Обойдемся без романтики: 8 хорроров, которые стоит посмотреть на первом свидании

«Дракула» Фрэнсиса Форда Копполы – не только классика вампирского кино и великолепный готический хоррор, но и одна из самых страстных и красивых историй о бессмертной любви. Граф в исполнении Гэри Олдмана, лишившийся возлюбленной, встречает ее точную копию – Мину (Вайнона Райдер). И вампир, много веков назад утративший способность чувствовать и только предающийся плотским наслаждениям, снова начинает испытывать муки любви и мечтать, чтобы в нем увидели не монстра, а человека. «Дракула» – мрачный и пронзительный хоррор-шедевр, который стоит посмотреть вдвоем, – ведь это не только очень сексуальное, но и эмоционально сближающее и душераздирающее кино, которое точно сделает ваше первое свидание незабываемым.

Дракула

«Реальные упыри» – легендарный комедийный хоррор, который свел вместе не одну пару. Это фильм, который сразу позволяет выяснить – подходит вам человек, с которым вы его смотрите, или нет. Если тот, с кем вы смотрите «Реальный упырей», оценит искрометный черный юмор Тайки Вайтити и будет до слез смеяться на моменте с танцем для друзей или над сценой, где раскрывается личность Зверя (иронию над бывшими никто не отменял), тогда смело можно назначать второе свидание и посвящать человека в другие хоррор-комедии, которые вы так любите.

Реальные упыри

Фолк-хоррор Ари Астера, на первый взгляд, – история о попытках героини Флоренс Пью справиться с травмой, но это также кино о том, как важно вовремя закончить отношения, иначе последствия могут быть необратимыми (конечно, в фильме они гиперболизированы). «Солнцестояние» – фильм с настоящим психотерапевтическим эффектом. Он очень доходчиво объясняет, что честность – залог здоровых отношений и не стоит вводить в заблуждение человека, который вас любит, если вы понимаете, что ваша любовная лодка разбилась о быт. Посмотрев «Солнцестояние» на первом свидании, двое сразу разберутся, готовы ли они к чему-то серьёзному – когда нужно будет заботиться друг о друге и в горе, и в радости, или это просто мимолетное увлечение. Ну а еще фильм Астера, конечно, проверка вашего краша на прочность. Если он выдержит все шокирующие сцены и не назовет вас после него «странным» (цензурный вариант другого слова), тогда не стоит стесняться своей любви к экстремальным хоррорам и можно на следующем свидании выбрать кино куда эффектнее (если партнёр, разумеется, не против).

Солнцестояние

Культовый фильм ужасов про Фредди Крюгера, охотящегося за подростками в их снах, который, наверное, многие видели еще в детстве. Самый идеальный вариант, конечно, посмотреть хоррор на большом экране (несколько лет назад «Кошмар на улице Вязов» повторно выпускали в прокат), но при свечах, в особо уютной романтической обстановке это леденящее кровь кино тоже заиграет новыми красками. На контрасте хоррор проберет вас обоих до костей, а значит, вы точно будете обниматься и хватать друг друга за руки на особо жутких моментах – неловкость и смущение, обычные для первого свидания, улетучатся, и вы сможете быть самими собой. «Кошмар на улице Вязов» Уэса Крэйвена – не только один из самых страшных хорроров 1980-х, но и атмосферное кино, которое вызовет приятное и сближающее чувство ностальгии, если вы оба уже когда-то его смотрели.

Кошмар на улице Вязов

Наблюдающий (2022)

Как и «Род мужской» Алекса Гарленда, фильм ужасов Хлои Окуно – воплощение патриархального мира, с ужасами которого женщины сталкиваются каждый день. Если вам важно донести до человека, пригласившего вас на свидание, что примерно каждая девушка переживает каждый день – сталкивается с навязчивым вниманием от незнакомцев, которые считают, что преследование в попытках познакомиться – это нормально, покажите ему «Наблюдающего». Это безумно нервирующий фильм ужасов, скрещенный с триллером, передающий весь кошмар сталкинга, который напугает даже человека, далекого от женской повестки. Поверьте, после просмотра ваш парень тоже будет озираться по сторонам, возвращаясь домой поздно вечером и, вероятно, примерно будет представлять, в каком стрессе все время находятся женщины. Для закрепления эффекта советуем показать ему «Род мужской». «Наблюдающий» – хоррор, который оценит и заядлый киноман, – Хлои Окуно отсылает к классическим триллерам «Окну во двор» Хичкока и нуарному «Газовому свету».

Наблюдающий

Хоррор категории «Б», снятый Найтом Шьямаланом, несмотря на маленький бюджет, один из лучших фильмов с максимально непредсказуемой развязкой. Поэтому мы не будем спойлерить, а только скажем, что «Визит» – ужастик, больше напоминающий страшную сказку, рассказывающую о поездке брата и сестры к бабушке с дедушкой, которые во время визита внуков очень странно и пугающе себя ведут. Хоррор Шьямалана, выполненный в мокьюментари-стилистике, не только заставит вас поломать голову над секретами двух стариков, но и доведет до нервного испуга своей нездоровой атмосферой и обескураживающим сюжетным поворотом. «Визит» можно предложить посмотреть тому, кто в принципе не в восторге от хорроров с демонами, призраками и большом количеством скримеров, – это минималистичное кино, в котором страшные вещи творят не монстры, а люди.

Визит

Психологический, а, точнее, психопатический арт-хоррор польского режиссера Анджея Жулавски, – самый экстремальный фильм в нашей подборке, проверяющий чувства (и нервы) того, кто пригласил вас на свидание, на прочность. Если он выдержит и сможет по достоинству оценить свободную от каких-либо канонов жанра «Одержимую» – кино не для слабонервных, рассказывающее о катастрофических последствиях созависимых отношений и буквально построенное на самых распространенных мужских страхах (измены жены и развода), то с этим человеком имеет смысл общаться дальше. На фильм ужасов, запрещенный к показу в некоторых странах из-за жестоких, граничащих с безумием сцен, Жулавски вдохновило крайне болезненное расставание с женой, поэтому неудивительно, что хоррор снят с таким надрывом, который далеко не все смогут выдержать.

Одержимая

«Крик» – культовый слэшер, как будто созданный для свиданий. Это безумно обаятельное и в меру жестокое кино, которое очень интересно смотреть вместе. Первый хоррор франшизы про серийного убийцу Призрачное лицо, под маской которого на протяжении серии фильмов скрываются разные люди, – остроумно высмеивает жанровые клише, что оценит даже далекий от ужасов зритель, а еще это картина с запоминающимися и идеально прописанными персонажами, даже теми, у кого всего пара сцен, – за которыми одно удовольствие наблюдать. «Крик» – настоящая ода миру подростков 1990-х, путеводитель по культовым слэшерам, над штампами из которых иронизируют школьники, и поучительная история о том, как важно обращать внимание на первые тревожные звоночки в поведении партнера. Хоррор обязательно стоит посмотреть в компании с человеком, который предвзято относится слэшерам, считая их банальными. «Крик» его точно удивит.