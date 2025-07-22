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Киноафиша Новости Эксклюзив
22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Зрители не знают и половины правды Цензура закрыла рот? Правду о «запрете» «Кавказской пленницы» товарищ Гайдая озвучил спустя годы Многое, если не все, переврали последователи постановщика.
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3 февраля 2025 14:38
Актер из "Следа" «След», «Папины дочки» и «Тайны следствия» даже не думают завершать: кинокритик объяснил, почему снимают годами Тысячи серий, десятки лет на экране, но не закрываются. В чем их секрет успеха?
1 комментарий
3 февраля 2025 13:55
«Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы «Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы Рецензия от любимого миллионами зрителей телеведущего.
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30 января 2025 18:20
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