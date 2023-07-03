От «Зловещих мертвецов» до «Чужих»: хоррор-сиквелы, превзошедшие оригиналы

Эш Уильямс приезжает в лесную хижину, где подвергается атаке темных сил и превращается в дедайта. При свете дня одержимый вновь обретает человеческий облик, однако покинуть проклятое место, как оказалось, он не может. Вскоре сюда приезжает ученая Энни Ноуби и еще трое людей, которые объединяются с Эшем для финальной схватки с древним злом.

«Зловещие мертвецы» создавались кучкой энтузиастов на коленке, но неожиданно для всех возымели успех в прокате, ввиду чего и возник сиквел. Если первая часть действительно была хоррором, то вторая практически сразу скатывается в черную комедию с обилием гэгов, приправленных старой доброй расчлененкой. Что немаловажно, именно здесь Эш превращается в привычного нам героя, в промежутках между каламбурами лихо разрубающего дедайтов бензопилой. Недаром именно эту часть фанаты франшизы по сей день считают лучшей.

Зловещие мертвецы — 2

Неизвестный вирус стремительно распространяется по всему континенту. Каждый, кто подвергся заражению, умирает за считаные часы, после чего становится плотоядным зомби. В крупных городах царит массовая истерия, но власти пускают ситуацию на самотек. Сбежав из мегаполиса на вертолете, четверо смельчаков приземляются на крыше огромного торгового комплекса, где есть все необходимое для выживания.

В 1968 году Джордж А. Ромеро своей «Ночью живых мертвецов» сформировал канон зомби-хоррора, навсегда вписав свое имя в историю кинематографа. Десять лет спустя режиссер вернулся к «мертвечине», однако куда более масштабный сиквел требовал финансовых вложений. К счастью, проект подхватил итальянский режиссер Дарио Ардженто, решивший попробовать себя в качестве продюсера. Маэстро джалло предоставил своему американскому коллеге полную творческую свободу, в результате чего на свет появился один из величайших фильмов ужасов в истории.

Рассвет мертвецов

Добро пожаловать в Америку будущего, где на 12 часов в году разрешены практически любые преступления. В Лос-Анджелесе под покровом ночи творится хаос: пока одни получают шанс отомстить, вторые убивают ради развлечения, а третьи просто пытаются дожить до рассвета. В центре сюжета — полицейский Лео Барс, участвующий в «Судной ночи» по личным причинам. Обстоятельства вынуждают его встать на защиту нескольких гражданских, подвергшихся атаке со стороны мародеров в масках.

Еще одна невероятно успешная кинофраншиза, пик популярности которой пришелся на сиквелы. Первая часть была камерным хоррором об одной семье, которая держит оборону, этаким «Нападением на 13-й участок» в формате слэшера. Вторая, очевидно, вдохновлена «Побегом из Нью-Йорка» все того же Джона Карпентера: события теперь разворачиваются на улицах ночного мегаполиса, где опасность поджидает на каждом шагу. Исходя из этого, во второй «Судной ночи» куда больше экшена, но характерные атрибуты фильма ужасов никуда не делись. На выходе получилось динамичное кино, где введенный в повествование Фрэнк Грилло исполнил, пожалуй, свою лучшую роль в карьере.

Судная ночь — 2

Победив в схватке с Элис, психопат-убийца Джейсон Вурхиз выходит на новую охоту. Неподалеку от лагеря «Хрустальное озеро» останавливается группа подростков, не подозревающих о том, что впереди их ждет схватка с самым опасным маньяком в истории. Когда наступает ночь, безумец принимается устранять незваных гостей самыми изощренными способами.

«Пятница 13-е» — одна из наиболее успешных кинофраншиз в истории, насчитывающая десять прямых сиквелов, ремейк и телесериал. Джейсон — символ хоррор-саги, однако полноценный дебют злодея состоялся лишь во второй части, тогда как знаменитую хоккейную маску он впервые надел на себя в третьем фильме. Кроме того, именно в триквеле предложены наиболее кровавые убийства, поражающие своей изобретательностью.

Пятница 13-е: Часть 3

Кинолента начинается с того же места, на котором закончилась первая часть. Местные жители поджигают мельницу, которая сгорает и разваливается. Решив, что монстр мертв, линчеватели расходятся по домам. Выждав паузу, скрывшееся в подвале чудовище выбирается из-под обломков и убегает в лес. Между тем Виктор Франкенштейн, осознав ужас своих деяний, отказывается продолжать эксперимент, но как только порожденное им существо попадает в руки к безумному ученому Преториусу, доктор возвращается в лабораторию.

Традиция хороших сиквелов восходит к «Невесте Франкенштейна», где полюбившийся многим монстр в исполнении Бориса Карлоффа встретил свою любовь. Несмотря на тот факт, что указанная в названии невеста фигурирует в кадре от силы пять минут, ее образ стал одним из наиболее узнаваемых в истории кинематографа. Настоящая классика, за 90 лет ничуть не утратившая былой актуальности.

Невеста Франкенштейна

Пережив схватку с ксеноморфом, офицер Эллен Рипли садится в спасательный челнок, но судно сбивается с курса. Капсула с девушкой на борту была обнаружена спасателями лишь спустя 57 лет. Злополучная планета LV-426 давно колонизирована, а доводы Элен о существовавшей там инопланетной жизни руководство пропускает мимо ушей. Чтобы доказать собственную правоту, выжившая возвращается на место событий, не подозревая, что Чужих там теперь тысячи.

Малобюджетный фильм ужасов «Чужой» Ридли Скотта обрел статус классики жанра еще в начале 80-х. Казалось, что любое продолжение этой истории заведомо обречено на провал. К счастью, во главе сиквела оказался Джеймс Кэмерон, мастер удачных сиквелов. Превратив клаустрофобный хоррор в динамичный экшен а-ля «Рэмбо» (недаром Кэмерон параллельно «Чужим» писал второй части боевика со Сталлоне), где военные отстреливают пришельцев пачками. Сегодня многие справедливо сходятся во мнении, что вторая часть получилась значительно лучше первой.

Чужие

Пережив бойню в Вудсборо, Сидни Прескотт поступила в колледж, где обзавелась новыми друзьями. Тот инцидент лег в основу книги журналистки Гэйл Уэзерс, по мотивам которой был поставлен дорогостоящий хоррор. После его премьеры по городу проносится новая волна зверских убийств.

Первый «Крик» произвел настоящую революцию в жанре, разделив историю хоррора на «до» и «после». Производство сиквела стартовало прежде, чем хит 1996 года сошел с экранов. К и без того звездному касту примкнула будущая «Баффи» Сара Мишель Геллар, в «Ударе ножом» (фильм в фильме по мотивам событий первой части) сыграли Хизер Грэм, Люк Уилсон и Тори Спеллинг, а герой эпизода Лив Шрайбер получил полноценную роль. Как водится, крови и трупов стало вдвое больше, а к высмеиванию жанровых условностей добавились разговоры об участи темнокожих персонажей в ужастиках и влиянии экранного насилия на реальную жизнь. Получилось если не лучше, то как минимум на том же уровне.

Крик — 2

Старшеклассницу Кристин Паркер уже давно мучают дурные сны, в которых она видит один и тот же заброшенный дом с улицы Вязов. Обеспокоенная мать не находит ничего лучше, чем сдать проблемную дочь в психиатрическую клинику. В лечебнице Кристин знакомится с другими подростками, страдающими от точно таких же кошмаров.

После непонятной зрителями второй части, авторы третьей вернулись к истокам, но увеличили масштаб. Режиссер оригинала Уэс Крэйвен занял место продюсера, а главную роль вновь исполнила Хэзер Лэнгенкэмп. Будучи опытной в данном вопросе, Нэнси приходит на помощь новому поколению подростков, во главе которых — будущая голливудская звезда Патриша Аркетт. Кроме того, после излишне мрачного сиквела Фредди Крюгер вновь обрел чувство юмора, но еще не превратился в клоуна, как в последующих частях. И все это под музыку великого Анджело Бадаламенти! «Воины сна» — идеальное продолжение классического хоррора, в некоторых аспектах превосходящее оригинал.

Кошмар на улице Вязов — 3: Воины сна

Поссорившись с бойфрендом, Мишель собирает вещи и в спешке покидает город, но вскоре попадает в автокатастрофу. Придя в сознание, жертва ДТП обнаруживает себя в бункере. Будучи прикованной к кровати, она не может покинуть место заточения. От своего похитителя Мишель узнает, что в результате химической атаки внешний мир стал непригодным для жизни.

С одной стороны, перед нами сиквел нашумевшего в свое время «Монстро», с другой — абсолютно самостоятельное произведение, даже снятое в другом формате. Прошлый фильм подкупал масштабом, где чудища то и дело попадали в объектив ручной камеры, этот — всепоглощающей клаустрофобией и недосказанностью. «Кловерфилд, 10» — не бездушный аттракцион, а самый настоящий психологический триллер, целиком выстроенный на безупречно разыгранных диалогах.