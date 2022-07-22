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Киноафиша Новости Новости киновселенной Марвел

Новости киновселенной Марвел

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel Райан Гослинг прокомментировал слухи, связывающие его с киновселенной Marvel Актер был бы не против сыграть Призрачного гонщика, тогда как о Нове он ничего не знает.
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20 июля 2022 13:57
Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце» Звезда «Хана Соло» Олден Эренрайк получил роль в сериале Marvel «Железное сердце» Шоу будет посвящено юной наследнице Железного человека.
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13 июля 2022 13:01
От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино Ошеломительные метаморфозы звезд комиксов, перекочевавших в культовые жанровые картины прошлого и нынешнего века.
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10 июля 2022 19:00
Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel Пишут как под копирку: зрители выявили шаблоны сериалов Marvel Неужели у Marvel Studios наступил тотальный кризис свежих идей?
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7 июля 2022 12:17
Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU Эта героиня будет одной из ключевых фигур в предстоящих проектах студии Marvel.
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5 июля 2022 14:15
Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром» Крис Хемсворт противостоит злодею Кристиану Бэйлу в новом трейлере «Тора: Любовь и гром» Очередной фильм Marvel выйдет через две недели.
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22 июня 2022 13:47
В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку В MCU Крис Эванс предпочел бы вновь сыграть Человека-факела, а не Капитана Америку Актер считает, что у него есть незавершенное дело в связи с «Фантастической четверкой».
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21 июня 2022 12:59
Кевин Файги обещает, что следующая сага в рамках MCU станет ясна к концу Четвертой фазы Кевин Файги обещает, что следующая сага в рамках MCU станет ясна к концу Четвертой фазы Ожидается, что крупные анонсы могут состояться либо в июле на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, либо в сентябре на мероприятии D23 Expo.
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21 июня 2022 11:44
Униженные и оскорбленные: 8 супергероев Marvel, которые в комиксах намного интереснее Униженные и оскорбленные: 8 супергероев Marvel, которые в комиксах намного интереснее В киновселенной Marvel, превратившейся в киносериал, выпускающий по несколько эпизодов каждый год, обитают десятки супергероев, но далеко не каждому из них уделено достаточно времени. Киноафиша собрала команду супергероев, темы которых в фильмах так и не раскрыли.
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18 июня 2022 10:00
Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями Добро пожаловать на темную сторону: 5 героев Marvel, которые могут стать злодеями Как сказал один небезызвестный персонаж, «либо ты умираешь героем, либо живешь до тех пор, пока не станешь негодяем».
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17 июня 2022 18:24
Том Харди показал титульную страницу сценария «Венома 3» Том Харди показал титульную страницу сценария «Венома 3» Фильмом занимается сценаристка двух предыдущих частей Келли Марсел.
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17 июня 2022 09:40
Крис Хемсворт собирает «величайшую команду» в новом тизере «Тора: Любовь и гром» Крис Хемсворт собирает «величайшую команду» в новом тизере «Тора: Любовь и гром» Также стало известно, что продолжительность фильма составит 119 минут.
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14 июня 2022 10:14
Студия Marvel готовит фильм о команде суперзлодеев «Громовержцы» Студия Marvel готовит фильм о команде суперзлодеев «Громовержцы» Некоторые члены этой группировки уже фигурируют в MCU.
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10 июня 2022 11:03
Стало известно, когда выйдет на стриминге «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Стало известно, когда выйдет на стриминге «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Фильм станет доступен в третьей декаде июня.
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3 июня 2022 09:34
Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор появится в «Стражах Галактики 3» Звезда «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Даниэла Мелшиор появится в «Стражах Галактики 3» Актрису пригласил лично режиссер Джеймс Ганн.
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2 июня 2022 15:13
15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили 15 вещей в комиксах Marvel, которые в фильмах совершенно изменили Киноафиша решила изучить, насколько фильмы масштабной супергеройской киновселенной отличаются от комиксов.
1 комментарий
30 мая 2022 17:15
9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает 9 серьезных ляпов в фильмах Marvel, которые мало кто замечает Вот что бывает, когда здравый смысл и память подводят съемочную группу, а эрудиции на площадку не завезли.
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25 мая 2022 12:08
Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом Disney+ и Marvel Studios готовят перезапуск сериала «Сорвиголова» с Чарли Коксом Кингпина вновь сыграет Винсент Д’Онофрио.
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20 мая 2022 09:34
Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк» Адвокат Татьяна Маслани превращается в зеленую супергероиню в первом трейлере сериала «Женщина-Халк» Перевоплощение не мешает ей ходить на работу, светские мероприятия и свидания.
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18 мая 2022 11:23
Шарлиз Терон в «Докторе Стрэндже 2»: кто такая чародейка Клеа и каково ее будущее в MCU Шарлиз Терон в «Докторе Стрэндже 2»: кто такая чародейка Клеа и каково ее будущее в MCU Рассказываем, что за неназванная сребровласая дама решила взять Стивена Стрэнджа на слабо.
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11 мая 2022 14:49
Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря» Рейтинг сериалов Marvel Studios: от «Ванды/Вижн» до «Лунного рыцаря» Судим, но не слишком строго, многосерийные проекты в MCU в ожидании множества сериальных новинок студии.
1 комментарий
11 мая 2022 12:40
5 самых жутких сцен в «Докторе Стрэндже 2»: как у Marvel появился кровавый хоррор 5 самых жутких сцен в «Докторе Стрэндже 2»: как у Marvel появился кровавый хоррор Режиссером ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» стал Сэм Рэйми, известный не только трилогией о Человеке-пауке с Тоби Магуайром, но и множеством хорроров. Этот опыт сильно отразился в новой картине Marvel, сделав ее самой жуткой во всей киновселенной.
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6 мая 2022 22:28
Рейтинг смертей в «Мультивселенной безумия»: от быстрой до душераздирающей Рейтинг смертей в «Мультивселенной безумия»: от быстрой до душераздирающей Спойлер! Новый фильм «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» не боится жестких расправ над известными супергероями. Вот наш рейтинг самых жестоких из них.
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6 мая 2022 22:24
«Доктор Стрэндж и вселенская потеря потенциала»: за что в сети активно ругают фильм «Доктор Стрэндж и вселенская потеря потенциала»: за что в сети активно ругают фильм Подборка отзывов содержит спойлеры! Если вы не смотрели фильм и не хотите портить впечатление, то советуем не читать данный материал.
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6 мая 2022 16:29
Рейтинг камео героев из комиксов в «Докторе Стрэндже 2»: от очевидных до неожиданных Рейтинг камео героев из комиксов в «Докторе Стрэндже 2»: от очевидных до неожиданных В мировой прокат вышел новый фильм киновселенной Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Рассказываем, какие известные персонажи действительно удивили нас появлением на экране.  
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6 мая 2022 15:49
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Что значат сцены после титров для будущего Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Что значат сцены после титров для будущего Marvel Если вы добровольно оказались на этой странице, то, видимо, спойлеры вас не пугают. С другой стороны, если даже Letterboxd подробно прописывает каст фильма, то и нам нет смысла утаивать камео Полишинеля. В любом случае, мы вас предупредили.
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6 мая 2022 12:39
Не только «Мстители»: 10 фильмов, где актеры Marvel встречаются на одном экране Не только «Мстители»: 10 фильмов, где актеры Marvel встречаются на одном экране Глядя на этот список картин, в котором коллеги по киновселенной Marvel сыграли вместе, удивляешься тому, как же тесен голливудский мир.
3 комментария
5 мая 2022 13:00
Вспоминая прошлое: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» Вспоминая прошлое: вышел новый трейлер «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» За рубежом прокат стартует уже завтра.
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5 мая 2022 11:25
«Самый жуткий фильм Marvel»: в сети появились первые отзывы о «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» «Самый жуткий фильм Marvel»: в сети появились первые отзывы о «Докторе Стрэндже: В мультивселенной безумия» Многие журналисты отмечают вклад режиссера Сэма Рэйми.
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3 мая 2022 13:10
Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику? Оригинальным «Мстителям» 10 лет! Как фильм навсегда изменил супергероику? Прежде чем устроить марафон «Саги бесконечности», вспоминаем, как Marvel прошла путь от банкротства до создания революционной франшизы, у истоков которой стояли «Мстители», премьера которых в России состоялась ровно 10 лет назад.
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3 мая 2022 12:39
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