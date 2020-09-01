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Антон Мегердичев
Антон Мегердичев
Anton Megerdichev
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Антон Мегердичев
Anton Megerdichev
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Дата рождения
22 июля 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Антона Мегердичева
Родился 22 июля 1969 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Антона Мегердичева
Сердце пармы
исторический, драма
2022, Россия
0.0
Движение вверх
спорт, драма
2017, Россия
8.0
Метро
боевик, драма, триллер
2013, Россия
7.0
Темный мир
фэнтези, триллер
2010, Россия
7.0
Бой с тенью 2: Реванш
спорт, боевик
2007, Россия
7.0
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Одержать победу ему помогли многочисленные кинонаграды.
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1 сентября 2020 12:44
Фильм «Движение вверх» попал в официальную программу Шанхайского кинофестиваля
Фильм «Движение вверх» Антона Мегердичева попал в официальную программу Шанхайского кинофестиваля. Показ картины прошел 20 июня в рамках раздела «Панорама». Картину
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21 июня 2018 22:10
Для нового фильма Антона Мегердичева возродят древние города
Для фильма режиссера «Движение вверх» воссоздадут древние поселения – они станут главными декорациями «Сердца Пармы». Съемки фильма пройдут в районе города
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22 марта 2018 11:28
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