Дракула-абьюзер, цветок-людоед и психозы Хоакина Феникса: 7 безбашенных комедийных ужасов

В прокате — новый фильм Ари Астера , где Хоакин Феникс три часа сражается с собственными неврозами. Предыдущие работы хоррормейкера отличались своей тягучей атмосферой, однако « Все страхи Бо » могут похвастаться не только высоким темпом, но и изрядной долей черного юмора. По такому случаю «Киноафиша» отобрала самые необычные хоррор-комедии на любой вкус.

Скромная цветочная лавка переживает не лучшие времена: флорист Грэвис пытается торговать растениями, но практически не получает выручки. К тому же его единственный помощник Сеймур совершенно не умеет обращаться с цветами и находится в шаге от увольнения. Надеясь сохранить работу, горе-сотрудник выставляет на витрину необычное растение, не подозревая, что оно плотоядное.

Черная комедия «Магазинчик ужасов» была снята всего за два дня и стоила смехотворные тридцать тысяч долларов. Кинематографический подвиг принадлежит Роджеру Корману — культовому трешмейкеру, известному своим умением создавать шедевры на коленке, а также воспитавшему едва ли не половину звезд Нового Голливуда. Именно он открыл талант Джека Николсона, исполнившего в «Магазинчике ужасов» яркую эпизодическую роль пациента-мазохиста. Без преувеличения выдающаяся кинокартина, даже спустя полвека способная рассмешить до слез.

«Магазинчик ужасов

Безжалостный психопат-убийца по прозвищу Мясник терроризирует небольшой американский городок. Убив четверых подростков, безумец крадет с места преступления древний кинжал, не подозревая о его особой природе. Той же ночью Мясник нападает на беззащитную школьницу Милли, которую ранит тем самым артефактом в плечо. На следующее утро агрессор и жертва с ужасом обнаруживают, что поменялись телами.

В фильме « Счастливого дня смерти » молодой постановщик Кристофер Лэндон скрестил слэшер с сюжетом из « Дня сурка ». Результат превзошел все ожидания: жанровый гибрид обрел бешеную популярность, окупив собственный бюджет как минимум пятьдесят раз. Нащупав золотую жилу, режиссер провернул ту же схему с « Чумовой пятницей », заменив Джейми Ли Кертис на маньяка из созвучного хоррора « Пятница, 13-е ». И вновь успех. Двухметровый комик Винс Вон одинаково органичен и в образе местного Джейсона Вурхиза, и в качестве затюканной девочки-подростка. Воистину незабываемый актерский перфоманс!

Дичь

Франкеншлюха (1990)

Джеффри — гениальный ученый, способный в два счета собрать супергазонокосилку. Как-то раз, прямо в разгар семейного барбекю, это чудное изобретение крошит в салат его невесту Элизабет. Забрав с места трагедии голову возлюбленной, Джеффри принимается конструировать для нее подходящее тело. В качестве сырья он использует конечности секс-работниц с улиц. Сшив различные части тел жертв и закрепив голову, Джеффри оживляет Элизабет. Итоговый результат преподносит создателю немало сюрпризов.

« Франкенштейн » — один из самых известных хорроров в истории, в основу которого лег не менее знаковый готический роман Мэри Шелли. Как и подобает классике, фильм породил десятки кинопародий. В частности, его сюжет высеян в комедии Мэла Брукса «Молодой Франкенштейн», тогда как во второй части «Реаниматора» гениально пародировалась уже « Невеста Франкенштейна ». Однако «Франкеншлюха» безумнее двух этих кинолент, вместе взятых, что неудивительно, ведь ее автором выступил Фрэнк Хененлоттер, в послужном списке которого образцовые комедийные ужастики «Существо в корзине» и «Повреждение мозга».

Франкеншлюха

Со стороны Лесли Вернон может показаться заурядным провинциалом. Но в глубине души он видит себя маньяком уровня Майкла Майерса и Фредди Крюгера. Более того, Лесли намерен затмить своих кумиров и стать новым великим серийным убийцей. Будучи прирожденным шоуменом, он нанимает съемочную группу, чтобы задокументировать свое восхождение на алтарь страха.

Метахоррор «Под маской: Восхождение Лесли Вернона» — настоящий подарок для всех поклонников американских слэшеров, прекрасно осведомленных о правилах игры. Режиссер и сценарист Скотт Глоссерман вывернул поджанр наизнанку, поведав миру о том, что быть злодеем в слэшере вообще-то непросто. В качестве бонуса — Роберт Инглунд на втором плане.

Под маской: Восхождение Лесли Вернона

Все страхи Бо (2023)

Бо — невротичный мужчина средних лет, который боится всего на свете. Страдая от регулярных панических атак, великовозрастный девственник не выходит из дома, ибо даже заурядный поход в магазин для него — смертельно опасное приключение. Пока затворник решал свои проблемы, его властная мать погибла в результате несчастного случая. Женщина завещала похоронить себя исключительно в присутствии сына, поэтому Бо не остается иного выхода, кроме как покинуть свое убежище и вернуться домой. Впереди его ждет незабываемое приключение.

«Все страхи Бо» — фильм, жанровую принадлежность которого определить невозможно. И если прошлые работы модного режиссера Ари Астера славились длинными планами при медленном развитии событий, то его новая картина выстроена таким образом, чтобы зрительская челюсть отвисала каждые десять минут. Описывать сюрреалистический трип Бо в исполнении Хоакина Феникса бесполезно — нужно это увидеть своими глазами.

Все страхи Бо

В захолустном городке Каихоро творится всякая чертовщина: жители бесследно исчезают один за другим, в то время как полиция бездействует. Всему виной инопланетяне, во главе которых находится коварный Крамб. Истребив большую часть местного населения, незваные гости сталкиваются с агентами «Оборонного бюро по космическим расследованиям», которым поручено прогнать недружелюбных существ с Земли.

«Инопланетное рагу» — режиссерский дебют Питера Джексона , впоследствии поставившего трилогию «Властелин колец». На производство хоррор-комедии ушло четыре года, а ее бюджет составила студенческая стипендия. Многочисленные брутальные сцены создавались из подручных средств под серьезным влиянием Тома Савини, работавшего над гримом и спецэффектами многих знаковых ужастиков 80-х. Вопреки отсутствию денег и какого-либо опыта, у кучки любителей вышел динамичный и невероятно смешной фильм, во многом предвосхитивший «Живую мертвечину», снятую Джексоном несколькими годами позднее.

Инопланетное рагу

Долгие годы юрист Ренфилд верой и правдой служил Владу Дракуле, поставляя вампиру человеческую кровь. После очередного переезда парочка оказывается в центре современного Нового Орлеана. Пока вампир отлеживается в гробу, восстанавливая силы, его помощник тайно посещает собрания людей, находящихся в созависимых отношениях. Осознав себя жертвой газлайтинга, Ренфилд решает начать с чистого листа, однако сбежать от бессмертного абьюзера не так-то просто.

«Дракулу» Брэма Стокера экранизировали десятки раз, но именно в «Ренфилде» фокус впервые сместился с трансильванского графа на его невзрачного слугу. Впрочем, главной звездой фильма в любом случае оказывается не Николас Холт , сыгравший Ренфилда, а его тезка Кейдж . Каждое появление в кадре Дракулы в его исполнении — услада для глаз. Да и сама концепция чертовски остроумная, вот только удачные шутки безбожно тонут в посредственно поставленном экшене, которым авторы словно бы растягивают хронометраж до законных полутора часов. И невзирая на все старания Кейджа, к сожалению, «Ренфилд» кажется театром упущенных возможностей.