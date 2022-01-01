Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Микаэль Херс
Микаэль Херс
Mikhaël Hers
О персоне
Фильмография
Микаэль Херс
Mikhaël Hers
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
6 февраля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Биография Микаэля Херса
Родился 6 февраля 1975 года. Париж, Франция.
Развернуть
Фильмография Микаэля Херса
Пассажиры ночи
драма
2022, Франция
6.0
Новая жизнь Аманды
драма
2018, Франция
6.0
По следам незабываемой юности
мелодрама
2010, Франция
6.0
Все фильмы
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне