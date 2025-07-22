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22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы
Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
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3 февраля 2025 14:38
«След», «Папины дочки» и «Тайны следствия» даже не думают завершать: кинокритик объяснил, почему снимают годами
Тысячи серий, десятки лет на экране, но не закрываются. В чем их секрет успеха?
1 комментарий
3 февраля 2025 13:55
«Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы
Рецензия от любимого миллионами зрителей телеведущего.
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30 января 2025 18:20
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
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