляющий зрителя вжаться в кресло.

Два, три… демон приди

Шепоты мертвого дома

События разворачиваются на задворках Америки. В богом забытой глубинке расположена ферма, о которой сложено немало легенд. Она принадлежит семье Грэмов, когда-то включавшей в себя заботливую мать, пьющего мужа и их троих детей. Когда мать умерла, жизнь домочадцев превратилась в кошмар наяву. Младший сын Том, прослывший в округе деревенским дурачком, остался жить с отцом-деспотом, тогда как Илай и Мэри решили попытать счастья подальше от родового гнезда. Годы спустя финансовый вопрос вновь собирает Грэмов под одной крышей.

«Шепоты мертвого дома» – прошлогодний инди-хоррор, добравшийся до российских кинотеатров лишь в августе 2023 года. Атмосферный и тягучий кинороман начисто вычищен от каких-либо скримеров, а темп его неспешен, что не мешает истории держать в напряжении от начала и до финальных титров. Кроме того, здесь Роберт Патрик сыграл свою лучшую роль со времен второго «Терминатора».

Шепоты мертвого дома

Пила-10

Медики ставят Джону Крамеру неутешительный диагноз – рак. Жить пожилому инженеру осталось меньше года, а шансов на выздоровление нет. Пару месяцев спустя Джон узнает об экспериментальном лечении в частной клинике, расположенной в Мехико. Выложив четверть миллиона долларов, Крамер ложится под нож хирургов. Придя в сознание, он с ужасом обнаруживает, что деятельность учреждения – фикция. В течение многих лет мошенники обманывают смертельно больных пациентов, оставляя их без гроша. Да только и сам Крамер не так прост, как может показаться со стороны. За ширмой безобидного старика скрывается маньяк с обостренным чувством справедливости, промышляющий жестокими играми на выживание.

В 2023 году состоялось триумфальное возвращение главного киноманьяка XXI века – Пилы. Учитывая, сколь неудачными оказались все прошлые попытки реанимировать хоррор-франшизу, неудивительно, что от 10-й киноленты никто ничего путного не ждал. Однако авторам последних четырех фильмов, объединившим силы, каким-то чудом удалось возродить дух самых первых частей. Настоящий подарок всем фанатам той самой «Пилы», а также бенефис Тобина Белла, наконец-то получившего свою минуту славы.

Пила 10

Стук в хижине

Эндрю и Эрик – счастливая молодая пара, воспитывающая приемную дочь Вен. Желая отвлечься от городской суеты, семья снимает небольшой дом, окруженный километрами непроходимого леса. Идиллию рушит появление четверых незнакомцев, которые вламываются в хижину и ставят ультиматум: либо домочадцы убивают кого-то из близких, либо погибнут миллионы.

«Стук в хижине» – новое творение М. Найт Шьямалана, мастера низкобюджетных триллеров с необычными концептами. В былые времена работы постановщика славились неожиданными развязками, но «Стук в дверь», как и вышедшее двумя годами ранее «Время», подкупает неожиданной завязкой. Саспенс не ослабевает все полтора часа, а сюжет, как водится, преподносит один сюрприз за другим.

Стук в хижине

Крик-6

Сэм и Тара Карпентер – сестры, сумевшие выжить после схватки с маньяком. Они перебираются из Вудсборо в Нью-Йорк, где безуспешно пытаются начать с чистого листа. Тара страдает от гиперопеки со стороны Сэм, а та, в свою очередь, сталкивается с травлей в соцсетях. На следующий Хеллоуин кто-то вновь принимается убивать подростков. Под подозрением все, включая самих сестер.

Благополучно возродив культовую франшизу в 2022 году, режиссеры Мэтт Беттинелли и Олпин Тайлер Джиллетт вернулись с шестой частью, повторив кассовый успех. Несмотря на отсутствие Нив Кэмпбелл, 6-й фильм мало чем уступает прошлым «Крикам», предлагая убойный микс из остроумных отсылок и кровавых убийств. Безусловно, ничего принципиально нового очередной «Крик» в киносериал не привносит, однако как разовый хоррор-аттракцион работает исправно.

Крик 6

Восстание зловещих мертвецов

Элли – мать-одиночка, воспитывающая двоих детей-подростков Дэнни и Бриджит и совсем юную Кэсси. Семейство проживает в неблагоприятном квартале Лос-Анджелеса, а их многоэтажка находится в аварийном состоянии. Однажды к ним в гости наведывается Бет, сестра Элли, узнавшая о своей незапланированной беременности. Вскоре после этого в городе происходит сильное землетрясение, в результате которого жители дома оказываются в полной изоляции от внешнего мира. Ситуация усугубляется, когда в тело Элли вселяется нечто ужасное.

«Восстание зловещих мертвецов» – второй по счету ребут трилогии Сэма Рэйми. Прошлая попытка перезагрузить франшизу была предпринята Федерико Альваресом в 2013 году. Несмотря на впечатляющие сборы и хорошую прессу, сиквела так и не последовало. Немудрено, что сценарист и постановщик «Восстания…» Ли Кронин не стал развивать позабытый всеми хоррор 10-летней давности, предложив публике нечто совершенно иное. Несмотря на избыточную серьезность, нехарактерную для киновселенной «Зловещие мертвецы», новая версия порадует фанатов литрами искусственной крови и старой доброй расчлененкой, а также объемными персонажами, которым хочется сопереживать.

Восстание зловещих мертвецов

Граф

Как оказалось, в 2006 году Аугусто Пиночет не умер, а инсценировал собственную смерть. Он – вампир, которому уже свыше 250 лет. Отойдя от дел, Пиночет тихо живет вместе со своим слугой Красновым и его женой Люсией. Когда диктатор все же решает отправиться в мир иной, на пороге его жилища появляются дети, мечтающие о наследстве.

«Граф» – черно-белая лента чилийского режиссера Пабло Ларраина, поставившего две успешные костюмные драмы «Джеки» и «Спенсер». Вернувшись на родину, он создал портрет Пиночета, но не в формате байопика, а в жанре политического фарса. Пожалуй, главное достоинство фильма – завораживающая операторская работа Эдварда Лахмана («Кэрол»), отсылающая то к классическим хоррорам вроде «Носферату», то к камерным семейным драмам Бергмана. Ценители авторского фестивального кино, утомившиеся от массовых фильмов ужасов, точно получат удовольствие.