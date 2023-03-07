От подданной дьявола до иконы феминизма: как изменился образ ведьмы в кино за 100 лет

Ведьма – один из главных женских образов в кинематографе, который находит свое воплощение и в фильмах ужасах, и в комедиях, и в мелодрамах, и в подростковых сериалах. В преддверии 8 Марта вспоминаем, как изменился образ героини-колдуньи за последние 117 лет.

Шекспировские предсказательницы: первые ведьмы в кино

История ведьмы в кинематографе началась в 1906 году – именно тогда увидел свет фильм «Макбет», снятый по одноименной пьесе Шекспира. Однако эту экранизацию не удалось сохранить. Но зато вторую киноадаптацию 1916 года все еще можно найти на просторах интернета. В этой черно-белой немой картине, поставленной режиссером Джоном Эмерсоном, ведьмы – не полноправные героини, у которых есть своя история, а просто винтики сюжета. В одном коротком эпизоде они, согласно пьесе, просто открывают Макбету будущее, и на этом их функции заканчиваются. Ведьмы в фильме нисколько не пугают, а наоборот, их карикатурные образы вызывают улыбку. В экранизации «Макбета» старухи-колдуньи со спутанными седыми волосами одеты в потрепанную одежду. У них носы крючком и множество бородавок, как в историях, которые детям рассказывали на ночь. Колдуньи в «Макбете» – стандартные героини сказок и легенд, это изначально отрицательные персонажи с отталкивающей внешностью, у которых отсутствуют какие-либо причины для злобных козней, и этого стереотипа еще долго будут придерживаться в кино.

Макбет

Женщины, которые поклоняются дьяволу

Скандинавская картина «Ведьмы» 1922 года режиссера Беньямина Кристенсена – первый фольклорный фильм ужасов про колдуний. Эта черно-белая лента не только лихо прошлась по представлением о быте ведьм – изготовлению зелий и снадобий, полетам на метле, танцам без одежды при полной луне, а также сатанинским ритуалам, которые женщины выполняли, прославляя Сатану. Самое интересное, что, в отличие от «Макбета», колдуньи в шведском фильме – не только старые и карикатурно-уродливые. Среди дьяволопоклонниц нашлось место и для красивых юных дев. «Ведьмы» в свое время прослыли новаторским кино не только потому, что они впервые детально описывали быт женщин, которые практиковали магию и собирались на шабашах вместе с дьяволом и отчасти переосмыслили их образы. В своем фильме Кристенсен передает помешательство средневековых людей на охоте на ведьм, которая особенно буйно процветала в Испании. «Ведьмы» отражают всю жестокость облав на женщин, которых могли обвинить в колдовстве буквально за все – за красоту, вдовство, сбор лечебных трав или резкое слово, сказанное мужчине, который вел себя бестактно. Весь ужас этой картины, готовясь к которой режиссер изучил многочисленные труды о колдовстве в Средние века (в том числе знаменитый «Молот ведьм»), не в ритуалах, проводимых героинями, а в человеческом безумии и паническом страхе перед магией, из-за которого казнили несчетное количество ни в чем не виновных женщин.

Ведьмы

Диснеевские колдуньи

Первая колдунья в истории Disney появилась в 1937 году. Это была злая мачеха в мультфильме «Белоснежка и семь гномов» – Гримхильда, и во многом ее образ стал революционным. У этой ведьмы, в отличие от ее предшественниц, есть способность к трансформации – из величественной королевы в фиолетовом (цвет магии) одеянии она может превратиться сгорбленную старуху с крючковатым носом – такая она на самом деле, но благодаря колдовству умело скрывает свой естественный облик. Злая колдунья из классической сказки не просто занимается магией, чтобы прекрасно выглядеть: у нее есть своя цель, которой она и живет, – «стать на свете всех милее, всех румяней и белее». А чтобы добиться этого, ведьма придумывает хитрый план по избавлению от Белоснежки. Королева в мультфильме могла многих пугать в детстве своим жестоким смехом и образом карги, но, по сути, Гримхильда олицетворяет страх перед старением, который женщинам внушали испокон веков, а еще она – воплощение закрепившегося благодаря патриархату мифа о вечной конкуренции женщин за первенство во всем. Именно поэтому ее героиня, одержимая жаждой власти и своей внешностью, взрослому зрителю кажется более близкой и понятной, чем добрая и инфантильная Белоснежка.

Белоснежка и семь гномов

Малефисента из «Спящей красавицы» 1959 года – вторая известная колдунья вселенной Disney. Повелительница всего зла и Владычица Тьмы, как ее еще нарекают, – темная фея, которая, судя по своим способностям, ближе к ведьме, тем более что в некоторых ранних переводах ее называли Дьяволиной. В отличие от Гримхильды, Малефисента владеет безграничной темной магией, которую проявляет с помощью своего волшебного посоха. Главная антагонистка «Спящей красавицы» настолько могущественна, что не только безупречно владеет телепортацией и умеет материализовывать предметы и менять реальность (создает веретено и непроходимый лес из колючего кустарника), но и даже может превратиться в дракона внушительных размеров. Малефисента, будучи настоящим нарциссом, буквально возносит себя на пьедестал, а всех остальных считает «ничтожествами». Она злопамятная и мстительная, а также требует к себе особого отношения. Но несмотря на все недостатки, Малефисента – все еще самая популярная злодейка Disney, в костюм которой (особенно после фильма с Анджелиной Джоли) все еще наряжаются на Хеллоуин. Образ колдуньи с ее невероятными рогами – один из самых запоминающихся в истории кино.

Спящая красавица

Еще одна харизматичная колдунья из мира Disney, которую мы не могли не упомянуть, – это морская ведьма Урсула из «Русалочки» 1989 года. Вдохновленная образом легендарной дрэг-дивы Дивайн, эта героиня со своеобразным чувством юмора и мощным даром убеждения, благодаря которому она может манипулировать русалками, предлагая им заключить магическую сделку для исполнения желаний, нарушение которой обычно приводит к катастрофическим последствиям. Урсула, помимо ораторского дара, по-настоящему сильная ведьма – она умеет менять внешность, владеет трансфигурацией и знает все о волшебных настоях и зельях. В подводном царстве колдунье не было бы равных, если бы не король Тритон.

Русалочка

Женщины из Салема

Судебный процесс над салемскими ведьмами, в результате которого четырнадцать женщин и пять мужчин, обвиненных в использовании магии, были повешены с 1962 по 1963 год, до сих пор является одним из самых популярных ответвлений в кино про колдуний. Первый фильм, вдохновленный этими дикими событиями, появился в 1937 году. Черно-белая драма «Девушка из Салема» представляет собой историю девушки по имени Барбара, которую по доносу соседки (да и из-за всеобщей зависти ее красоте) обвиняют в колдовстве и приговаривают к сожжению на костре (но, конечно же, типичную для того времени «деву в беде» спасает ее возлюбленный). Фрэнк Ллойд в своем фильме пытался передать всю абсурдность «охоты на ведьм» в Салеме и показать, что за колдунью могли принять любую привлекательную молодую женщину, которая чем-то не угодила местным жителям. Этот же мотив повторяется в картинах «Салемские ведьмы» 1957 года и «Суровом испытании» с Вайноной Райдер 1996 года, поставленных по исторической пьесе Артура Миллера. Все эти фильмы великолепно воплотили дух Новой Англии, отразив главные особенности ее моды и архитектуры. Поэтому если вы любите костюмированные драмы, то советуем познакомиться со всеми тремя лентами.

Девушка из Салема

А вот фильм 1942 года «Я женился на ведьме» – это уже фэнтезийная мелодрама, которая опять же отсылает к салемским событиям. По сюжету, молодую колдунью Дженнифер приговаривают к сожжению на костре вместе с ее отцом-чернокнижником. После собственной казни прекрасная девушка явилась во сне донесшему на нее пуританскому священнику Джонатану Вули и прокляла всех потомков его рода, чтобы они непременно были несчастны в любви и браке. В 1942 году дух Дженнифер освобождается после удара молнии, попавшей в дерево, под которым она была похоронена. Благодаря могущественной магии ведьма перерождается в роковую блондинку, перед чарами которой просто невозможно устоять. Дженнифер хочет отомстить потомку Джонатана Вули – Уоллассу, будущему губернатору, и планирует околдовать его с помощью приворотного зелья, которое случайно выпивает сама. «Я женился на ведьме» впервые представил нам влюбленную колдунью, не дав ей, к сожалению, продемонстрировать все свое могущество, зато всем было забавно наблюдать, как героиня пытается притворяться обычной девушкой (конечно же, безуспешно). Эта история в духе «простой смертный женился на ведьме» будет воспроизводиться во многих других фильмах и сериалах, в тех же «Колоколе, книге и свече» 1958 года, комедийном телешоу «Моя жена меня приворожила», комедии «Колдунья» с Николь Кидман и мистической картине «Практическая магия» 1998 года.

Я женился на ведьме

Что касается охоты за салемскими ведьмами, то в кино она не утратила своей актуальности и после 1940-х. С суда над тремя сестрами Сандерс – злобными колдуньями, похищающими детей, – начинается культовая хоррор-комедия «Фокус-покус» 1993 года. Смертные казни за использование магии в печально известном новоанглийском городке упоминаются в третьем сезоне «Американской истории ужасов», а хоррор-сериал «Салем» 2014 года полностью построен вокруг преследования женщин и мужчин, которых судили за колдовство. Это американское шоу в жанре историческое фэнтези не просто концентрируется на доносах и обвинениях за магию, а скорее переосмысляет историю Салема. В сериале вся власть в городе на самом деле принадлежит Мэри Сибли – могущественной ведьме, заключившей сделку с дьяволом. В «Салеме» все колдуньи – мстительные, очень сильные и коварные, они собирают собственный шабаш и управляют мужчинами с помощью политических интриг и, конечно, черной магии. В таком свете салемских ведьм в кино еще никто не представлял.

Салем

Хорошая ведьма против плохой ведьмы

Первый фильм, в котором одновременно сосуществуют добрая и злая ведьма, – это «Волшебник страны Оз» 1939 года, экранизация детской книги Лаймена Фрэнка. В фильме, который подарил Джуди Гарленд один из ее главных образов в кино, две колдуньи – полные противоположности. Злая Ведьма Запада Теодора мечтает захватить страну Оз и для этих целей использует крылатых обезьян, хотя она и сама прекрасно вселяет ужас, летая на метле. Ведьма носит остроконечную черную шляпу, у нее зеленая кожа и длинный нос крючком, длинные когти изумрудного оттенка. Теодора – стереотипная злая колдунья из сказок, образ которой тем не менее стал культовым. Глинда – добрая колдунья в розовом платье с рукавами-крылышкам, благодаря которым она напоминает фею. Она носит блестящую корону, а в руках непременно держит посох – волшебную палочку. Глинда – само воплощение добра. Такой великодушной и светлой ведьмы в кино мы еще не видели.

Волшебник страны Оз

Ведьмы, вселяющие ужас

У каждого свои критерии для определения, насколько образ той или иной ведьмы – пугающий. Кому-то может показаться жутким злобный оскал королевы в естественном обличии из готического хоррора «Белоснежка: Страшная сказка», а других до нервного тика доведет лик сатанистки Батшебы из «Заклятия».

Белоснежка: Страшная сказка

Тем не менее в рейтинги ведьм, от одного взгляда на которых кровь стынет в жилах, чаще всего попадают: воскресшая кровожадная княжна Аза, казненная за колдовство, из фильма ужасов 1960 года «Маска Сатаны», панночка, пускающая кровавую слезу и летающая в гробу в фильме «Вий» 1967 года; Елена Маркос, древняя и ужасная главная ведьма из «Суспирии»; Великая Верховная Ведьма из хоррор-комедии Николаса Роуга 1990 года – лысая, с длиннющим носом и острыми зубами (когда не притворяется обворожительной Евой Эрнст). Многих зрителей также пугает незримая, но вездесущая ведьма из Блэр из одноименного хоррора в жанре «пропавшая пленка» 1999 года. Не менее жуткими вышли колдунья из хижины в лесу в сюрреалистической киноадаптации сказки братьев Гримм «Гретель и Гензель» и ведьма с обожженной кожей в фольклорном фильме ужасов «Ты не будешь одинока» 2022 года.

Ведьмы

Ведьмы и сестринство: история шабаша в кино

Идея о том, все ведьмы – сестры, которые должны поддерживать друг друга, отсылает к движению феминисток и в кино обретает популярность в конце 1960-х и начале 1970-х – когда женщины выходили на улицы и активно боролись за равные с мужчинами права. Поэтому неудивительно, что метафорой радикального объединения активисток W.I.T.C.H (Женский международный заговор из ада), которое в обществе вызывало опасение из-за своего бесстрашия, стали шабаши. Так, в американском хорроре «Плач Банши» 1970 года могущественная ведьма Уна собирает свой колдовской ковен, в котором состоят женщины, владеющие магией. Шабаш наводит ужас на мужчин в Англии XVI века, и члены влиятельной семьи Уитманов, выступающие против власти колдуний, устраивают показательную бойню и убивают почти всех ведьм-сестер Уны, оставив ее саму в живых. Колдунья, одержимая желанием отомстить за своих последовательниц, призывает Банши, которому приказывает расправиться с родом Уитманов.

Плач Банши

К сожалению, в конце 1960-х и начале 1970-х шабаши не только олицетворяли движение, активность которого пытались остановить мужчины, опасаясь, что женщины будут править миром вместо них. Ковены отражали и страх людей перед сатанизмом и магией, который в то время был распространен как в Америке, так и в Европе. Первый фильм на эту тему – «Ребенок Розмари» Полански – история о жестоком культе, поклоняющемся дьяволу, в котором состоят в том числе старухи-ведьмы, являвшиеся приятельницами. Все члены тайного общества не просто практикуют черную магию – их миссия заключается в том, чтобы привести на Землю Антихриста. До культовой «Суспирии» в 1973 году вышел похожий американский фильм ужасов «Школа Сатаны для девочек», в котором в подвале художественного интерната собираются воспитанницы, состоящие в дьявольском культе.

Ребенок Розмари

«Суспирия» Даррио Ардженто, которая является своеобразной интерпретацией «Белоснежки», – история, критикующая матриархат. Ведьмы во главе с Черной Королевой Еленой Маркос, собирающие свой шабаш в балетной школе, чтобы сохранить власть и силу, готовы прибегнуть к убийствам учениц.

Суспирия

В 1980-х и 1990-х ведьминские шабаши если и не освобождаются от угрожающего флера, то приобретают комические оттенки. «Иствикские ведьмы» 1987 года – культовая история про подруг, силы которых растут, когда те практикуют магию вместе. Однако, если в 1970-х ведьмы могли спокойно обойтись без любви, посвятив себя ковену, то в фильмах 1980-х и некоторых картинах 1990-х колдуньи не могут представить себя самодостаточными и свободными от отношений с мужчинами, которые почему-то становятся для них смыслом жизни. Так, в «Иствикских ведьмах» подруги не могут просто наслаждаться своей силой и магическими способностями, благодаря которым они могли бы многого достичь. Женщины отчаянно жаждут встретить «того самого» и с помощью колдовства призывают одного на троих мужчину, больше напоминающего самого дьявола, и, конечно же, вступают в ожесточенную борьбу за его внимание.

Иствикские ведьмы

В «Практической магии» 1998 года сестры Оуэнс, которых играют Николь Кидман и Сандра Буллок, – наследственные ведьмы, которым из-за родового проклятия не везет в любви. Несмотря на весь трагизм истории о том, что молодые колдуньи не могут выйти замуж, ведь любому мужчине, который свяжется с ними, непременно суждено трагически погибнуть, эта фэнтезийная мелодрама отлично отражает всю суть сестринства. Салли и Джиллиан, как и все женщины в семействе Оуэнс, во всем поддерживают друг друга и готовы всегда прийти на помощь, тем более когда нужно расправиться с обидчиком сестры. Несмотря на отличную girl power историю и критику предвзятого отношения к девушкам, которые не спешат выйти замуж и родить детей, «Практическая магия» не позволяет ведьме счастливо прожить одной – Салли все-таки должна дождаться своего принца, который, конечно же, окажется простым смертным.

Практическая магия

Культовая и любимая многими с детства хоррор-комедия «Фокус-покус» 1993 года – как раз-таки образцовое кино о сестринстве, которое героини ставят превыше всего. Из трех ведьм Сандерсон только одной, Саре, не чужда романтика – она не прочь завести роман-другой, но все-таки без расчета на что-то серьезное. Тем не менее эта героиня готова оставить любые любовные интрижки ради семьи. Сестры Сандерсон знают, что настоящая сила их шабаша – в единстве и взаимной поддержке, поэтому, несмотря на мелкие ссоры и разногласия, колдуньи никогда не разделяются и вместе наводят ужас на жителей Салема. У сиквела «Фокуса-покуса», вышедшего в 2022 году, феминистские мотивы становятся куда более явными, чем в первой части. В прологе о юности сестер Сандерсон старшая из них, Винни, отказывается выйти замуж за мужчину, которого для нее выбрал местный влиятельный пастор, тем самым отвергая авторитет церкви (и мужчин). Кроме того, юные ведьмочки, которых в салемском обществе ненавидят и презирают, еще в подростковом возрасте обретают свои силы и обучаются колдовству, чтобы затем отомстить всем своим обидчикам. Конечно, образы сестер Сандерсон нарочито стереотипные и комические – они отталкивающе-очаровательны, а благодаря своим бородавкам и выпирающим зубам (у той же Винни) все еще выглядят как злобные колдуньи, сошедшие со страниц сказок.

Фокус-покус

В конце 1990-х в таких популярных среди подростков сериалах, как «Сабрина – маленькая ведьма» и «Зачарованные», колдуньи становятся отражением нас самих. Хоть эта тенденция уже прослеживалась в «Иствикских ведьмах» и «Практической магии», в этих культовых шоу ведьмы все чаще сталкиваются с реальными проблемами в колледже и на работе, влюбляются и разочаровываются и далеко не все беды могут исправить с помощью магии. «Сабрина» и «Зачарованные» показывают, что даже самым могущественным колдуньям ничто человеческое не чуждо. И конечно же, никто не поймет и не поможет ведьме так, как ее родственницы, обладающие магией, будь то тети или сестры, – «силы трех» хватит и для спасения мира.

Зачарованные

В 2013 году появились сразу два проекта, рассказывающих о ведьминском сестринстве в разной форме, – это третий сезон «Американской истории ужасов» «Шабаш» и испанская хоррор-комедия «Ведьмы из Сугаррамурди» Алекса де ла Иглесиа.

«Шабаш» умело связывает настоящее и прошлое, сравнивая современную охоту на ведьм с преследованием колдуний в Салеме XVII века, откуда женщины, обладающие магическими способностями, бежали в Новый Орлеан, где собрали свой собственный ковен и основали школу для одаренных юных дам. «Все ведьмы – сестры» – главная идея сезона. Даже в самые трудные времена и несмотря на разногласия, юные колдуньи бок о бок сражаются с кланом охотников на ведьм. «Шабаш» не только поддерживает идею объединения женщин в борьбе с патриархатом. Несмотря на то что лидер ковена, Верховная, обладает безграничным могуществом, которое мужчинам и не снилось, ей, как и другим ведьмам, знакомы реальные проблемы и недуги, такие как старение, расстройства пищевого поведения и разбитое сердце. Избранная ведьма, несмотря на бессмертие, при появлении более юной колдуньи, которая рано или поздно займет ее место, начинает увядать. Героини «Шабаша» максимально реалистичные – они знают все о боли и о том, что никакая магия не спасет от внутренней опустошенности. Третий сезон «Американской истории ужасов» – не только феминистское высказывание, но и настоящее руководство по ведьминскому стилю, которое вернуло в моду маленькие черные платья, шляпы и готику, а фраза Фионы «Мы носим черное по средам» сразу же стала культовой.

Американская история ужасов

Еще одна важная заслуга «Шабаша» – репрезентация истории великой жрицы луизианского вуду Мари Лаво, которая жила в Новом Орлеане в XIX веке. В сериале она заключила сделку с одним из главных духов Лоа Папой Легба и стала бессмертной. Мари Лаво, которая объединится с шабашом Фионы, практикует как вуду, так и худу – она использует кукол-вольтов, чтобы навредить врагам, готовит защитные амулеты «гри-гри» и помогает всем, кто к ней обращается. Эта героиня в исполнении Анджелы Бассетт куда могущественнее Верховной Фионы Гуд. Мари Лаво – буквально королева Нового Орлеана, которой нет равных в магии и могуществе. Темнокожих ведьм в истории кино крайне мало – и чаще всего они являются второстепенными персонажами, как те же ведьма Тиа Дальма, в теле которой заточена богиня Калипсо, из «Пиратов Карибского моря» или Бонни в «Дневниках вампира». Поэтому то, что Мари Лаво и афроамериканка Куинни, потомок колдуньи из Салема Титубы, стали одними из главных героинь, позволило сделать тему Black Girl Magic более востребованной.

Американская история ужасов

«Ведьмы из Сугаррамурди» – испанская хоррор-комедия, основанная на легендах о ведьминских шабашах, которые якобы проводились в пещерах в наваррской деревне. Этот фильм – история про многовековой ковен, который колдуньи собирают каждый год. Женщины в громадной ведьминской семье дают обет безбрачия и не поддерживают отношений с мужчинами – они только используют их в качестве главного блюда на ежегодном празднике и подношения для древней богини, которой они поклоняются вместо Сатаны, ведь у них царит матриархат. Колдуньи в комедии самые разные – от карги с железной вставной челюстью до юной бунтарки со смоки и наполовину побритой головой, которую, по классике, угораздило влюбиться в смертного.

Ведьмы из Сугаррамурди

Из относительно новых фильмов про ведьм – «Акеларре» 2020 года, вышедший на Netflix, как нельзя лучше отражает идею сестринства. Картина опять же обращается к вечной теме средневековой охоты на колдуний. По сюжету, в одну небольшую деревню в Стране Басков прибывает святая инквизиция и устраивает облаву на ведьм, за которых, конечно же, принимает ни в чем не повинных шестерых девушек. Самая отважная из приговоренных к сожжению на костре, Ана, готова пойти на все, чтобы спасти своих подруг, даже заключить сделку с темными силами. Своим примером героиня вдохновляет своих осужденных «сестер» на борьбу с патриархальной системой, и их единство и бесстрашие становятся силой, которой невозможно противостоять.

Акеларре

Эльвира: Повелительница тьмы

Эльвира – один из самых ярких и запоминающихся образов в ведьминском кино, который стоит упомянуть отдельно. В 1981 году актриса Кассандра Петерсон, которая появлялась в эпизодических ролях, в том числе в «Риме» Феллини, начала вести шоу о хоррорах Movie Macabre, и этот шаг в ее карьере сделал ее по-настоящему знаменитой. В программе она в первый раз предстала в образе дерзкой и обворожительной женщины-вамп – ведьмы Эльвиры. Готический макияж с кошачьими стрелками и красной помадой, пышный начес с рваной челкой и глубокое декольте – героиня актрисы получилась настолько эффектной и зловеще-вызывающей, что стиль ее персонажа начали копировать все – от девочек-подростков до знаменитостей. В 1988 году вышла легендарная хоррор-комедия «Эльвира: Повелительница тьмы», в которой Петерсон сыграла главную роль.Несмотря на полный провал в прокате, картина позже получит статус культовой, а мистический и одновременно сексуализированный (не без иронии) образ ведьмы-бунтарки, использующей магические способности, чтобы противостоять Князю Тьмы, войдет в историю кино. Отличный черный юмор, умение эффектно появляться и колдовские чары, которым невозможно не поддаться, – то, за что Эльвиру в конечном счете полюбили миллионы, а ее образ до сих пор остается одним из самых востребованных на Хеллоуин.

Эльвира: Повелительница тьмы

Ведьмы-подростки

Ведьмы-подростки – такая же популярная тема в кино о колдовстве, как и шабаши. Впервые школьницу, обладающую магическим даром, нам показывают в ситкоме «Маленькая колдунья» 1989 года. 15-летняя Луиза ведет обычную жизнь старшеклассницы, пока не узнает, что она – потомок салемских ведьм и у нее есть сверхъестественные способности, которые героиня затем использует, чтобы стать самой популярной девушкой в школе. В фильмах и сериалах о юных ведьмах в основном говорят о трудностях переходного возраста, а метафорой взросления становится дар, который героини должны научиться контролировать. Так, в «Маленькой колдунье» Луиза, почувствовав свою силу, бесконтрольно ею пользуется, но потом пытается исправить ошибки, поняв, что магия создает лишь иллюзию счастья.

Маленькая колдунья

Школьницы в культовом мистическом фильме «Колдовство» 1996 года собирают свой шабаш и изучают магию. У каждой из них – свой дар (или шестое чувство – как угодно), который наиболее ярко начал проявляться в переходном возрасте. Одна из героинь, Нэнси, слишком сильно погружается в черную магию и призывает темные силы, из-за чего ее способности обретают разрушительный характер. Эта ведьма – воплощение подросткового бунта и икона стиля, панковский образ которой до сих пор актуален.

Колдовство

После «Колдовства» и «Сабрины – маленькой ведьмы» подростков, которые учатся магии и контролю своих сил, нам показывали в комедии «Хэллоуинтаун» и серии фильмов про «Гарри Поттера», в которой юные колдуньи отправляются в школу Хогвартс, где должны освоить все азы волшебства, ведь каждый маг, использующий чары, несет большую ответственность. Франшиза о мальчике, который выжил, помимо упертой и отважной Гермионы и мечтательной Полумны подарила нам сразу четыре культовых кинообраза – непоколебимую и мудрую Минерву Макгоналл, безумную и преданную Темному Лорду Беллатрису Лестрейндж, злобную мегеру Амбридж, добрейшую и «домашнюю» Молли Уизли.

Гарри Поттер и Орден феникса

После «Гарри Поттера» акцент на ведьмах-подростках – точнее, старшеклассницах – делали в «Тайном круге» и «Американской истории ужасов». В 2018 году на Netflix вышел сериал о жизни юной колдуньи «Леденящие душу приключения Сабрины», основанный на одноименной хоррор-серии комиксов. В отличие от многосерийной ситуационной комедии 1996 года, это шоу делает ставку на хоррор: главная героиня и ее тети поклоняются Сатане, используют черную магию и проводят жуткие ритуалы, в том числе жертвоприношения. В сериале Сабрина, ведьма по рождению, обладает темным даром, с которым она пытается совладать, но во втором сезоне он все равно приобретает угрожающие очертания – не только для жителей Гриндейла, но и для всего человечества.

Леденящие душу приключения Сабрины

Тема взросления колдуньи все чаще поднимается не только в подростковых хитах, но и хоррорах. Готическая «Ведьма» Роберта Эггерса 2015 года демонстрирует трансформацию героини Ани Тейлор-Джой, миловидной девочки-подростка, в прислужницу дьявола. «Хэллбендер» 2021 года – мрачная история о двух ведьмах, матери и дочери, живущих в лесу. Девушка начинает бунтовать против родительского контроля, а ее магические способности становятся неуправляемыми и опасными. Прошлогодняя хоррор-сказка «Ты не будешь одинока» рассказывает о становлении юной ведьмы, которая примеряет разные человеческие обличия, пока не станет самой собой.

Хэллбендер

Ведьма – икона феминизма

Сейчас ведьмы в фильмах и сериалах – чаще всего женщины, которые, несмотря на невероятную магическую силу и власть, не лишены человеческих качеств – у каждой героини-колдуньи может быть свой набор травм и сложное прошлое. Так, Сабрина Спеллман в своих «Леденящих душу приключениях» разрывается между смертными друзьями и жизнью среди ведьм и чернокнижников. В неудачном ремейке «Колдовства» главная героиня, одинокая и замкнутая Лилли, сталкивается с буллингом в новой школе, прежде чем раскроет свои способности. Алая Ведьма, пережившая смерти близких людей, сталкивается с нервным срывом и теряет контроль над своими силами в сериале «Ванда/Вижн». Колдунья Ольга из «Варяга» Эггерса, несмотря на выпавшие на ее долю испытания, оказывается непоколебимой и в конце концов демонстрирует свою магию, призывая попутный ветер, а у главной героини «Мэйфейрских ведьм», которая ничего не подозревала о своем происхождении, наступает кризис идентичности.

Ванда/Вижн

Тем не менее колдуньи в фильмах и сериалах, которые вышли за последние девять лет, как правило, достойно справляются с трудностями, которые делают их еще могущественнее, и, решая личные проблемы, успевают и дать отпор патриархату, и помочь своим сестрам. Малефисента в одноименной картине 2014 года мстит королю за то, что он украл ее крылья, поступок которого в фильме – метафора сексуализированного насилия. Главная героиня «Ведьмы любви» настолько могущественна, что понравившиеся ей мужчины буквально не могут пережить ее магию, а сама роковая колдунья очень избирательно подходит к выбору партнера и за версту чует настоящих нарциссов.

Ведьма любви

Юная Сабрина в сериале 2018 года вместе с Вещими Сестрами не только наказывает парней, которые издевались над ее подругой, но и отвергает авторитет Темного Повелителя, бросая тому вызов.. В восьмом сезоне «Американской истории ужасов» ведьмы объединяются, чтобы противостоять Антихристу и предотвратить Апокалипсис. Сестры Сандерсон в сиквеле «Фокуса-покуса» наглядно объясняют, что каждой ведьме нужен свой шабаш, а в исторической драме «Акеларре» девушки, обвиненные в колдовстве, объединяются против инквизиции. Ведьма в современном кино все еще остается иконой феминизма – это сильная женщина, которая, несмотря на внутреннюю боль и травмирующее прошлое, может оказаться намного могущественнее и выносливее даже самого Князя Тьмы.