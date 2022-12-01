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Восставший из ада
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Hellraiser

Восставший из ада, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера в мире 1 декабря 2022
Режиссер
Дэвид Брукнер
Дэвид Брукнер
В ролях
Джеми Клейтон
Джеми Клейтон
Горан Вишнич
Горан Вишнич
Селина Ло
Дрю Старки
Дрю Старки
Брэндон Флинн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Восставший из ада 2 постера
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Ребуты и перезапуски фильмов ужасов: за и против Кинематограф последних лет пестрит всевозможными ремейками, ребутами, сиквелами и перезапусками популярных франшиз и культовых фильмов. Не обошла эта тенденция и один из самых «народных» жанров кино – фильмы ужасов. Попробуем разобраться, почему так происходит и как к этому относиться.  
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18 февраля 2022 18:10
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