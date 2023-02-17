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Скоро в прокате "Рок дог 3: Битва за бит"
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Гарри Поттер
Новости: Гарри Поттер
17 февраля 2023 12:00
От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок
16 февраля 2023 11:30
Тест: кто ты из «Содержанок»?
15 февраля 2023 15:40
Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
15 февраля 2023 13:00
Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем?
15 февраля 2023 12:00
Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение
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Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера»
Рассказываем, где находятся, как поступить и кто же там учится.
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15 февраля 2023 11:00
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах
Волшебная вселенная гораздо глубже и масштабнее, чем вам кажется.
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10 февраля 2023 16:00
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас?
«Философский камень» или «Дары смерти» — какой фильм идеально сочетается с твоим настроением?
Написать
30 ноября 2022 18:00
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