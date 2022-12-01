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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье"
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Восставший из ада
Hellraiser
Восставший из ада, 2022
2022 / США
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Жанр:
ужасы
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о выходе в прокат
Год выпуска
2022
Премьера в мире
1 декабря 2022
Режиссер
Дэвид Брукнер
В ролях
Джеми Клейтон
Горан Вишнич
Селина Ло
Дрю Старки
Брэндон Флинн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Ребуты и перезапуски фильмов ужасов: за и против
Кинематограф последних лет пестрит всевозможными ремейками, ребутами, сиквелами и перезапусками популярных франшиз и культовых фильмов. Не обошла эта тенденция и один из самых «народных» жанров кино – фильмы ужасов. Попробуем разобраться, почему так происходит и как к этому относиться.
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18 февраля 2022 18:10
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