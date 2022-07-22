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Новости киновселенной Марвел
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel
Актер был бы не против сыграть Призрачного гонщика, тогда как о Нове он ничего не знает.
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20 июля 2022 13:57
Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце»
Шоу будет посвящено юной наследнице Железного человека.
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13 июля 2022 13:01
От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино
Ошеломительные метаморфозы звезд комиксов, перекочевавших в культовые жанровые картины прошлого и нынешнего века.
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10 июля 2022 19:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel
Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
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7 июля 2022 12:17
Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU
Эта героиня будет одной из ключевых фигур в предстоящих проектах студии Marvel.
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5 июля 2022 14:15
Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром»
Очередной фильм Marvel выйдет через две недели.
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22 июня 2022 13:47
В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку
Актер считает, что у него есть незавершенное дело в связи с «Фантастической четверкой».
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21 июня 2022 12:59
Кевин Файги обещает, что следующая сага в рамках MCU станет ясна к концу Четвертой фазы
Ожидается, что крупные анонсы могут состояться либо в июле на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, либо в сентябре на мероприятии D23 Expo.
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21 июня 2022 11:44
Униженные и оскорбленные: 8 супергероев Marvel, которые в комиксах намного интереснее
В киновселенной Marvel, превратившейся в киносериал, выпускающий по несколько эпизодов каждый год, обитают десятки супергероев, но далеко не каждому из них уделено достаточно времени. Киноафиша собрала команду супергероев, темы которых в фильмах так и не раскрыли.
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18 июня 2022 10:00
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями
Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
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17 июня 2022 18:24
Том Харди показал титульную страницу сценария «Венома 3»
Фильмом занимается сценаристка двух предыдущих частей Келли Марсел.
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17 июня 2022 09:40
Крис Хемсворт собирает «величайшую команду» в новом тизере «Тора: Любовь и гром»
Также стало известно, что продолжительность фильма составит 119 минут.
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14 июня 2022 10:14
Студия Marvel готовит фильм о команде суперзлодеев «Громовержцы»
Некоторые члены этой группировки уже фигурируют в MCU.
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10 июня 2022 11:03
Стало известно, когда выйдет на стриминге «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Фильм станет доступен в третьей декаде июня.
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3 июня 2022 09:34
Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор появится в «Стражах Галактики 3»
Актрису пригласил лично режиссер Джеймс Ганн.
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2 июня 2022 15:13
15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили
Киноафиша решила изучить, насколько фильмы масштабной супергеройской киновселенной отличаются от комиксов.
1 комментарий
30 мая 2022 17:15
9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает
Вот что бывает, когда здравый смысл и память подводят съемочную группу, а эрудиции на площадку не завезли.
Написать
25 мая 2022 12:08
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом
Кингпина вновь сыграет Винсент Д’Онофрио.
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20 мая 2022 09:34
Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк»
Перевоплощение не мешает ей ходить на работу, светские мероприятия и свидания.
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18 мая 2022 11:23
Шарлиз Терон в «Докторе Стрэндже 2»: кто такая чародейка Клеа и каково ее будущее в MCU
Рассказываем, что за неназванная сребровласая дама решила взять Стивена Стрэнджа на слабо.
Написать
11 мая 2022 14:49
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря»
Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
1 комментарий
11 мая 2022 12:40
5 самых жутких сцен в «Докторе Стрэндже 2»: как у Marvel появился кровавый хоррор
Режиссером ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стал Сэм Рэйми, известный не только трилогией о Человеке-пауке с Тоби Магуайром, но и множеством хорроров. Этот опыт сильно отразился в новой картине Marvel, сделав ее самой жуткой во всей киновселенной.
Написать
6 мая 2022 22:28
Рейтинг смертей в «Мультивселенной безумия»: от быстрой до душераздирающей
Спойлер! Новый фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не боится жестких расправ над известными супергероями. Вот наш рейтинг самых жестоких из них.
Написать
6 мая 2022 22:24
«Доктор Стрэндж и вселенская потеря потенциала»: за что в сети активно ругают фильм
Подборка отзывов содержит спойлеры! Если вы не смотрели фильм и не хотите портить впечатление, то советуем не читать данный материал.
Написать
6 мая 2022 16:29
Рейтинг камео героев из комиксов в «Докторе Стрэндже 2»: от очевидных до неожиданных
В мировой прокат вышел новый фильм киновселенной Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Рассказываем, какие известные персонажи действительно удивили нас появлением на экране.
Написать
6 мая 2022 15:49
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Что значат сцены после титров для будущего Marvel
Если вы добровольно оказались на этой странице, то, видимо, спойлеры вас не пугают. С другой стороны, если даже Letterboxd подробно прописывает каст фильма, то и нам нет смысла утаивать камео Полишинеля. В любом случае, мы вас предупредили.
Написать
6 мая 2022 12:39
Не только «Мстители»: 10 фильмов, где актеры Marvel встречаются на одном экране
Глядя на этот список картин, в котором коллеги по киновселенной Marvel сыграли вместе, удивляешься тому, как же тесен голливудский мир.
3 комментария
5 мая 2022 13:00
Вспоминая прошлое: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия»
За рубежом прокат стартует уже завтра.
Написать
5 мая 2022 11:25
«Самый жуткий фильм Marvel»: в сети появились первые отзывы о «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия»
Многие журналисты отмечают вклад режиссера Сэма Рэйми.
Написать
3 мая 2022 13:10
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику?
Прежде чем устроить марафон «Саги бесконечности», вспоминаем, как Marvel прошла путь от банкротства до создания революционной франшизы, у истоков которой стояли «Мстители», премьера которых в России состоялась ровно 10 лет назад.
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3 мая 2022 12:39
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