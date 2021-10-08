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Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Дэвида Брукнера
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Фильмография Дэвида Брукнера
Восставший из ада
ужасы
2022, США
0.0
Дом на другой стороне
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Ритуал
ужасы
2017, Великобритания
6.0
Монстры юга
ужасы, триллер
2016, США
6.0
Сигнал
ужасы
2007, США
6.0
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В новом «Восставшем из ада» Пинхеда сыграет трансгендерная актриса Джеми Клейтон
В перезапуске Hulu знаменитый злодей будет женщиной.
Написать
8 октября 2021 12:52
Начались съемки новой части «Восставшего из ада»
Также появились новости об актерском составе.
Написать
7 сентября 2021 16:36
Ребекка Холл раскрывает страшные секреты своего умершего мужа в новом трейлере хоррора «Дом на другой стороне»
Ужастик о жутком доме от режиссера «Ритуала» выпустят в России уже в следующем месяце.
Написать
17 августа 2021 13:49
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