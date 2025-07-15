Если бы Миядзаки экранизировал «Оно» Кинга: ИИ превратил кадры из хоррора в аниме (фото)

Представьте неожиданный творческий эксперимент: что получилось бы, если бы экранизацией культового романа Стивена Кинга «Оно» занялся Хаяо Миядзаки? Два мастера своих жанров — король хоррора и гений анимации — могли бы создать поистине уникальное произведение.

Думаете, Миядзаки, известный своими визуально уютными работами, наверняка смягчил бы шокирующие моменты оригинала, но сохранил его глубину?

Например, вместо натуралистичных ужасов мы увидели бы тревожную сказку с налётом магии: клоун Пеннивайз превратился бы в загадочного духа, а канализационные лабиринты Дерри — в таинственные подземные царства, полные скрытых смыслов.

Что ж, в этой фотоподборке мы предлагаем взглянуть на альтернативную версию. Правда, история все равно не перестала быть жуткой… Но не будем томить, листайте слайдер и убедитесь сами.

А после советуем взглянуть, как ИИ превратил в аниме-героев персонажей «Великолепного века». Особенно нейросеть отыгралась на Валиде.