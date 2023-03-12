Что смотреть после «Крика»: 8 любопытных слэшеров

Главные составляющие слэшера, расцвет которых пришелся на 1980-е (золотой век для этого поджанра): маньяки в масках и часто с фирменным орудием убийства, «последние девушки», которые дают отпор и остаются в живых в финале, а также некоторое морализаторство, постепенно теряющее актуальность. Времена меняются, но все вышеперечисленное остается классической формулой успеха фильмов ужасов об охоте убийцы за невинными жертвами. 10 марта в мировой прокат вышла шестая часть культовой слэшер-франшизы «Крик». Если вам удалось посмотреть один из самых ожидаемых хорроров года и вы ищете похожие картины, Киноафиша подобрала классические и современные слэшеры на любой вкус – от таинственных историй до безбашенных хитов. «Кошмар на улице Вязов», «Хэллоуин» и «Пятницу 13-е», которые многие видели не один раз, включать не стали.

Один из первых представителей поджанра слэшера, снятый Чарльзом Б. Пирсом, вышел в 1976 году. За основу для своего фильма взял реальную историю о маньяке по прозвищу Фантом, который в 1946 году убил много людей в городе Тексаркана на границе Техаса и Арканзаса, но полиции его так и не удалось поймать. В ретрохорроре неизвестный с мешком на голове с прорезями для глаз и киркой или ружьем в руках нападал на влюбленные парочки, некоторых из которых оставлял в живых, чтобы те сообщили горожанам о появлении настоящего «монстра» в их краях. Все, кто пытался помешать маньяку, в итоге погибали, но в «Городе, который боялся заката» есть и своя «последняя девушка» – Хелен Рид, выжившая в схватке с ним, несмотря на полученные травмы, правда, ее появление в фильме совсем короткое. Слэшер Пирса многие, в том числе реальные родственники жертв Фантома, обсуждали за искажение фактов и паразитировании на трагедиях, произошедших в Тексаркане, но тем не менее фильм вошел в историю как один из главных слэшеров конца 1970-х, а в 2014 году вышел сиквел.

Город, который боялся заката

Школьный бал (1980)

Один из главных хорроров о выпускном вечере и образцовый слэшер «Школьный бал» вышел в 1980 году. Картина Пола Линча рассказывает о череде жестоких убийств, последовавших за смертью старшеклассницы. Таинственный убийца мстит за ее гибель и охотится за школьниками. Главная звезда слэшера – Джейми Ли Кертис, уже явившая себя миру в качестве «последней девушки» в «Хэллоуине» Карпентера. Актриса предстает в образе настоящей королевы школы, которая не только танцует лучше всех на балу, приковывая к себе взгляды, но и может ловко вступить в игру на выживание с маньяком. «Школьный бал», вобравший в себя эстетику «Кэрри» с нелепыми смертями, незамысловатым юмором и обаятельной праздничной модой 1980-х, – настоящее guilty pleasure для тех, кто устал от тяжеловесных философских фильмов ужасов и ищет чисто развлекательный хоррор с располагающей атмосферой.

Школьный бал

Кровавая вечеринка (1982)

«Кровавая вечеринка» – еще одна признанная классика слэшера. В этом драйвовом, залитом литрами фальшивой крови хорроре абсолютно ничего не выбивается из канонов жанра. Тут вам и убийца, по ночам приходящий за девушками из баскетбольной команды, и бесконечный хоровод жестокости, который ну никак нельзя воспринимать серьезно, и классическая final girl, которой единственной суждено дожить до рассвета и дать отпор маньяку, орудующему дрелью. Помимо стандартных для слэшера элементов, в «Кровавой вечеринке» закралась пара уместных отсылок к «Психо», да и дух 1980-х в кино предстает во всей красе, а внимание к деталям – вообще главное достоинство ужастика. Но настоящая ценность этого успешного слэшера, который получил несколько сиквелов, в том, что его сняла женщина – режиссерка Эми Холден Джонс. «Кровавая вечеринка», хоть и сделана по всем лекалам жанра, является одним из самых ярких и безбашенных его представителей. «Кровавая вечеринка» стала чисто женской франшизой: продолжения снимали исключительно режиссерки – Дебор Брок и Сэлли Мэттисон.

Кровавая вечеринка

Занавес (1983)

Канадский слэшер «Занавес», снятый режиссером Ричардом Чупка, который в свое время затерялся на фоне громких хитов, стоит посмотреть из-за его любопытной детективной линии и леденящей кровь атмосферы, с каждой сценой становящейся все невыносимее. Психологический ужас пронизывает весь фильм и держит в оцепенении вплоть до неожиданной развязки. По сюжету, известная актриса Саманта Шервуд получает роль в постановке «Одра», рассказывающей о психопатке. Героиня настолько проникается историей женщины из пьесы, что сама оказывается в психиатрической клинике, точнее, в этом ей «помог» режиссер. Спустя время он устраивает пробы на роль Одры, собрав у себя в загородном молодых и амбициозных актрис. Тем временем Саманта узнает о подставе режиссера и сбегает из больницы. «Занавес» с его ожесточенной борьбой артисток за конкуренцию и серией жестоких убийств, совершенных человеком в жуткой маске, ловко обводит зрителя вокруг пальца и совершенно ошарашивает в финале. Это сложносочиненный слэшер, который вы посмотрите на одном дыхании.

Занавес

Спящий лагерь (1983)

«Спящий лагерь» – прекрасная альтернатива фильму «Пятница, 13-е», особенно если вы пересматривали его много раз. Дебютный фильм Роберта Хилцика покорил не одно поколение зрителей своим неожиданным финалом, который считается одним из самых шокирующих в истории ужасов. Культовый слэшер 1983 года – опять же, история про безответственность вожатых и хоррор, критикующий подростковый буллинг. По сюжету,

на озере происходит трагедия – яхта с мужчиной на борту и двумя детьми терпит крушение. Девочке по имени Анжела в итоге удается спастись. Выжившую сироту удочеряет тетя Марта. Спустя восемь лет после трагедии Анжелу вместе с двоюродным братом отправляют в лагерь, где над девочкой жестоко издеваются из-за ее замкнутости, вызванной травмой. Но им не ходит это с рук – загадочный убийца поочередно расправляется со всеми обидчиками героини.

«Спящий лагерь» – довольно жесткий слэшер, в котором сцены убийств бывает довольно сложно вынести, но фильм точно стоит вытерпеть до конца, потому что в финале вы увидите совершенно не то, чего ожидали. Вероятно, вы будете под таким впечатлением, что даже не сможете заснуть. Следующие части франшизы про лагерь получились не менее кровавыми и неожиданными, чем первая часть.

Спящий лагерь

День дурака (1986)

«День дурака» Фреда Уолтона стал одним из самых оригинальных и жестоких слэшеров в истории, который поражает своей загадочностью и интригой, искусно выдержанной до финала, но это, опять же, кино, оставляющее зрителя в дураках. Обойдемся без спойлеров – историю о том, как компания разношерстных подростков отправилась в загородный дом родителей, чтобы классно отдохнуть в первые выходные апреля, оборачивается кровавой бойней: кто-то убивает молодых людей одного за другим. Разгадать, кто стоит за всем этим, будет это сложно и в конце концов бессмысленно. Если вы действительно считаете, что вас уже ничем не удивить, посмотрите легендарный «День дурака».

День дурака

Вдохновением для «Детских игр» Тома Холланда, сценарий к которым написал Дон Манчини, послужила одна из страшных историй из короткой хоррор-антологии «Трилогия ужаса», вышедшей в 1975 году. В ней речь шла об ожившей кукле с острыми зубами, которая и стала своеобразным прототипом Чаки. «Детские игры» не только рассказывают жуткую историю об игрушке, в теле которой заточена душа серийного убийцы, но и отражают помешательство на агрессивном маркетинге, который в 1980-х активно использовался в рекламе товаров для малышей, в том числе говорящих кукол. Слэшер рассказывает о шестилетнем мальчике Энди Баркли, который получает в подарок популярного «Хорошего парня», реагирующего на голос владельца. Только этой куклой управляет маньяк Чарльз Ли Рэй, случайно совершивший обмен телами с игрушкой, который жаждет убивать.

«Детские игры» прекрасно показали себя в прокате и при бюджете 9 миллионов долларов собрали 44 миллиона и стали лишь первой главой культовой хоррор-франшизы, подарившей миру одну из главных страшных кукол в истории ужасов – Чаки, который орудует ножом и пошло шутит.

Детские игры

Веселый и бодрый слэшер, примечательный своей композицией: «Счастливого дня смерти» – типичный хоррор о маньяке в маске, скрещенный с «Днем сурка». Главная героиня фильма – королева колледжа Три, застрявшая во временной петле и вынужденная снова и снова умирать в свой день рождения от рук таинственного убийцы. От «Счастливого дня смерти» не стоит ждать слишком много – это попсовое кино в духе сериала «Королевы крика», собранное из штампов слэшеров, которые в нем же постоянно и высмеивают. Кристофер Лэндон все же попытался сделать свой фильм в меру напряженным и довольно смешным, а от мультяшной маски убийцы действительно периодически становится не по себе. «Счастливого дня смерти» станет идеальным хоррором для просмотра в компании друзей, когда вы просто хотите отключить голову и посмотреть кино, способное угодить людям с разными вкусами – от фанатов фантастики до любителей ужасов.