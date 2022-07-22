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Любимые фильмы известных людей
Любимые фильмы известных людей
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
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Актер Роман Попов делится списком любимых фильмов и сериалов: эксклюзивно для Киноафиши
20 июня на телеканале ТНТ стартовал спин-офф «Полицейского с Рублевки» - сериал «Детективное агентство Мухича» с Романом Поповым и Софией Каштановой. По случаю расширения сериальной вселенной Ильи Куликова (автор идеи) мы встретились с Романом и узнали о его кинопредпочтениях.
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29 июня 2022 12:19
Эксклюзивно для Киноафиши: Данила Якушев делится списком любимых фильмов и сериалов
В онлайн-кинотеатре KION вышел сериал «Женщина в состоянии развода». Это комедийно-драматическая история с Марией Машковой в главной роли о женщине, которой нужно найти мужчину, чтобы родить ребенка как можно скорее. Одним из потенциальных партнеров героини является актер Данила Якушев. Специально для Киноафиши он рассказал о своих кинопредпочтениях.
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16 июня 2022 16:02
Что смотрят кинозвезды: актер Павел Табаков рассказывает о любимых фильмах
Сегодня в прокат вышла российская авантюрная комедия «Молодой человек», в которой Павел сыграл главную роль. По случаю премьеры мы успели сделать совсем короткий блиц, чтобы узнать у актера о его любимых фильмах.
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9 июня 2022 17:28
Что смотрят кинозвезды: актриса Кристина Кучеренко делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня в онлайн-кинотеатре START начинается финальный сезон сериала «ИП Пирогова». По случаю скорого прощания с полюбившимся ситкомом Киноафиша выведала кинорекомендации у Кристины Кучеренко, героиня которой появится в грядущих эпизодах.
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7 июня 2022 12:00
Что смотрят кинозвезды: Андрей Бурковский делится списком любимых фильмов и сериалов
В онлайн-кинотеатре KION выходит новый сериал Amore More — первый в России проект о полиаморных отношениях от режиссера Яны Гладких. Актер Андрей Бурковский, исполнивший в Amore More одну из главных ролей, специально для Киноафиши рассказал о своих кинопредпочтениях.
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17 мая 2022 15:50
Что смотрят кинозвезды: актриса Ольга Дибцева делится списком любимых фильмов и сериалов
19 апреля на Kion и Premier стартовал новый комедийный сериал с социальным подтекстом. «Нереалити» – это история про Риту, которая после 10 лет участия в реалити-шоу вынуждена вернуться в родной городок, где ее все ненавидят. Киноафиша уже посмотрела сериал и осталась в восторге как от самой истории, так и от Ольги Дибцевой, которая исполнила главную роль. И если речь ее героини Риты смело можно разобрать на цитаты, то саму Ольгу мы попросили поделиться кинорекомендациями.
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11 мая 2022 12:25
Что смотрят кинозвезды: Филипп Бледный делится списком любимых фильмов и сериалов
Сегодня на видеосервисе Start стал доступен новый эпизод сериала «Два холма», премьера которого состоялась 28 апреля. Это российский проект в очень редком жанре комедийной антиутопии. Киноафиша уже посмотрела несколько серий и пообщалась с Филиппом Бледным, который сыграл одну из главных ролей, чтобы выведать у актера кинорекомендации.
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5 мая 2022 11:34
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Пелагея Невзорова делится списком любимых фильмов и сериалов
По случаю премьеры 28 апреля на платформе Start нового утопического сериала о мире без мужчин «Два холма» главная актриса проекта Пелагея Невзорова поделилась с Киноафишей своими кинопредпочтениями.
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27 апреля 2022 10:43
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Роман Васильев делится списком любимых фильмов и сериалов
По случаю премьеры психологического триллера «Идентификация» мы решили узнать у Романа о его кинопредпочтениях, а заодно случайно выведали, какая книга оказала на него наибольшее влияние.
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21 февраля 2022 16:19
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Лукерья Ильяшенко делится списком любимых фильмов и сериалов
5 января в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера мистического сериала «Сергий против нечисти», где одну из главных ролей сыграла Лукерья Ильяшенко (Happy End, «Сладкая жизнь»). Актриса рассказала Киноафише о лучших, по ее мнению, режиссерах, интересных фильмах и сериалах, а еще поделилась с нами, почему ее привлекают персонажи, которые придерживаются стороны зла.
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24 января 2022 16:32
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Денис Власенко делится списком любимых фильмов и сериалов
10 января на телеканале ТНТ начнется показ терапевтически-комедийного сериала «Мне плевать, кто вы». Главную роль в нем исполнил Денис Власенко (Happy End), у которого Киноафиша решила выведать список любимых фильмов, сериалов и режиссеров по случаю премьеры.
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27 декабря 2021 15:12
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Антон Филипенко делится личным списком любимых фильмов
1 января в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера нового оригинального сериала «Почка». По сюжету главная героиня Наталья (Любовь Аксенова) больше всего на свете любит деньги и считает, что на них можно купить все что угодно. Как следствие, у нее складываются не самые лучшие отношения с родственниками, что сыграет против нее, когда ей понадобится почка для пересадки. В честь выхода этого сериала, Киноафиша пообщалась с исполнителем одной из главных ролей – Антоном Филипенко, чтобы выведать у него список любимых фильмов и сериалов.
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26 декабря 2021 12:00
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Кулик и Алексей Кривеня делятся личными списками фильмов и сериалов
23 декабря на KION стартует новый проект «Два», который в формате киносторис повествует о двух предприимчивых сантехниках, Жеке и Лехе, отчаянно пытающихся разбогатеть. По случаю премьеры, мы пообщались с автором сериала – Евгением Куликом, а также исполнителем одной из главных ролей – Алексеем Кривеней.
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20 декабря 2021 14:23
Эксклюзивно для Киноафиши: Софья Донианц делится личным списком фильмов и сериалов
2 декабря в популярном видеосервисе Start начался показ нового сериала «КрисТина», где главная героиня — нерешительная и невезучая Крис неожиданно встречает «лучшую версию себя» — уверенную и успешную Тину. Проект оказался прекрасной находкой для любителей запутанных сюжетов на грани триллера, драмы, комедии и психологии. Специально к премьере нового оригинального сериала, который захватывает внимание с первых минут, мы поговорили с исполнительницей одной из ролей – Софьей Донианц – о ее кинопредпочтениях.
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3 декабря 2021 16:53
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Яна Гладких делится личным списком фильмов и сериалов
5 ноября на KION вышел сериал «Чиновница», повествующий о том, что бывает, когда у взяточников просыпается совесть. В честь премьеры этой нашумевшей мелодрамы, Киноафиша пообщалась с Яной Гладких, которая исполнила роль сотрудницы полиции, расследующей коррупционную схему в региональном Минздраве.
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18 ноября 2021 20:20
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
9 сентября на российских экранах можно будет посмотреть дебютный фильм Ольги Акатьевой «Соври мне правду». По случаю такой премьеры актер Евгений Романцов рассказал «Киноафише» о фильме, который на него повлиял, любимом режиссере и других предпочтениях в кино.
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3 сентября 2021 15:33
Эксклюзивно для Киноафиши: Илья Коробко делится личным списком фильмов и сериалов
30 августа нашумевший сериал «Пищеблок» от Кинопоиск HD выходит на телеканале СТС. По случаю этой премьеры актер Илья Коробко (исполнивший роль брата главного героя) рассказал Киноафише о том, какой актер его вдохновляет, кто его любимый режиссер, и о других личных кинопредпочтениях.
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26 августа 2021 17:58
Эксклюзивно для Киноафиши: Аристарх Венес эмоционально рассказывает о любимых фильмах, режиссере и сериале
16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сверхъестественный сериал «Охотники за призраками». Аристарх Венес исполнил в нем главную роль и призывает всех следить за захватывающими событиями, паранормальщина которых выходит за все рамки. А чтобы скрасить ожидание, Аристарх делится с читателями Киноафиши своим списком must-see.
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13 августа 2021 19:00
Эксклюзивно для Киноафиши: актриса Маргарита Аброськина рассказывает, что посмотреть
16 августа на телеканале ТВ-3 стартует сериал «Охотник за призраками». В центре сюжета компания друзей, которая решила снять документальное кино о сверхъестественном. В честь приближающейся главной паранормальной премьеры лета Маргарита рассказала Киноафише о том, какие фильмы она любит и какой сериал можно пересматривать множество раз.
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6 августа 2021 19:00
Эксклюзивно для Киноафиши: Артем Муратов делится списком любимых фильмов
Участник музыкального шоу на ТНТ «Студия СОЮЗ» специально для Киноафиши рассказывает о своих кинопредпочтениях.
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19 июля 2021 14:01
Эксклюзивно для Киноафиши: Никита Кологривый делится списком любимых фильмов и сериалов
24 июня в прокат вышла авантюристская приключенческая комедия с Сергеем Безруковым «Бендер: Начало». Накануне премьеры один из главных актеров фильма Никита Кологривый («Зоя», «Девятаев») специально для «Киноафиши» рассказал о своих кинопредпочтениях.
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25 июня 2021 17:59
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
15 июня на телеканале ТНТ вышел второй сезон сериала «Света с того света» – скринлайф-ситкома об экстрасенсе на дому. Накануне премьеры актриса Анна Котова-Дерябина («Полицейский с Рублёвки», «Долгая счастливая жизнь») специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
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16 июня 2021 14:13
Эксклюзивно для Киноафиши: Валентина Ляпина делится списком любимых фильмов
В онлайн-кинотеатре KION уже доступен для просмотра новый киносторис «Подслушано». Сериал от главного шоураннера страны Ильи Куликова рассказывает интригующую историю расследования подростками исчезновения своих одноклассников. Актриса Валентина Ляпина, исполнившая в «Подслушано» одну из главных ролей, специально для «Киноафиши» рассказала о своих кинопредпочтениях.
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15 июня 2021 15:48
5 «легендарных» фильмов по мнению Романа Курцына
Эксклюзивно для «Киноафиши» актер Роман Курцын («(НЕ) Идеальный мужчина», «Любовь и монстры») рассказывает о своих кинопредпочтениях среди картин о боевых искусствах.
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11 июня 2021 18:45
Эксклюзивно для Киноафиши: Егор Абрамов делится списком любимых фильмов
Специально к выходу в онлайн-кинотеатре KION напряженного триллера-киносторис «Подслушано» от Ильи Куликова исполнитель одной из главных ролей Егор Абрамов рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
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8 июня 2021 16:22
Эксклюзивно для Киноафиши: Александр Пташенчук делится списком любимых комедий
7 июня на телеканале ТНТ выходит второй сезон сериала «Триада» с Борисом Дергачевым, Дарьей Мороз, Любовью Аксеновой и Настей Калашниковой. В продолжении истории герои приспосабливаются к новой реальности и нестандартной жизни молодых родителей. Актер Александр Пташенчук («Однажды в России», «Я худею»), который в сериале играет Вовчика – лучшего друга главного героя, накануне премьеры рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
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7 июня 2021 13:44
Эксклюзивно для Киноафиши: актер Никита Павленко делится списком любимых фильмов
24 мая на телеканале ТНТ стартует второй сезон драмы о 90-х «Мир! Дружба! Жвачка!». Актер сериала Никита Павленко накануне премьеры рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
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14 мая 2021 12:41
Эксклюзивно для Киноафиши: DJ Грув делится списком любимых фильмов и сериалов
Где периодически можно встретить DJ Грува? В кинотеатре. Популярный музыкант не просто киноман. Он не раз выступал в качестве кинокомпозитора, создавая не меньшие аудиохиты, чем те, которые можно услышать по радио. Из последнего — «Стендап под прикрытием». Поэтому не надо удивляться, что Киноафиша, встретив Евгения на одной московской премьере, с пристрастием допросила диджея.
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30 апреля 2021 13:00
Эксклюзивно для Киноафиши: Тихон Жизневский делится списком любимых фильмов и сериалов
Накануне премьеры первого отечественного кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» актер рассказал «Киноафише» о своих кинопредпочтениях.
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2 апреля 2021 12:00
Выбор Александра Домогарова младшего: кинопредпочтения звезды
В честь премьеры кинокартины «Пальма» режиссер рассказал «Киноафише» о любимых фильмах и вдохновляющих фильммейкерах.
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26 марта 2021 15:27
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