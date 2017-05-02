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Постер к сериалу Бумажный дом
Постер к сериалу Бумажный дом
Постер к сериалу Бумажный дом
Постер к сериалу Бумажный дом
Постер к сериалу Бумажный дом
Постер к сериалу Бумажный дом
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
6 постеров
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Бумажный дом
Бумажный дом (2017 - …) La Casa de Papel 18+
Год выпуска 2017
Страна Испания
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 40 часов 0 минут
О чем сериал

Криминальная драма «Бумажный дом» стала одним из самых популярных проектов Испании. После оглушительного успеха на шоу обратила внимание компания Netflix, которая выкупила права на показ. В центре сериала — группа довольно нелепых на вид преступников, которая попытается ограбить одну из главных достопримечательностей Испании — Королевский монетный двор. Они следуют хорошо продуманному плану своего таинственного босса, но их все равно ждет масса проблем...

Бумажный дом - трейлер сериала
Бумажный дом
трейлер сериала
В ролях Персонажи
Автор идеи
Алекс Пина
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Найва Нимри
Найва Нимри Alicia Sierra
Родриго Де ла Серна
Родриго Де ла Серна Palermo
Фернандо Кайо
Фернандо Кайо Coronel Luis Tamayo
Урсула Корберо
Урсула Корберо Tokio
Хайме Лорэнте
Хайме Лорэнте Denver
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бумажный дом - Сезон 1 / Part 1 Сезон 1 / Part 1
2017, 13 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 2 / Part 2 Сезон 2 / Part 2
2017, 9 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 3 / Part 3 Сезон 3 / Part 3
2019, 8 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 4 / Part 4 Сезон 4 / Part 4
2020, 8 эпизодов
 
Бумажный дом - Сезон 5 / Part 5 Сезон 5 / Part 5
2021, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома»
Новое революционное ограбление: вышел трейлер южнокорейского ремейка «Бумажного дома»
Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина готовит сериал на тему пандемии
Создатель «Бумажного дома» Алекс Пина готовит сериал на тему пандемии
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Профессор выбирает маску Сальвадора Дали в тизере южнокорейской версии «Бумажного дома»
Слушать саундтрек сериала Бумажный дом
Кадры из сериала
Интересные факты

В третьем сезоне эпизодическую роль монаха Жоао сыграл бразильский футболист Неймар.

Бюджет первого сезона был ограниченным, а съемки не выходили за пределы Мадрида. Все изменилось, когда испанский сериал перешел на Netflix. Создатели шоу получили доступ к частным островам, дорогим вертолетам и тайским буддийским храмам.

В сериале неоднократно фигурирует маска с изображением художника Сальвадора Дали.

Изначально съемки первого сезона должны были проходить на территории Королевского монетного двора, но продюсерам не удалось получить разрешение властей. К счастью, в Мадриде полно исторических архитектурных сооружений, схожих по своей проектировке. Альтернативой выступил Центр стратегических и международных исследований. Однако в итоговый вариант вошли лишь некоторые сцены, снятые с улицы, а основные создавались уже на студии.

Сериал должен был назваться Los Desahuciados, что можно перевести как «Изгои». Учитывая, что ключевые персонажи — изгои общества, идея шоураннера Алекса Пина не лишена смысла. Но в итоге выбор пал на не менее созвучное содержанию La Casa de Papel, то есть «Бумажный дом».

Первый сезон, премьера которого состоялась на испанском канале Antena 3, стал хитом, собрав у телеэкранов 4,5 миллионов зрителей. Но по мере выхода новых эпизодов рейтинги стремительно падали. Создатели и актеры были уверены, что «Бумажный дом» ждет закрытие, но в решающий момент права перешли Netflix. Успех испанского сериала у американцев способствовал появлению третьего и четвертого сезонов.

«Бумажный дом» — самый просматриваемый неанглоязычный телесериал за всю историю стриминга Netflix.

Один из наиболее запоминающихся моментов связан не с ограблением, а с исполнением песни. Сначала команда напевает Ciao Bella внутри Королевского монетного двора, после чего те же строки повторяет Профессор. В итоге песня становится символом победы посреди восстания. Задолго до вымышленных персонажей композиция вдохновляла настоящих протестующих. В разгар Второй мировой войны Ciao Bella использовалась для сплочения антифашистского сопротивления в Италии. Затем, уже после сенсационного успеха «Бумажного дома», песня с красными комбинезонами и масками Дали появилась на протестах в разных странах мира — от Ливана до Франции.

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