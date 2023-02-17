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Киноафиша Новости Гарри Поттер

Новости: Гарри Поттер

17 февраля 2023 12:00 От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок От хорроров до готических мелодрам: 7 оригинальных киноадаптаций сказок 16 февраля 2023 11:30 Тест: кто ты из «Содержанок»? Тест: кто ты из «Содержанок»? 15 февраля 2023 15:40 Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом 15 февраля 2023 13:00 Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем? Тест: каким будет твой будущий парень – супергероем, антигероем или злодеем? 15 февраля 2023 12:00 Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение Чак Басс – абьюзер, Блэр – эгоистка и манипулятор: как «Сплетница» вводила зрителей в заблуждение
Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера» Магия вне Хогвартса: гид по школам волшебства вселенной «Гарри Поттера» Рассказываем, где находятся, как поступить и кто же там учится.  
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15 февраля 2023 11:00
Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Тайна за семью печатями: 10 интересных фактов о Хогвартсе, которых не было в фильмах Волшебная вселенная гораздо глубже и масштабнее, чем вам кажется.   
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10 февраля 2023 16:00
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? «Философский камень» или «Дары смерти» — какой фильм идеально сочетается с твоим настроением?   
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30 ноября 2022 18:00
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