«Не “Алчная братва” — и на том спасибо»: россиянок взбесила ошибка в названии «Материалистки» — переводчице пришлось оправдываться

Фильм «The Materialists» с Дакотой Джонсон во всю обсуждают в российском сегменте соцсети X — но не из-за сюжета про любовный треугольник, где героиня разрывается между богатым героем Педро Паскаля и бедным во всех смыслах Крисом Эвансом. Часть публики разъярил перевод названия: из оригинального Materialists (во множественном числе, да) в российском прокате сделали «Материалистку», очевидно подменив смысл и даже… жанр.

«То есть мы все такие враги феминитивов, но как перевести название фильма materialists как МАТЕРИАЛИСТКА — это пожалуйста», «Ну да, был фильм про людей, помешанных на роскоши, а сделали про одну алчную бабу»,

«Не “Алчная братва” — и на том спасибо», «Тарелочницу, видимо, всё-таки не пропустили», — сокрушаются и шутят зрительницы в Сети, и их можно понять.

По задумке режиссера Селин Сон, название картины подталкивает нас к группе персонажей, так или иначе помешанных на роскоши. Русский же вариант сузил фокус до одной героини, создав впечатление, будто это история про меркантильную девушку в поисках богатого мужа.

Отдельно досталось и подаче картины в промо:

«Я уже молчу про подмену жанров и подачу фильма КАК КОМЕДИИ. Блин, с чего там ржать? Только плакать и смотреть пять часов в стену».

Напряжение вокруг «Материалистки» не смогла разрядить даже переводчица фильма, которая объявилась в комментариях одной из соцсетей, заявив, что работала над адаптацией картины для стран СНГ и… не могла повлиять на ее название.

«Название фильма переводят дистрибьюторы, а не те, кто непосредственно переводит сам фильм. Чаще всего название переводится не так как в оригинале, чтобы привлечь аудиторию в кинотеатры. Но в некоторых случаях это выглядит странно и нелепо, увы».

Что ж, а вот дистрибьюторы пока молчат, а значит, шуток про «Алчную братву» и «Омен: игра в материалистку» будет только больше.

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