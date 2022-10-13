Хэллоуин заканчивается, 2022

«Хэллоуин заканчивается» — финальная глава ребута, игнорирующего все части франшизы, кроме самого первого. В общей сложности это тринадцатый фильм, так или иначе связанный с данной киновселенной.

Дэвид Гордон Грин занял пост режиссера в третий раз, выступив соавтором сценария вместе с Дэнни МакБрайдом и Скоттом Тимсом.

По словам Грина, «Хэллоуин заканчивается» существенно отличается от двух предыдущих частей по тону. Основной сюжет закручен вокруг Эллисон, внучки Лори Строуд, а события разворачиваются спустя четыре года после бойни на улицах Хэддонфилда.

Джейми Ли Кертис вернулась к образу Лори Строуд в пятый раз. Также свои роли повторили Энди Мэтичак и Джуди Грир, тогда как Ник Кастл и Джеймс Джуд Кортни вновь поделили между собой роль маньяка Майкла Майерса.

Джон Карпентер, создатель кинокартины 1978 года, написал музыку и занял место исполнительного продюсера.

Когда Грин отправил Карпентеру черновой вариант сценария, тот сравнил его с другим своим хитом «Кристина» (1983).

Анонс триквела состоялся еще в июле 2019 года. Планировалось, что его выход состоится 15 октября 2021 года, но из-за пандемии Covid-19 премьера была перенесена на год.