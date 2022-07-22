Неравнодушная история: О фестивале архивного кино «Белые Столбы»

С 10 марта в Москве и с 24 марта в Петербурге пройдёт эхо фестиваля архивного кино «Белые Столбы». О фильмах и программах, которые будут интересны не только киноведам, рассказывает Алексей Артамонов.