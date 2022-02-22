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Джон Карпентер
Джон Карпентер
John Carpenter
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Джон Карпентер
John Carpenter
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Дата рождения
16 января 1948
Возраст
74 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист
Биография Джон Карпентер
Родился 16 января 1948 года. Картадж, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джон Карпентер
Палата
триллер, ужасы
2010, США
7.0
Призраки Марса
боевик, ужасы, фантастика
2001, США
6.0
Вампиры
боевик, ужасы, триллер
1998, США / Япония
6.0
Побег из Лос-Анджелеса
боевик, приключения, фантастика
1996, США
6.0
Деревня проклятых
ужасы, фантастика, триллер
1995, США
5.0
В пасти безумия
драма, ужасы, мистика
1995, США
7.0
Исповедь невидимки
комедия, мелодрама, фантастика
1992, США / Франция
6.0
Чужие среди нас
ужасы, фантастика, боевик
1988, США
7.0
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Джон Карпентер высказался о будущем франшизы «Хэллоуин»
Он считает, что конец истории близок.
Написать
22 февраля 2022 15:35
Джон Карпентер хотел бы снять сиквел «Нечто»
Однако никаких конкретных заявлений легендарный кинематографист не делает.
Написать
22 февраля 2022 14:03
«Хэллоуин заканчивается» будет более «интимным» и почтит наследие Джона Карпентера
Фильм станет благодарностью режиссеру за его творчество.
Написать
9 ноября 2021 14:58
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