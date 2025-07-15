В сериале не раскрыли, но в комиксах все так: Железное сердце круче Железного человека почти во всем — 6 причин, с которыми не поспоришь

Marvel выбрал не лучшее время, чтобы ввести героиню в большую игру, но еще есть время все исправить.

Сериал «Железное сердце» только что завершился — отзывы у него средние, но все сошлись в одном: потенциал у Рири Уильямс огромный. Да, экранизация не дотянула до «Железного человека» по драйву и зрелищности, но сама героиня уже сейчас в комиксах обходит Тони Старка по многим пунктам. Если вы разочаровались в шоу — держите 6 железных доказательств, что Железное сердце круче Старка — и в Marvel это прекрасно знают.

1. Она собрала костюм практически на коленке

Тони Старк гениален, никто не спорит. Но он рос на готовеньком: миллиарды, корпорация, лаборатории — все это позволяло строить костюмы один круче другого. Рири в комиксах с детства мечтала доказать миру, что она не хуже. И доказала: первый прототип она собрала в 15 лет, без состояния Старка и заводов Stark Industries. Да, она украла пару деталей из MIT — но весь проект был полностью ее гением, а не папиными деньгами.

2. Она сражается не ради эго, а ради людей

Железный человек спасал мир не раз — но часто спасал он его от себя же. Его решения (а, порою, и злодеи) рождались из эго и чувства, что он знает лучше всех. У Рири есть характер, но причина быть героиней другая: она хочет спасти обычных людей вроде своей подруги Натали, погибшей в перестрелке. Старк играет на мировой арене. Рири видит улицы, на которых выросла.

3. Ее технологии не оружие, а помощь

Старк — сын оружейного магната. Вынужденный отказаться от военных контрактов, он так и остался ходячей пушкой. Рири — наоборот. Она всегда хотела строить то, что облегчает жизнь, а не разрушает. В комиксах она даже пыталась перепридумать Десять Колец — опаснейшее оружие Мандарина — так, чтобы они помогали людям. Для нее технологии — шанс исцелять мир, а не запугивать его.

4. Она скромная

Тони Старка не раз ломала богатая жизнь, власть или просто собственное самомнение. Он был главой Щ.И.Т.а, пытался командовать Мстителями и миром. Рири же, получив Десять Колец, сумела устоять перед их магией и отказаться, когда поняла, что цена слишком высока. Даже Старк признавал, что на это у него бы духу не хватило.

5. Она никогда не предаст друзей

Тони Старк часто предавал союзников — «Гражданская война» все еще существует, — но Рири — полная противоположность. Она неловкая, бывает резкой, но, если это твой друг — она пойдет за тебя против всего правительства. Так было в событиях Outlawed, так было с Champions. Она не хочет быть лидером — она хочет быть верной.

6. Она не рвется к власти

Все проблемы Старка начинаются с желания держать всех под контролем. Отсюда «Гражданская война», отсюда бесконечные скандалы и предательства. Рири чужды посты и кресла. Ей хватает собственного костюма и мозгов — остальное она оставляет политикам.

Конечно, сериал мог все это показать куда лучше, но комиксы уже доказали — Железное сердце способна быть героем нового поколения. Без миллиардов, без кровавого наследия оружейного дела и без тяги к власти. Просто девочка, которая решила, что мир можно спасти — и доказала это словом и делом.

Если Marvel не потеряет этот стержень, в следующем сезоне или, например, в «Мстителях: Судный день» мы получим наследницу Тони Старка, за которую не стыдно. И звать ее будут Рири Уильямс.

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