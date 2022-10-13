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Хэллоуин заканчивается
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Halloween Ends

Хэллоуин заканчивается, 2022

2022 / США
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«Хэллоуин заканчивается» — финальная глава ребута, игнорирующего все части франшизы, кроме самого первого. В общей сложности это тринадцатый фильм, так или иначе связанный с данной киновселенной.

Дэвид Гордон Грин занял пост режиссера в третий раз, выступив соавтором сценария вместе с Дэнни МакБрайдом и Скоттом Тимсом.

По словам Грина, «Хэллоуин заканчивается» существенно отличается от двух предыдущих частей по тону. Основной сюжет закручен вокруг Эллисон, внучки Лори Строуд, а события разворачиваются спустя четыре года после бойни на улицах Хэддонфилда.

Джейми Ли Кертис вернулась к образу Лори Строуд в пятый раз. Также свои роли повторили Энди Мэтичак и Джуди Грир, тогда как Ник Кастл и Джеймс Джуд Кортни вновь поделили между собой роль маньяка Майкла Майерса.

Джон Карпентер, создатель кинокартины 1978 года, написал музыку и занял место исполнительного продюсера.

Когда Грин отправил Карпентеру черновой вариант сценария, тот сравнил его с другим своим хитом «Кристина» (1983).

Анонс триквела состоялся еще в июле 2019 года. Планировалось, что его выход состоится 15 октября 2021 года, но из-за пандемии Covid-19 премьера была перенесена на год.

Продолжение одной из самых долгоиграющих полнометражных серий в истории. Оригинальный «Хэллоуин» Джона Карпентера когда-то изменил облик американского хоррора, оказав ключевое влияние на развитие поджанра слэшер. Однако многочисленные сиквелы оставляли желать лучшего, в то время как ремейк Роба Зомби 2007 года вызвал неоднозначную реакцию зрителей и критиков. Трилогия Дэвида Гордона Грина, Дэнни МакБрайда и Скотта Тимса, созданная под чутким руководством продюсера Джейсона Блума, стала для саги о Майкле Майерсе глотком свежего воздуха, а ее финал не разочарует даже самых скептически настроенных фанатов!

Наличие культовой «королевы крика» Джейми Ли Кертис, за плечами которой многолетняя карьера в Голливуде. Широкой аудитории актриса также известна по хитам «Достать ножи», «Чумовая пятница», «Поменяться местами» и «Правдивая ложь».

Музыка, которая вызовет мурашки у всех поклонников первого фильма.

«Хэллоуин заканчивается» — идеальный вариант для просмотра в канун Дня всех святых.

Возвращение на экраны Нэнси Стивенс, еще одной звезды кинокартины 1978 года. Ее персонаж погиб в «Хэллоиун: 20 лет спустя», но «воскрес» благодаря тому, что данная часть утратила каноничность.

Год выпуска 2022
Премьера в России 13 октября 2022
Премьера в мире 13 октября 2022
Прокатчик UPI
Режиссер
Дэвид Гордон Грин
Дэвид Гордон Грин
В ролях
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джуди Грир
Джуди Грир
Ник Касл
Ник Касл
Энди Мэтичак
Энди Мэтичак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хэллоуин заканчивается 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Данил Узиков 12 июня 2022, 21:27
я хочу чтобы быстрй завершился съёмки фильма хэллоуин заканчивается 2022 года до конца лето я жду не стерпени трейлер и хочу посмотреть фильм… Читать дальше…
Данил Узиков 15 июня 2022, 08:55
даже хочу чтобы фильм хэллоуин заканчивается стартовал в прокате в России с 13 октября в кинотеатров восех очень хочу сходить на этот фильм… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Лори Строуд навсегда»: Джейми Ли Кертис завершила съемки в «Хэллоуин заканчивается» Это финальный аккорд в истории культовой героини хоррор-франшизы.
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24 февраля 2022 14:01
Джон Карпентер высказался о будущем франшизы «Хэллоуин» Он считает, что конец истории близок. 
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22 февраля 2022 15:35
Ребуты и перезапуски фильмов ужасов: за и против Кинематограф последних лет пестрит всевозможными ремейками, ребутами, сиквелами и перезапусками популярных франшиз и культовых фильмов. Не обошла эта тенденция и один из самых «народных» жанров кино – фильмы ужасов. Попробуем разобраться, почему так происходит и как к этому относиться.  
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18 февраля 2022 18:10
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