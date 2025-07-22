Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Новости
Сериалы Netflix
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Гарри Поттер
Что посмотреть
Тесты
Horror Story
Must-see от кинозвезд
Marvel
Сериалы Netflix
Подборки Netflix
Эксклюзив
Оскар 2025
Cоветское кино
Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»
К выходу готовятся восемь новых серий.
Написать
10 июля 2025 11:41
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»
В разработке уже находится американский спин-офф, в котором сыграет Кейт Бланшетт.
Написать
27 июня 2025 17:47
Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека»
Сериал вернется в июле.
Написать
18 июня 2025 10:34
Netflix готовит мини-сериал о жизни Мадонны
Джулия Гарнер может получить новую возможность сыграть королеву поп-музыки.
Написать
13 мая 2025 11:49
Мэттью Гуд берется за нераскрытые преступления в трейлере сериала «Отдел Q»
Процедурал с шотландским акцентом от создателя «Хода королевы».
Написать
7 мая 2025 16:07
Сыграем в последний раз: вышел тизер третьего сезона «Игры в кальмара»
Заключительные серии выйдут 27 июня.
Написать
6 мая 2025 17:37
Джулианна Мур очаровывает Милли Олкок в трейлере сериала «Сирены»
Релиз всех пяти эпизодов состоится 22 мая.
Написать
28 апреля 2025 11:27
Четвертый сезон «Любовь. Смерть. Роботы» получил трейлер и дату релиза
Кровавые драки, дилдо с глазами, взрывной рок-концерт, котики и многое другое.
Написать
25 апреля 2025 12:45
Киберпанк, который мы заслужили: топ лучших серий «Черного зеркала»
Хитовая антология, объединенная авторским взглядом Чарли Брукера, пополнилась седьмым сезоном. Вспоминаем, какие эпизоды влюбили нас в «Черное зеркало».
1 комментарий
15 апреля 2025 12:41
Продюсеры «Переходного возраста» ведут переговоры о втором сезоне
Проект может превратиться в антологию.
Написать
10 апреля 2025 10:36
Седьмой сезон «Черного зеркала»: появились новый трейлер и синопсисы эпизодов
Шесть новых серий, включая сиквел «USS Каллистера».
Написать
1 апреля 2025 14:34
Люди против передовых технологий: вышел трейлер седьмого сезона «Черного зеркала»
В актерский состав вошли многие именитые артисты.
Написать
14 марта 2025 11:08
Джо Голдберг возвращается в Нью-Йорк в трейлере финального сезона «Ты»
По ходу своих скитаний в предыдущих сезонах главный герой пожил в Лос-Анджелесе, пригороде Мадрэ Линда, а также в Лондоне.
Написать
11 марта 2025 11:26
Netflix готовит спин-офф «Тайлера Рейка» с Омаром Си в главной роли
Французский актер сыграет наемника, который спасает заложников.
Написать
24 февраля 2025 12:24
Гэбриел Бассо разыскивает «крота» в ЦРУ в трейлере второго сезона «Ночного агента»
Первый сезон стал хитом Netflix.
Написать
27 декабря 2024 21:29
Лиза Кудроу продает дом с секретами в трейлере сериала «За красивым фасадом»
Новый проект от сценаристки «Прощай навсегда» и «Две девицы на мели».
Написать
18 ноября 2024 13:04
Netflix объявил название серий пятого сезона «Очень странных дел» — финал выйдет в 2025 году
Действие развернется осенью 1987 года, то есть спустя четыре года после событий, показанных в дебютном сезоне.
Написать
7 ноября 2024 10:43
Бен Уишоу помогает шпионке Кире Найтли в трейлере сериала «Черные голуби»
Шоу уже официально продлено на второй сезон.
Написать
31 октября 2024 10:38
Американцы назвали эту драму одним из лучших сериалов Нетфликс (а в России его оценили лишь на 7 из 10)
Драма, вышедшая на стриминге в 2021 году, — все еще лучшая работа Маргарет Куолли.
Написать
24 августа 2024 10:30
Спойлеры ко 2 сезону "Хороших девочек не убивают": что происходит в книге?
Netflix еще не дали продолжению «зеленый свет».
Написать
23 августа 2024 15:30
«Эмили в Париже» останется с нами еще надолго — так считает создатель шоу
Комедийная мелодрама рискует повторить незавидную судьбу десятков других шоу, затянувших с финалом.
Написать
23 августа 2024 13:15
Хитовое детективное шоу от Нетфликса получит еще один сезон
Большой апдейт случился спустя больше года ожидания.
Написать
21 августа 2024 15:30
Нетфликс продлил на 2 сезон свой единственный сериал 2024 с редчайшим 100% рейтингом
Неплохой аналог «Пацанов».
1 комментарий
20 августа 2024 17:00
На эти 3 сериала Нетфликс не стоит тратить время: российские зрители дали им всего 6 из 10
Спойлер — их лучше не смотреть.
Написать
17 августа 2024 17:30
Новый сезон «Эмили в Париже» уже доступен на Нетфликсе — правда, вторая часть появится не так быстро, как всем хочется
Комедийная драма последовала примеру многих проектов стриминга и поделила четвертый сезон на две части.
Написать
17 августа 2024 07:30
Последний сезон «Академии Амбрелла» уже не на вершине топа Нетфликса — спустя всего неделю после релиза
Новое шоу стендап-комика потеснило финальный сезон хитового сериала в американском чарте.
Написать
16 августа 2024 12:45
Нетфликс одобрил 2 сезон для своего единственного шоу, получившего впечатляющий рейтинг в 100%
У мегауспешной драмы были все шансы получить продолжение задолго до официального ответа от стриминга.
Написать
16 августа 2024 09:15
Пользователей Нетфликса не оторвать от этого сериала 2015 года — теперь они требуют новый сезон
Сериал, закрытый несколько лет назад, внезапно обрел вторую жизнь на стриминге.
Написать
15 августа 2024 12:45
Фанаты «Наследников», общий сбор: Нетфликс выпустит новый сериал о враждующих миллионерах уже этой осенью
Правда, в этом случае вражда выйдет за пределы только одной влиятельной семьи.
Написать
15 августа 2024 09:30
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить