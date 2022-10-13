Хэллоуин заканчивается, 2022

«Хэллоуин заканчивается» — финальная глава ребута, игнорирующего все части франшизы, кроме самого первого. В общей сложности это тринадцатый фильм, так или иначе связанный с данной киновселенной.
Дэвид Гордон Грин занял пост режиссера в третий раз, выступив соавтором сценария вместе с Дэнни МакБрайдом и Скоттом Тимсом.
По словам Грина, «Хэллоуин заканчивается» существенно отличается от двух предыдущих частей по тону. Основной сюжет закручен вокруг Эллисон, внучки Лори Строуд, а события разворачиваются спустя четыре года после бойни на улицах Хэддонфилда.
Джейми Ли Кертис вернулась к образу Лори Строуд в пятый раз. Также свои роли повторили Энди Мэтичак и Джуди Грир, тогда как Ник Кастл и Джеймс Джуд Кортни вновь поделили между собой роль маньяка Майкла Майерса.
Джон Карпентер, создатель кинокартины 1978 года, написал музыку и занял место исполнительного продюсера.
Когда Грин отправил Карпентеру черновой вариант сценария, тот сравнил его с другим своим хитом «Кристина» (1983).
Анонс триквела состоялся еще в июле 2019 года. Планировалось, что его выход состоится 15 октября 2021 года, но из-за пандемии Covid-19 премьера была перенесена на год.
Продолжение одной из самых долгоиграющих полнометражных серий в истории. Оригинальный «Хэллоуин» Джона Карпентера когда-то изменил облик американского хоррора, оказав ключевое влияние на развитие поджанра слэшер. Однако многочисленные сиквелы оставляли желать лучшего, в то время как ремейк Роба Зомби 2007 года вызвал неоднозначную реакцию зрителей и критиков. Трилогия Дэвида Гордона Грина, Дэнни МакБрайда и Скотта Тимса, созданная под чутким руководством продюсера Джейсона Блума, стала для саги о Майкле Майерсе глотком свежего воздуха, а ее финал не разочарует даже самых скептически настроенных фанатов!
Наличие культовой «королевы крика» Джейми Ли Кертис, за плечами которой многолетняя карьера в Голливуде. Широкой аудитории актриса также известна по хитам «Достать ножи», «Чумовая пятница», «Поменяться местами» и «Правдивая ложь».
Музыка, которая вызовет мурашки у всех поклонников первого фильма.
«Хэллоуин заканчивается» — идеальный вариант для просмотра в канун Дня всех святых.
Возвращение на экраны Нэнси Стивенс, еще одной звезды кинокартины 1978 года. Ее персонаж погиб в «Хэллоиун: 20 лет спустя», но «воскрес» благодаря тому, что данная часть утратила каноничность.