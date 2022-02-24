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Александр Кузнецов

Александр Кузнецов
Александр Кузнецов
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Дата рождения
22 июля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Биография Александра Кузнецова

Содержание:

Александр Кузнецов – Фильмы
 - Александр Кузнецов – «Скиф»
 - Александр Кузнецов – «Лето»
 - Александр Кузнецов – «Кислота»
Александр Кузнецов – Личная жизнь

Российский актёр театра и кино Александр Кузнецов родился в Севастополе 22 июля 1992 года. После окончания школы он переехал в Москву, где поступил на режиссёра в РАТИ-ГИТИС (обучался на курсе Дмитрия Крымова и Евгения Каменьковича). Уже тогда он проявлял огромный интерес к театральной сцене. Дебютировал Александр в спектакле «О-й. Поздняя любовь» своего мастера Дмитрия Крымова. Затем в 2015 году Кузнецов поставил свой собственный спектакль «Игроки» по Гоголю, в котором сыграл одну из главных ролей. После окончания университета Александр Кузнецов стал играть в таких театрах, как Новая сцена МХТ им. Чехова, театральный центр «На Страстном» и многих других.

Александр Кузнецов – Фильмы

В 2014 году Александр Кузнецов впервые дебютировал на телевидении – он снялся в мини-сериале по Достоевскому «Бесы» вместе с Антоном Шагиным, Максимом Матвеевым, Евгением Ткачуком и Елизаветой Арзамасовой. В этом же году он сыграл в телевизионном фильме «Лермонтов», воплотив на экране образ князя Барятинского. Также в 2015 году в прокат вышла картина «Синдром Петрушки», где Кузнецов сыграл юного Петю. Это было его первое появление на большом экране. Затем актёр сыграл в телесериале «Красные браслеты» и в нескольких короткометражках, после чего стал появляться преимущественно в полнометражном кино.

Александр Кузнецов – «Скиф»

Первым крупным проектом Александра Кузнецова стал фильм 2018 года «Скиф» Рустама Мосафира, где он сыграл Куницу. Картина рассказывает историю о потомках наёмных убийц скифов, которые находятся на грани вымирания. Александр воплотил на экране образ пленного скифа, который стал проводником ратника Лютобора. В ленте также снялись Виталий Кравченко, Алексей Фадеев, Юрий Цурило и другие. Картина «Скиф» собрала в российском прокате около 1 миллиона долларов при бюджете в 150 миллионов рублей.

Александр Кузнецов – «Лето»

В 2018 году на экраны выходит ещё один фильм с Александром Кузнецовым «Лето» от режиссёра Кирилла Серебренникова. В картине также сыграли такие актёры, как Рома Зверь, Тео Ю, Лиа Ахеджакова, Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев и другие. Действие фильма разворачивается вокруг знакомства музыканта Майка Науменко с молодым и талантливым Виктором Цоем, который только начинает свою карьеру. Лента вошла в основной конкурс Каннского кинофестиваля и получила признание зрителей и критиков. В «Лете» Александр Кузнецов сыграл персонажа Скептика, который комментирует происходящее и разрушает четвёртую стену.

Александр Кузнецов – «Кислота»

Ещё одним важным проектом 2018 года в фильмографии Александра Кузнецова стал фильм «Кислота», который является дебютом в режиссёре для его коллеги по цеху Александра Горчилина. Картина, которую окрестили гимном поколения, рассказывает о двух друзьях, которые пытаются оправиться после самоубийства товарища и не могут найти своё место в этом мире. На экране также появились Филипп Авдеев, с которым Кузнецов играл в «Лете», Александра Ребёнок, Савва Савельев и Арина Шевцова. Фильм был представлен на кинофестивале «Кинотавр», где взял приз за лучший дебют.

Александр Кузнецов – Личная жизнь

О подробностях личной жизни Александр Кузнецов предпочитает не распространяться. Какое-то время в интернете ходил слух, что он встречается со своей коллегой по актёрскому цеху Таисией Вилковой.

Интересные факты о Александре Кузнецове

- Александр Кузнецов какое-то время учился в цирковом училище в Киеве.

- Кузнецов также является музыкантом и записывает треки с собственной группой Porsmouth.

- Помимо игры в кино, Александр Кузнецов также занимается режиссурой спектаклей.

Фильмография Александра Кузнецова
Свободное падение
триллер 2022,
0.0
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Фантастические твари: Тайны Дамблдора
фантастика, приключения, семейный 2022, США
7.0
Сердце пармы
Сердце пармы
исторический, драма 2022, Россия
0.0
Клипмейкеры
комедия 2022, Россия
0.0
Мой легионер
Мой легионер
драма 2021, Бельгия / Франция
5.0
Котел
Котел
драма 2020, Россия
5.0
Гроза
Гроза
мелодрама, драма 2019, Россия
4.0
Братство
Братство
военный, драма 2019, Россия
5.0
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