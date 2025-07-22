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Все новости о премии Оскар 2025
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Редакция
22 июля 2025 19:05
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года
22 июля 2025 11:24
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса
18 июля 2025 10:24
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах
15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска
13 июля 2025 10:54
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
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Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
Как и ожидалось, в категории «Лучший актер второго плана» Киран Калкин опередил Юру Борисова.
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3 марта 2025 06:44
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии
Хук справа Уилла Смита, голый мужчина и кража статуэток — вспоминаем случаи, которые обсуждали активнее самих победителей.
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23 февраля 2025 12:13
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал
Собрали имена тех, кем могут гордиться соотечественники.
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29 января 2025 14:00
Юра Борисов в деле: объявлены номинанты на «Оскар» 2025
Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта.
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23 января 2025 17:20
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