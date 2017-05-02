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В третьем сезоне эпизодическую роль монаха Жоао сыграл бразильский футболист Неймар.

Бюджет первого сезона был ограниченным, а съемки не выходили за пределы Мадрида. Все изменилось, когда испанский сериал перешел на Netflix. Создатели шоу получили доступ к частным островам, дорогим вертолетам и тайским буддийским храмам.

В сериале неоднократно фигурирует маска с изображением художника Сальвадора Дали.

Изначально съемки первого сезона должны были проходить на территории Королевского монетного двора, но продюсерам не удалось получить разрешение властей. К счастью, в Мадриде полно исторических архитектурных сооружений, схожих по своей проектировке. Альтернативой выступил Центр стратегических и международных исследований. Однако в итоговый вариант вошли лишь некоторые сцены, снятые с улицы, а основные создавались уже на студии.

Сериал должен был назваться Los Desahuciados, что можно перевести как «Изгои». Учитывая, что ключевые персонажи — изгои общества, идея шоураннера Алекса Пина не лишена смысла. Но в итоге выбор пал на не менее созвучное содержанию La Casa de Papel, то есть «Бумажный дом».

Первый сезон, премьера которого состоялась на испанском канале Antena 3, стал хитом, собрав у телеэкранов 4,5 миллионов зрителей. Но по мере выхода новых эпизодов рейтинги стремительно падали. Создатели и актеры были уверены, что «Бумажный дом» ждет закрытие, но в решающий момент права перешли Netflix. Успех испанского сериала у американцев способствовал появлению третьего и четвертого сезонов.

«Бумажный дом» — самый просматриваемый неанглоязычный телесериал за всю историю стриминга Netflix.

Один из наиболее запоминающихся моментов связан не с ограблением, а с исполнением песни. Сначала команда напевает Ciao Bella внутри Королевского монетного двора, после чего те же строки повторяет Профессор. В итоге песня становится символом победы посреди восстания. Задолго до вымышленных персонажей композиция вдохновляла настоящих протестующих. В разгар Второй мировой войны Ciao Bella использовалась для сплочения антифашистского сопротивления в Италии. Затем, уже после сенсационного успеха «Бумажного дома», песня с красными комбинезонами и масками Дали появилась на протестах в разных странах мира — от Ливана до Франции.