Пятница, 13, 1980

В 1957 году маленький мальчик по имени Джейсон Вурхис тонет в озере недалеко от Кэмп-Кристал Лейк. В следующем году неизвестный убийца жестоко расправляется с двумя вожатыми. В 1980 году потомок первоначальных владельцев лагеря вновь открывает его с помощью нескольких консультантов. Вскоре вожатых одного за другим убивает таинственный человек в маске. Сможет ли Элис Харди, самая здравомыслящая из вожатых, спастись от смертельной угрозы и раскрыть личность маньяка?