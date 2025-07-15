Дейнерис в брюках, молодой Джон Сноу: объясняем кто есть кто в запутанной «Этерне» на примере «Игры престолов»

Многие зрители жалуются, что путаются в именах да кланах российского фэнтези — попробуем исправить.
Если «Игра престолов» — это драконы, Железный Трон и Вестерос, то «Этерна» — это мир Кэртианы, где вместо огнедышащих тварей — древние пророчества и магия легенд, а Железный Трон заменяет трон Талига, захваченный династией Олларов после свержения древних Раканов.
Основные параллели:
- Оллары = Ланнистеры при власти. Богатые, циничные, но трон держат.
- Раканы = Таргариены в изгнании. «Законные» наследники, сидят в Агарисе (их «Эссос»).
- Между ними — вечные мятежи, интриги и попытки вернуть трон.
👑 Талиг — местный Красный замок
В Талиге правит король Фердинанд II Оллар, и проще всего думать о нем как о Роберте Баратеоне в худшие годы: титул есть, желания править — ветром сдуло. А управляют всем кардинал, канцлеры, маршалы — это местный Малый Совет.
Интриги и заговоры — как в Королевской Гавани:
- Герцог Эгмонт Окделл (типа Неда Старка с повстанческими замашками) поднимает мятеж.
- Его громит маршал Рокэ Алва — блестящий полководец, что-то между Тайвином Ланнистером и Джейме, только куда более расчетливый и харизматичный.
⚔️ Лаик — местный Черный Замок и Винтерфелл в одном флаконе
Лаик — элитная школа оруженосцев. Это что-то вроде Ночного Дозора: юная знать едет сюда закаляться и учиться. Ну и куда же без интриг молодых лордов, бесконечных споров о чести, драк и первых политических союзы.
Ричард Окделл — юный герой, сын повстанца. Его отец — мятежник, убит Алвой. Это почти Джон Сноу с примесью Робба Старка:
- Он сын «предателя», но учится с детьми знати.
- Враждует с Эстебаном Колиньяром — местный Джоффри, только с идеями о чести и долге.
🏰 Агарис — местный Драконий камень
Пора знакомиться с оплотом изгнанников, ведь тут сидит Альдо Ракан — «Дейенерис в брюках», потомок свергнутой династии. Его учат и подначивают к тому, чтобы вернуть трон силой. С ним старые верные люди (Робер Эпинэ — Сир Джорах Мормонт, положим), интриганы, священники и таинственная община гоганов — свои маги, вроде красных жриц.
🔮 Орден Истины — местная Церковь Семерых или Р’Глора
Есть фанатики веры — орден Истины. Они хотят подчинить всех единой религии. Их глава — Магнус Клемент — это такая себе смесь Вашего воробейшества и Мелисандры.
⚡️ Великий Излом — местная Долгая Ночь
Но все это меркнет на фоне неотвратимого апокалипсиса под названием Великий Излом — предсказанный конец света. Здешний мир катится в хаос, но всем важнее дележ власти. Ничего не напоминает?
Любовь, мятежи, интриги, кровь и вера — «Этерна» берет схему «Игры престолов» и вписывает в свой мир с академиями, гоганами и пророчествами. И получается довольно органично! Особенно, если вы уже перестали путаться в именах.
В общем
Если вы любили дворцовые интриги, честь и мечи «Игры престолов», «Этерна» даст тебе:
- Столкновение старой и новой династии.
- Юных лордов, которые учатся убивать друг друга правильно.
- Заговоры, перевороты, мятежи и скрытых фанатиков.
- И щепотку магии, которая маячит где-то на заднем плане — но обещает большой бум.
Так что не теряйтесь: за этим хороводом герцогов, маршалов и принцев все еще стоит главная битва — кто переживет Великий Излом и успеет вонзить нож в спину врагу раньше других.
Ранее мы писали: «Этерна» — это не фэнтези, а натуральный Sci-Fi: в кадре инопланетяне и отсылки на «Пятый элемент»