От подводных хищников до гигантских кайдзю: 7 главных фильмов про древних монстров

1970-е годы. Бен и Джулс — счастливая супружеская пара, владеющая небольшим зоомагазином. Вместе они воспитывают маленькую дочь Рей, которая разделяет интерес родителей к миру животных. Однажды Бен получает в наследство прибрежный дом, когда-то принадлежавший его покойной матери. Проделав немалый путь, семья добирается до своих новых владений, не подозревая, что неподалеку обитает кровожадное чудовище.

«Нечто. Монстр из глубин» — олдскульный хоррор, выдержанный в лучших традициях ужастиков 70-80-х. Подобно « Челюстям » Спилберга , авторы скрывают источник угрозы до самого финального акта, тогда как дизайн существа, воссозданного без использования компьютерной графики, по всей видимости, вдохновлен «Чужими». Настоящая находка для всех поклонников жанра.

«Нечто. Монстр из глубин» в прокате с 8 июня.

Нечто. Монстр из глубин

В течение миллионов лет огромный ящер пребывал в спячке на дне Тихого океана, однако в 1954 году пробуждается. В Японском море один за другим начинают тонуть корабли, после чего небольшую деревушку на острове Одо что-то сровняло с землей. Прибывшие на место ученые сталкиваются с мифологическим существом по имени Годзилла, которое излучает сильную радиацию. Скрывшись под водой, гигант направляется в сторону Токио.

Вдохновляясь « Кинг-Конгом » и «Чудищем с глубины 20 000 саженей», продюсер Томоюки Танаке решил создать собственный фильм про величественного монстра. В основу завязки сюжета лег реальный инцидент, когда японские моряки пострадали от радиации, оказавшись неподалеку от американских ядерных испытаний. При этом образ Годзиллы вдохновлен небезызвестными событиями августа 1945 года. Кожа кайдзю выглядела очень толстой и покрытой чешуями, подобно келоидным шрамам жертв Хиросимы. Японская рефлексия на атомные удары в конечном счете породила поп-культурный феномен: фильмы про Короля монстров продолжают выходить на экраны по сей день.

Годзилла

Зов Ктулху (2005)

Кинокартина состоит из нескольких историй, рассказанных от лица разных людей: полицейского, вышедшего на след культа Ктулху, археолога, обнаружившего ритуальную статую с его изображение, сумасшедшего, двоюродный дядя которого неоднократно сталкивался с неизведанным, мореплавателя, побывавшего на острове зловещем Р`лайх.

«Зов Ктулху» — одно из самых известных произведений в истории литературы. В течение многих лет шедевр Говарда Лавкрафта считался неэкранизируемым, однако Шону Брэнни и Эндрю Леманому удалось развеять этот миф. Проявив смекалку, авторы стилизовали изображение под кино 1920-х годов и полностью отказались от речи. Без лишних слов энтузиастам удалось добиться атмосферы, идентичной одноименному рассказу.

Зов Ктулху

1920-е годы. Авантюрист Рик О’Коннелл знакомится с библиотекаршей Эвелин Карнахан, вместе с которой отправляется на поиски древнего города мертвых. Их сопровождает отряд охотников за сокровищами, готовых на все ради обнаружения заветных богатств. Вскоре искатели приключений обнаруживают древний саркофаг и невольно пробуждают верховного жреца.

Будучи классическим монстром Universal, Имхотеп 70 лет ассоциировался у публики с Борисом Карлоффом . И лишь в конце 90-х американские продюсеры всерьез задумались о ремейке. Вероятно, решение переснять «Мумию» с голливудским размахом было вызвано успехом « Дракулы » Копполы , однако куда большее влияние на кинокартину с Бренданом Фрейзером оказала трилогия об Индиане Джонсе. Образ злодея на сей раз воплотил южноафриканский актер Арнольд Вослу , сумевший не ударить в грязь лицом. Предложив авантюрный и романтический взгляд на классический фильм ужасов, режиссер Стивен Соммерс подарил миру один из лучших киноаттракционов конца XX века.

Мумия

Группа студентов отправляется в захолустье, окруженное непроходимыми норвежскими лесами. Их цель — снять документальный фильм о загадочной гибели местных медведей. Сельские жители во всем винят отшельника Ганса, проживающего в трейлере. Студенты решают взять у подозреваемого интервью, но тот прогоняет незваных гостей прочь. Отправившись за угрюмым мужчиной ночью в лес, документалисты слышат жуткий рев…

Казалось, что формат «найденной пленки» исчерпал себя еще в середине нулевых, став признаком дурновкусия. Но даже в таком ограниченном субжанре периодически встречались оригинальные и по-своему очаровательные ленты. Одной из таких была дебютная работа Андре Овредалу «Охотники на троллей», где помимо впечатляющих монстров и на редкость качественной графики есть прекрасная норвежская природа. Фанаты « Монстро » останутся в полном восторге от увиденного!

Охотники на троллей

Канун Рождества. Семейство Энджелов встречает праздник в кругу друзей и родственников. Застолье завершается ссорой, в результате которой маленький мальчик Макс перестает верить в чудо. Все это вызывает гнев у огромного рогатого существа из древних страшилок.

«Крампус» — вторая картина в карьере режиссера Майкл Догерти . И если первая была посвящена Хеллоуину, то теперь события разворачиваются в сочельник. Взяв за основу персонажа австро-баварского фольклора, он создал идеальный праздничный монстр-муви, пересмотр которого стал для фанатов хоррора новогодней традицией.

Крампус

Курортный городок у побережья озера Виктория. С наступлением лета сюда съезжаются тысячи студентов со всей Америки. Подростки отрываются на полную, не подозревая, что в результате землетрясения пробудились доисторические пираньи. Предотвратить кровавое пиршество по силам лишь женщине-шерифу Джули Форрестер.

В 1978 году режиссер Джо Данте снял под руководством Роджера Кормана своеобразный ответ «Челюстям», заменив акулу на пираний. После премьеры малобюджетный фильм ужасов был высмеян критиками, но затем обрел культовый статус. В 2010 году французский режиссер Александр Ажа , к тому моменту успевший снять удачный ремейк « У холмов есть глаза », переснял «Пираний» в модном формате 3D. На выходе получилась веселая, кровавая и запредельно пошлая черная комедия, заслуженно ставшая хитом американского проката.