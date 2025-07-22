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Киноафиша Новости Все новости о премии Оскар 2025

Все новости о премии Оскар 2025

22 июля 2025 19:05 Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года 22 июля 2025 11:24 Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса 18 июля 2025 10:24 Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах 15 июля 2025 10:42 Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска 13 июля 2025 10:54 Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025 Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025 Как и ожидалось, в категории «Лучший актер второго плана» Киран Калкин опередил Юру Борисова.
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3 марта 2025 06:44
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии «Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии Хук справа Уилла Смита, голый мужчина и кража статуэток — вспоминаем случаи, которые обсуждали активнее самих победителей. 
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23 февраля 2025 12:13
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал Собрали имена тех, кем могут гордиться соотечественники.
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29 января 2025 14:00
Юра Борисов в деле: объявлены номинанты на «Оскар» 2025 Юра Борисов в деле: объявлены номинанты на «Оскар» 2025 Церемония вручения пройдет в ночь на 3 марта.
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23 января 2025 17:20
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