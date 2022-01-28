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Кайл Ричардс
Кайл Ричардс
Kyle Richards
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Кайл Ричардс
Kyle Richards
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Дата рождения
11 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Голливуд, США
Биография Кайл Ричардс
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Фильмография Кайл Ричардс
Хэллоуин заканчивается
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Хэллоуин убивает
ужасы, триллер
2021, США
6.0
Похмельные игры
комедия
2014, США
4.0
Хэллоуин
ужасы, триллер
1978, США
6.0
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Джейми Ли Кертис опубликовала новое фото со съемок «Хэллоуин заканчивается» — на этот раз с трио главных героинь
Вместе с Кертис на снимке запечатлены Кайл Ричардс и Энди Мэтичак.
Написать
28 января 2022 12:59
Кайл Ричардс договорилась о съемках в «Хэллоуин заканчивается»
Ради того, чтобы включить персонажа актрисы, был переделан сценарий фильма.
Написать
8 декабря 2021 16:35
Майкл Майерс вернулся в первом тизере хоррора «Хэллоуин убивает»
Премьеру ленты перенесли на год.
Написать
9 июля 2020 16:15
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