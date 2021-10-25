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Friday The 13th

Пятница, 13, 1980

1980 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В 1957 году маленький мальчик по имени Джейсон Вурхис тонет в озере недалеко от Кэмп-Кристал Лейк. В следующем году неизвестный убийца жестоко расправляется с двумя вожатыми. В 1980 году потомок первоначальных владельцев лагеря вновь открывает его с помощью нескольких консультантов. Вскоре вожатых одного за другим убивает таинственный человек в маске. Сможет ли Элис Харди, самая здравомыслящая из вожатых, спастись от смертельной угрозы и раскрыть личность маньяка?

  • Фильм снимался в настоящем лагере No-Be-Bo-Sco в Нью-Джерси. Большая часть локации и декораций уже отвечала требованиям режиссера, поэтому съемочной группе оставалось только собрать ванную комнату. Лагерь еще работает, и там находится стена с памятными предметами реквизита из фильма. 
  • Фильм собрал в прокате почти 40 миллионов доллар при крохотном бюджете в 550 тысяч долларов.
  • Хотя большая часть членов съемочной группы во время съемок останавливались в местных отелях, некоторые из наиболее преданных делу, в том числе Том Савини и Тасо Ставракис, остались на территории лагеря. У них был видеомагнитофон Betamax всего два фильма, «Барбарелла» и «Человек-марафон». Позже Савини говорил, что до сих пор помнит эти фильмы наизусть.

Их предупреждали... Их прокляли... В пятницу 13-го их уже ничего не спасёт. Уютный лагерь «Хрустальное озеро» вновь открывается! Вожатые ожидают летнюю смену, приготовив для юных гостей увлекательные мероприятия и забавные игры. Правда, появилась новая игра, о которой вожатые ещё не знают, и она будет пользоваться большой популярностью в этом сезоне. Игра называется «Убей вожатого!».

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 9 мая 1980
Премьера в мире 9 мая 1980
Возраст 16+
Режиссер
Шон С. Каннингэм
В ролях
Бетси Палмер
Эдриенн Кинг
Хэрри Кросби
Лори Бартрэм
Марк Нелсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пятница, 13 2 постера
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саундтрек фильма Пятница, 13
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Сценарист «Крика» надеется, что пятая часть франшизы не окажется последней Он считает, что классические фильмы ужасов должны жить. 
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25 октября 2021 15:27
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